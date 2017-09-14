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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 31 гру, 2024 15:07
Ірина_
Wirująświatła написав: Ірина_ написав:
Додати ще якийсь пункт?
истощение Украины, истощение рф, смена политического режима в Украине, смена политического режима в рф.
предлагает несколько другой опрос - об итогах
войны.
Ваши предложения, скорее, о причинах
окончания войны.
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ЛАД
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Додано: Вів 31 гру, 2024 15:09
prodigy написав:
не втомився куйню постити майже кожен день?
спеціально для вас є видатні інтелектуали гордон та стерненко
в їх чатах можете обговорювати перемоги з репараціями без будь-якої альтернативної точки зору
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fox767676
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Додано: Вів 31 гру, 2024 15:10
ЛАД написав:
Ірина_ предлагает несколько другой опрос - об итогах войны.
Ваши предложения, скорее, о причинах окончания войны.
просто итог не информативно без уточнения какими причинами он вызван. "Мирные переговоры" могут быть по текущей линии и по збручу, как бы не одно и тоже.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 31 гру, 2024 15:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 31 гру, 2024 15:10
fox767676 написав:
..........
Орбан озвучивает планы сложеные РФ и согласовываемые с США, а Украина в этом уравнении лишняя.
План - ЛБЗ + донецк-луганск полностью, отвод украинских войск за Днепр, а то и Збруч, ну и минимум оружмя, безлимитно только лопаты
Это план Орбана или ваш?
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ЛАД
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Додано: Вів 31 гру, 2024 15:13
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Я не пулемётчик и к пулемёту никогда даже не подходил. ВУС у меня был зенитная артиллерия.
значит хаймарс освоите без проблем, квалификация ж не нужна?
ЛАД написав:
общая тенденция - замена квалифицированных работников/воинов низкоквалифицированными за счёт повышения энергообеспечения и роста сложности оборудования.
Прокомментируйте сначала этот мой пост - viewtopic.php?p=5805343#p5805343
:
Подготовить пулемётчика значительно быстрее, чем хорошего лучника, танкиста легче, чем кавалериста, рабочего конвейера или просто выполняющего одну операцию проще, чем ремесленника.
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ЛАД
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Додано: Вів 31 гру, 2024 15:14
ЛАД
Этот план был озвучен К.Бондаренком на эфире у Шелеста
В чем сомнения , шановни ? Вы считаете что Орбан предложил стоящий план, который был отвергнут Зеленским и смутивший Трампа, только из-за малого размера репараций со стороны рф ?
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Додано: Вів 31 гру, 2024 15:14
Wirująświatła написав: Господар Вельзевула написав:
Мне наша ситуация напоминает онкобольного на химиотерапии.Кто сталкивался-понимает к чему я.Куча денег,мучения,ложные надежды-и все равно смерть,позже на несколько лет чем без лечения.Но и полноценными эти несколько лет тяжело назвать,хоть для больного,хоть для родственников.Растянутая пытка во времени.
здесь это называют варить лягушку на медленном огне. Ну и про смерть преувеличение. Подумайте кому нужна ваша смерть кроме наследников? Как правило основные враги те кто рядом, родственники, соседи, налоговая, нарушители пдд. От них гораздо больше неприятностей чем от какой то русни (если не попадать к ним в плен)
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Додано: Вів 31 гру, 2024 15:15
andrijk777 написав:
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Саме смішне що він на 90% буде наступним президентом України, бо більше достойних немає.
Вряд ли.
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Додано: Вів 31 гру, 2024 15:17
ЛАД написав:
"Тут" - это во Львове?
Простите, когда-то задавал вопрос, откуда вы, но не помню, ответили вы или нет.
Ваше оточення" - это сколько людей? 10? 20? 100?
И опять же, что называть перемогой?
Кордони91? Наверно, в такую перемогу верят единицы.
Но я встречал мнение, что перемогой можно назвать сохранение независимой Украины (вполне обоснованное, на мой взгляд, в условиях войны с противником, многократно превышающим нас силами). В такую перемогу верят многие. И я в том числе.
Не Львів. Але те що написали whois2010
і Успих
- правда.
Десь 10.
Я спеціально не уточнював що таке перемога. - так як в тому опитуванні.
Всі притомні українці під перемогою розуміють - "вигнати ворога з нашої землі". Якщо не кордони91, то кордони2022 це прям мінімальна перемога.
Наратив що перемога це "збереження незалежності" це по-моєму чисто американський наратив для американців, типу ми(американці) перемогли - зберегли незалежність України.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Вів 31 гру, 2024 15:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 31 гру, 2024 15:19
fox767676 написав:ЛАД
Этот план был озвучен К.Бондаренком на эфире у Шелеста
В чем сомнения , шановни ? Вы считаете что Орбан предложил стоящий план, который был отвергнут Зеленским и смутивший Трампа, только из-за малого размера репараций со стороны рф ?
Тільки Орбан лишиться тепер без запорєбрікового газіка, а план був фест бімба, многоходовочка. Орбаноміка іде по шляху ердаганоміки.
Востаннє редагувалось flyman
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