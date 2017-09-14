Wirująświatła написав:Господар Вельзевула вы уже в Карпатах? как погодка?
2-го січня в Україні потепліє до 14 градусів, – синоптик Діденко.
Не,в середине января едем. Ухилянта дома оставляем, Львов то Львов- а область Ивано-франковскую летом было не проехать- даже меня спиймали на трассе среди холмов. А вообще печалька. Гондон-Гондоном,с его предсказаниями,то понятно, но скорее всего Трамп пошлет всех нахер, и после продолжительной агонии сбудется вариант andrijk777. Мне наша ситуация напоминает онкобольного на химиотерапии.Кто сталкивался-понимает к чему я.Куча денег,мучения,ложные надежды-и все равно смерть,позже на несколько лет чем без лечения.Но и полноценными эти несколько лет тяжело назвать,хоть для больного,хоть для родственников.Растянутая пытка во времени.
andrijk777 написав:Ну це якісь фантазії. Давайте серйозно, з доказами, з цитатами.
А почему вам кажется это фантазиями ? Это соотвестсвует тому что озвучивает х-ло с приспешниками и базируется на стамбульских протоколах. Иногда еще херсонская и запорожская области проскакивают в украинских(!) админграницах, но пока это больше для торга. Если вы думаете что сейчас вопрос стоит как в концн 2022 - вступать в НАТО в границах 1991, 2021, или по ЛБЗ то глубоко наивны. От того-то и Трамп загрустил, его слишком поздно выбрали, когда мало что исправишь.
Основное расхождение между позициями Трампа и х-ло - (де)милитризация. Трамп согласен и на вненатовость Украины и териториальные уступки, но оставить ЗСУ вооруженной только лопатами это слишком даже для него.
Ще раз: докази, цитати, факти. Якщо це "ви так думаєте" то так і пишіть "я так думаю:...." і я питань не задаватиму.
Господар Вельзевула написав:Мне наша ситуация напоминает онкобольного на химиотерапии.Кто сталкивался-понимает к чему я.Куча денег,мучения,ложные надежды-и все равно смерть,позже на несколько лет чем без лечения.Но и полноценными эти несколько лет тяжело назвать,хоть для больного,хоть для родственников.Растянутая пытка во времени.
здесь это называют варить лягушку на медленном огне. Ну и про смерть преувеличение. Подумайте кому нужна ваша смерть кроме наследников? Как правило основные враги те кто рядом, родственники, соседи, налоговая, нарушители пдд. От них гораздо больше неприятностей чем от какой то русни (если не попадать к ним в плен)
Бетон написав:..... Потери врага ноль. Бойцы гибли не успев даже вступить в бой. Вы хоть посмотреть потрудитесь то что он говорил
Врать-то не надо. Посмотрите сами - https://youtu.be/pugcn263X5s?t=2010 Бутусов говорит о "2 тижнях" боёв. Это называется "Бойцы гибли не успев даже вступить в бой"? Кто-то, возможно - на тыловых позициях от обстрелов. Комментировать всё не буду. Бутусова не читаю.
fox767676 написав:Орбан озвучивает планы сложеные РФ и согласовываемые с США, а Украина в этом уравнении лишняя. План - ЛБЗ + донецк-луганск полностью, отвод украинских войск за Днепр, а то и Збруч, ну и минимум оружмя, безлимитно только лопаты