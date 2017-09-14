ЛАД написав:Это всё понятно. Но я писал не об этом, а о настроении людей - в соцопросах отражаются именно настроения.
Я ж вам написав: в моєму оточенні ніхто не вірить в перемогу.
ЛАД написав:И если всё так, как описал whois2010, то вряд ли "чоловіки місяцями сидять і не виходять з дому", а "усі що вільно їздять/ходять мають відмазки". У меня такие же ощущения были летом в Черкассах. Успих тоже пишет, что ТЦКшников не видит. Мои дочка с зятем ездили в прошлом году на майские во Львов - рассказывали то же самое. что и whois2010.
Що значить "вряд ли"? Я тут живу, я знаю. Якщо відмазки немає то максимум "дім-робота-дім" і то дуже швидко, "перебіжками" . "ТЦКшников не видит" але якщо тебе злапають то дуже печально і лапають, звичайно. Але кількість таких що можна "злапати і на фронт" сильно(я б сказав катастрофічно) зменшується. - це ключовий момент, який візуально не видно.
"Тут" - это во Львове? Простите, когда-то задавал вопрос, откуда вы, но не помню, ответили вы или нет. Ваше оточення" - это сколько людей? 10? 20? 100? И опять же, что называть перемогой? Кордони91? Наверно, в такую перемогу верят единицы. Но я встречал мнение, что перемогой можно назвать сохранение независимой Украины (вполне обоснованное, на мой взгляд, в условиях войны с противником, многократно превышающим нас силами). В такую перемогу верят многие. И я в том числе.
Wirująświatła написав:Господар Вельзевула вы уже в Карпатах? как погодка?
2-го січня в Україні потепліє до 14 градусів, – синоптик Діденко.
Не,в середине января едем. Ухилянта дома оставляем, Львов то Львов- а область Ивано-франковскую летом было не проехать- даже меня спиймали на трассе среди холмов. А вообще печалька. Гондон-Гондоном,с его предсказаниями,то понятно, но скорее всего Трамп пошлет всех нахер, и после продолжительной агонии сбудется вариант andrijk777. Мне наша ситуация напоминает онкобольного на химиотерапии.Кто сталкивался-понимает к чему я.Куча денег,мучения,ложные надежды-и все равно смерть,позже на несколько лет чем без лечения.Но и полноценными эти несколько лет тяжело назвать,хоть для больного,хоть для родственников.Растянутая пытка во времени.
andrijk777 написав:Ну це якісь фантазії. Давайте серйозно, з доказами, з цитатами.
А почему вам кажется это фантазиями ? Это соотвестсвует тому что озвучивает х-ло с приспешниками и базируется на стамбульских протоколах. Иногда еще херсонская и запорожская области проскакивают в украинских(!) админграницах, но пока это больше для торга. Если вы думаете что сейчас вопрос стоит как в концн 2022 - вступать в НАТО в границах 1991, 2021, или по ЛБЗ то глубоко наивны. От того-то и Трамп загрустил, его слишком поздно выбрали, когда мало что исправишь.
Основное расхождение между позициями Трампа и х-ло - (де)милитризация. Трамп согласен и на вненатовость Украины и териториальные уступки, но оставить ЗСУ вооруженной только лопатами это слишком даже для него.
Ще раз: докази, цитати, факти. Якщо це "ви так думаєте" то так і пишіть "я так думаю:...." і я питань не задаватиму.
Господар Вельзевула написав:Мне наша ситуация напоминает онкобольного на химиотерапии.Кто сталкивался-понимает к чему я.Куча денег,мучения,ложные надежды-и все равно смерть,позже на несколько лет чем без лечения.Но и полноценными эти несколько лет тяжело назвать,хоть для больного,хоть для родственников.Растянутая пытка во времени.
здесь это называют варить лягушку на медленном огне. Ну и про смерть преувеличение. Подумайте кому нужна ваша смерть кроме наследников? Как правило основные враги те кто рядом, родственники, соседи, налоговая, нарушители пдд. От них гораздо больше неприятностей чем от какой то русни (если не попадать к ним в плен)