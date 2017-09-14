ЛАД написав:................ Подготовить пулемётчика значительно быстрее, чем хорошего лучника, танкиста легче, чем кавалериста, рабочего конвейера или просто выполняющего одну операцию проще, чем ремесленника. А умение пользоваться смартфоном это, конечно, требует суперквалификации.
Как вы оцениваете свою стрельбу с пулемёта? За сколько разбираете собираете пулемёт? С какой моделью работаете, товарищ профессионал?
Я не пулемётчик и к пулемёту никогда даже не подходил. ВУС у меня был зенитная артиллерия. Служил в ОРТБ ПВО. а ВЫ?
А не так просто це реалізувати, як сказати. Тоді, якщо ти не хотів воювати - тебе могли просто розстріляти/або в концтабір. А зараз? Зараз нічого. Репресивної машини зараз немає. А люди якось не дуже хочуть йти на м'ясо добровільно. Система згнила з середини - я не вірю що система здатна реалізувати сценарій "усіх на м'ясо".
andrijk777 написав:Ну це якісь фантазії. Давайте серйозно, з доказами, з цитатами.
А почему вам кажется это фантазиями ? Это соотвестсвует тому что озвучивает х-ло с приспешниками и базируется на стамбульских протоколах. Иногда еще херсонская и запорожская области проскакивают в украинских(!) админграницах, но пока это больше для торга. Если вы думаете что сейчас вопрос стоит как в концн 2022 - вступать в НАТО в границах 1991, 2021, или по ЛБЗ то глубоко наивны. От того-то и Трамп загрустил, его слишком поздно выбрали, когда мало что исправишь.
Основное расхождение между позициями Трампа и х-ло - (де)милитризация. Трамп согласен и на вненатовость Украины и териториальные уступки, но оставить ЗСУ вооруженной только лопатами это слишком даже для него.
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 31 гру, 2024 14:52, всього редагувалось 1 раз.