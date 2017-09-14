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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1161211613116141161511616>
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 14:33

  Бетон написав:
  ЛАД написав:................
Подготовить пулемётчика значительно быстрее, чем хорошего лучника, танкиста легче, чем кавалериста, рабочего конвейера или просто выполняющего одну операцию проще, чем ремесленника.
А умение пользоваться смартфоном это, конечно, требует суперквалификации. :)

Как вы оцениваете свою стрельбу с пулемёта? За сколько разбираете собираете пулемёт?
С какой моделью работаете, товарищ профессионал?

Я не пулемётчик и к пулемёту никогда даже не подходил. ВУС у меня был зенитная артиллерия. Служил в ОРТБ ПВО.
а ВЫ?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 14:35

  ЛАД написав:Я не пулемётчик и к пулемёту никогда даже не подходил. ВУС у меня был зенитная артиллерия.
значит хаймарс освоите без проблем, квалификация ж не нужна?
  ЛАД написав:общая тенденция - замена квалифицированных работников/воинов низкоквалифицированными за счёт повышения энергообеспечения и роста сложности оборудования.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 31 гру, 2024 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 14:36

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, фіксуємо голосування
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Хочу зробити нове опитування.

Яким шляхом, на вашу думку, може закінчитися війна?

Повна перемога України на полі бою
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів
Компроміс із росією (територіальні поступки)
Інший варіант (напишіть у коментарях)

Додати ще якийсь пункт? Напишіть свої пропозиції, будь ласка.

З повагою,

2 и 3 пп. могут быть (и, скорее всего, будут) вместе. Так что их стоит или объединить, или как-то уточнить.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 14:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Корейский/Кипрский вариант нужно добавить кмк...


вы оптимист, подхватили эстафету у флер
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 14:36

  jump написав:савєцкі генералісимуси=людей на мясо

А не так просто це реалізувати, як сказати.
Тоді, якщо ти не хотів воювати - тебе могли просто розстріляти/або в концтабір. А зараз? Зараз нічого. Репресивної машини зараз немає. А люди якось не дуже хочуть йти на м'ясо добровільно.
Система згнила з середини - я не вірю що система здатна реалізувати сценарій "усіх на м'ясо".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 14:38

Господар Вельзевула вы уже в Карпатах? как погодка?
2-го січня в Україні потепліє до 14 градусів, – синоптик Діденко.

Але весняне тепло протримається не довго. Вже з 3-4 січня очікується морозне похолодання
.

Можно картошку сажать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 31 гру, 2024 14:40, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 14:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

если так будет идти как шло последние 2 года то закончится крахом
через месяц-два после 20.01.2025 будет ясна новая траектория развития событий
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 14:41

  fox767676 написав:
План - ЛБЗ + донецк-луганск полностью, отвод украинских войск за Днепр, а то и Збруч, ну и минимум оружмя, безлимитно только лопаты

Ну це якісь фантазії. Давайте серйозно, з доказами, з цитатами.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 14:45

  fox767676 написав:Валєра 👍
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пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним для служби в армії
Невже візуально не видно що не може воювати?

Саме смішне що він на 90% буде наступним президентом України, бо більше достойних немає.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 14:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ну це якісь фантазії. Давайте серйозно, з доказами, з цитатами.


А почему вам кажется это фантазиями ?
Это соотвестсвует тому что озвучивает х-ло с приспешниками и базируется на стамбульских протоколах. Иногда еще херсонская и запорожская области проскакивают в украинских(!) админграницах, но пока это больше для торга.
Если вы думаете что сейчас вопрос стоит как в концн 2022 - вступать в НАТО в границах 1991, 2021, или по ЛБЗ то глубоко наивны. От того-то и Трамп загрустил, его слишком поздно выбрали, когда мало что исправишь.

Основное расхождение между позициями Трампа и х-ло - (де)милитризация.
Трамп согласен и на вненатовость Украины и териториальные уступки, но оставить ЗСУ вооруженной только лопатами это слишком даже для него.
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 31 гру, 2024 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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