ЛАД написав:Это всё понятно. Но я писал не об этом, а о настроении людей - в соцопросах отражаются именно настроения.
Я ж вам написав: в моєму оточенні ніхто не вірить в перемогу.
ЛАД написав:И если всё так, как описал whois2010, то вряд ли "чоловіки місяцями сидять і не виходять з дому", а "усі що вільно їздять/ходять мають відмазки". У меня такие же ощущения были летом в Черкассах. Успих тоже пишет, что ТЦКшников не видит. Мои дочка с зятем ездили в прошлом году на майские во Львов - рассказывали то же самое. что и whois2010.
Що значить "вряд ли"? Я тут живу, я знаю. Якщо відмазки немає то максимум "дім-робота-дім" і то дуже швидко, "перебіжками" . "ТЦКшников не видит" але якщо тебе злапають то дуже печально і лапають, звичайно. Але кількість таких що можна "злапати і на фронт" сильно(я б сказав катастрофічно) зменшується. - це ключовий момент, який візуально не видно.
"Тут" - это во Львове? Простите, когда-то задавал вопрос, откуда вы, но не помню, ответили вы или нет. Ваше оточення" - это сколько людей? 10? 20? 100? И опять же, что называть перемогой? Кордони91? Наверно, в такую перемогу верят единицы. Но я встречал мнение, что перемогой можно назвать сохранение независимой Украины (вполне обоснованное, на мой взгляд, в условиях войны с противником, многократно превышающим нас силами). В такую перемогу верят многие. И я в том числе.
Wirująświatła написав:Господар Вельзевула вы уже в Карпатах? как погодка?
2-го січня в Україні потепліє до 14 градусів, – синоптик Діденко.
Не,в середине января едем. Ухилянта дома оставляем, Львов то Львов- а область Ивано-франковскую летом было не проехать- даже меня спиймали на трассе среди холмов. А вообще печалька. Гондон-Гондоном,с его предсказаниями,то понятно, но скорее всего Трамп пошлет всех нахер, и после продолжительной агонии сбудется вариант andrijk777. Мне наша ситуация напоминает онкобольного на химиотерапии.Кто сталкивался-понимает к чему я.Куча денег,мучения,ложные надежды-и все равно смерть,позже на несколько лет чем без лечения.Но и полноценными эти несколько лет тяжело назвать,хоть для больного,хоть для родственников.Растянутая пытка во времени.
andrijk777 написав:Ну це якісь фантазії. Давайте серйозно, з доказами, з цитатами.
А почему вам кажется это фантазиями ? Это соотвестсвует тому что озвучивает х-ло с приспешниками и базируется на стамбульских протоколах. Иногда еще херсонская и запорожская области проскакивают в украинских(!) админграницах, но пока это больше для торга. Если вы думаете что сейчас вопрос стоит как в концн 2022 - вступать в НАТО в границах 1991, 2021, или по ЛБЗ то глубоко наивны. От того-то и Трамп загрустил, его слишком поздно выбрали, когда мало что исправишь.
Основное расхождение между позициями Трампа и х-ло - (де)милитризация. Трамп согласен и на вненатовость Украины и териториальные уступки, но оставить ЗСУ вооруженной только лопатами это слишком даже для него.
Ще раз: докази, цитати, факти. Якщо це "ви так думаєте" то так і пишіть "я так думаю:...." і я питань не задаватиму.
Господар Вельзевула написав:Мне наша ситуация напоминает онкобольного на химиотерапии.Кто сталкивался-понимает к чему я.Куча денег,мучения,ложные надежды-и все равно смерть,позже на несколько лет чем без лечения.Но и полноценными эти несколько лет тяжело назвать,хоть для больного,хоть для родственников.Растянутая пытка во времени.
здесь это называют варить лягушку на медленном огне. Ну и про смерть преувеличение. Подумайте кому нужна ваша смерть кроме наследников? Как правило основные враги те кто рядом, родственники, соседи, налоговая, нарушители пдд.