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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11612116131161411615
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 14:48

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Это всё понятно. Но я писал не об этом, а о настроении людей - в соцопросах отражаются именно настроения.

Я ж вам написав: в моєму оточенні ніхто не вірить в перемогу.
  ЛАД написав:И если всё так, как описал whois2010, то вряд ли "чоловіки місяцями сидять і не виходять з дому", а "усі що вільно їздять/ходять мають відмазки". У меня такие же ощущения были летом в Черкассах. Успих тоже пишет, что ТЦКшников не видит. Мои дочка с зятем ездили в прошлом году на майские во Львов - рассказывали то же самое. что и whois2010.

Що значить "вряд ли"? Я тут живу, я знаю. Якщо відмазки немає то максимум "дім-робота-дім" і то дуже швидко, "перебіжками" :D .
"ТЦКшников не видит" але якщо тебе злапають то дуже печально і лапають, звичайно.
Але кількість таких що можна "злапати і на фронт" сильно(я б сказав катастрофічно) зменшується. - це ключовий момент, який візуально не видно.

"Тут" - это во Львове?
Простите, когда-то задавал вопрос, откуда вы, но не помню, ответили вы или нет.
Ваше оточення" - это сколько людей? 10? 20? 100?
И опять же, что называть перемогой?
Кордони91? Наверно, в такую перемогу верят единицы.
Но я встречал мнение, что перемогой можно назвать сохранение независимой Украины (вполне обоснованное, на мой взгляд, в условиях войны с противником, многократно превышающим нас силами). В такую перемогу верят многие. И я в том числе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 14:50

  Wirująświatła написав:
  andrijk777 написав:"ТЦКшников не видит"
смотим видео,
https://t.me/kindzadza_ua/12862
тцкашники появляются внезапно, в остальное время их как бы не видно.

Та нафіг мені твої відео якщо особисто зі мною таке було.
Не знаю звідки ти сточиш, але у нас це тотальне явище.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 14:51

  andrijk777 написав:Не знаю звідки ти сточиш
с тамбова
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 14:52

  Wirująświatła написав:Господар Вельзевула вы уже в Карпатах? как погодка?
2-го січня в Україні потепліє до 14 градусів, – синоптик Діденко.


Не,в середине января едем. Ухилянта дома оставляем, Львов то Львов- а область Ивано-франковскую летом было не проехать- даже меня спиймали на трассе среди холмов.
А вообще печалька. Гондон-Гондоном,с его предсказаниями,то понятно, но скорее всего Трамп пошлет всех нахер, и после продолжительной агонии сбудется вариант andrijk777.
Мне наша ситуация напоминает онкобольного на химиотерапии.Кто сталкивался-понимает к чему я.Куча денег,мучения,ложные надежды-и все равно смерть,позже на несколько лет чем без лечения.Но и полноценными эти несколько лет тяжело назвать,хоть для больного,хоть для родственников.Растянутая пытка во времени.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 14:54

  fox767676 написав:
  _hunter написав:Корейский/Кипрский вариант нужно добавить кмк...


вы оптимист, подхватили эстафету у флер

нужно же кому-то негатив разгонять.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 14:54

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:Ну це якісь фантазії. Давайте серйозно, з доказами, з цитатами.


А почему вам кажется это фантазиями ?
Это соотвестсвует тому что озвучивает х-ло с приспешниками и базируется на стамбульских протоколах. Иногда еще херсонская и запорожская области проскакивают в украинских(!) админграницах, но пока это больше для торга.
Если вы думаете что сейчас вопрос стоит как в концн 2022 - вступать в НАТО в границах 1991, 2021, или по ЛБЗ то глубоко наивны. От того-то и Трамп загрустил, его слишком поздно выбрали, когда мало что исправишь.

Основное расхождение между позициями Трампа и х-ло - (де)милитризация.
Трамп согласен и на вненатовость Украины и териториальные уступки, но оставить ЗСУ вооруженной только лопатами это слишком даже для него.

Ще раз: докази, цитати, факти. Якщо це "ви так думаєте" то так і пишіть "я так думаю:...." і я питань не задаватиму.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 14:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:Но и полноценными эти несколько лет тяжело назвать,хоть для больного,хоть для родственников.Растянутая пытка во времени.


да , бывают обсуждения на форумах для тяжелобольных - есть "хорошие" болезни от которых прогнозируемо умирают, а есть такие где мучения растягиваются до бесконечности
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 14:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ще раз: докази, цитати, факти. Якщо це "ви так думаєте" то так і пишіть "я так думаю:...." і я питань не задаватиму.


Сбавте тон.
Я не знаю кто для вас доказ, может - буданов с гордоном и его источниками
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 31 гру, 2024 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 14:59

  Господар Вельзевула написав:Мне наша ситуация напоминает онкобольного на химиотерапии.Кто сталкивался-понимает к чему я.Куча денег,мучения,ложные надежды-и все равно смерть,позже на несколько лет чем без лечения.Но и полноценными эти несколько лет тяжело назвать,хоть для больного,хоть для родственников.Растянутая пытка во времени.
здесь это называют варить лягушку на медленном огне. Ну и про смерть преувеличение. Подумайте кому нужна ваша смерть кроме наследников? Как правило основные враги те кто рядом, родственники, соседи, налоговая, нарушители пдд.
Wirująświatła
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