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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 31 гру, 2024 15:19
_hunter написав:
...........
Корейский/Кипрский вариант нужно добавить кмк...
Уточните, что вы имеете ввиду.
В результате той войны стороны остались практически на тех же позициях, с которых начинали. В наших условиях это "границы 23.01.22"
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Додано: Вів 31 гру, 2024 15:20
ЛАД написав:
Прокомментируйте сначала этот мой пост - viewtopic.php?p=5805343#p5805343
:
Подготовить пулемётчика значительно быстрее, чем хорошего лучника, танкиста легче, чем кавалериста, рабочего конвейера или просто выполняющего одну операцию проще, чем ремесленника.
не готовил ни того ни другого, но брал студентов на временную работу, нужно было с планшетом посещать нашу ЦА и фиксировать в гугл таблице кое какую (не сложную) информацию по ценам и ассортименту. Подробная инструкция прилагалась. Казалось бы что проще? с огромным трудом удалось отобрать несколько человек из сотни желающих. Это студенты вуза it специальности, не гуманитарии. Одно дело смотреть на планшете видосик, другое - вносить туда информацию БЕЗ ОШИБОК. А в 60-70е с этим справился бы любой школьник, вместо планшета тетрадка или альбом и вперёд.
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Додано: Вів 31 гру, 2024 15:25
flyman написав:
Орбаноміка іде по шляху ердаганоміки.
ти шо монєтаріст ?
не знаю що там буде з орбаномікою, а інфраструктурний підйом Туреччини та зростання геополітичного впливу це те про шо Україна може тільки мріяти
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fox767676
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Додано: Вів 31 гру, 2024 15:30
fox767676 написав:ЛАД
Этот план был озвучен К.Бондаренком на эфире у Шелеста
В чем сомнения , шановни ? Вы считаете что Орбан предложил стоящий план, который был отвергнут Зеленским и смутивший Трампа, только из-за малого размера репараций со стороны рф ?
В том, что Орбан не предложил ничего стоящего, не сомневаюсь. Но, думаю, и не то, что вы написали. Даже если это озвучил К.Бондаренко.
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Додано: Вів 31 гру, 2024 15:32
fox767676 написав: andrijk777 написав:
Ще раз: докази, цитати, факти. Якщо це "ви так думаєте" то так і пишіть "я так думаю:...." і я питань не задаватиму.
Я не знаю кто для вас доказ, может - буданов с гордоном и его источниками
Ви мені вибачте, але думки(а-ля факти) Гордона і Буданова мають для мене значно більший авторитет ніж ваші думки(а-ля факти).
Востаннє редагувалось andrijk777
в Вів 31 гру, 2024 15:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 31 гру, 2024 15:33
ЛАД написав: _hunter написав:
...........
Корейский/Кипрский вариант нужно добавить кмк...
Уточните, что вы имеете ввиду.
В результате той войны стороны остались практически на тех же позициях, с которых начинали. В наших условиях это "границы 23.01.22"
4тыщщи км - хорошее "практически на тех же позициях"...
Но под "Корейским всриантом" я понимаю просто заморозку где-то на +- текущих позициях. Конкретные км - не сильно принципиальны...
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Додано: Вів 31 гру, 2024 15:37
ЛАД написав: Бетон написав: ЛАД написав:
................
Подготовить пулемётчика значительно быстрее, чем хорошего лучника, танкиста легче, чем кавалериста, рабочего конвейера или просто выполняющего одну операцию проще, чем ремесленника.
А умение пользоваться смартфоном это, конечно, требует суперквалификации.
Как вы оцениваете свою стрельбу с пулемёта? За сколько разбираете собираете пулемёт?
С какой моделью работаете, товарищ профессионал?
Я не пулемётчик и к пулемёту никогда даже не подходил. ВУС у меня был зенитная артиллерия. Служил в ОРТБ ПВО.
а ВЫ?
Я конструктор кж, км. Пулемёт видел по телеку.
Но мой родственник, штурмовик с MG 42, щас после ранения лежит, сказал мне, что фигню вы сморозили. Полную
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Додано: Вів 31 гру, 2024 15:37
andrijk777 написав: ЛАД написав:
"Тут" - это во Львове?
Простите, когда-то задавал вопрос, откуда вы, но не помню, ответили вы или нет.
Ваше оточення" - это сколько людей? 10? 20? 100?
И опять же, что называть перемогой?
Кордони91? Наверно, в такую перемогу верят единицы.
Но я встречал мнение, что перемогой можно назвать сохранение независимой Украины (вполне обоснованное, на мой взгляд, в условиях войны с противником, многократно превышающим нас силами). В такую перемогу верят многие. И я в том числе.
Не Львів. Але те що написали whois2010
і Успих
- правда.
Так тогда верно и то, что я писал.
Десь 10.
Согласитесь, выборка маловата для каких-то выводов.
Я спеціально не уточнював що таке перемога. - так як в тому опитуванні.
Всі притомні українці під перемогою розуміють - "вигнати ворога з нашої землі". Якщо не кордони91, то кордони2022 це прям мінімальна перемога.
Наратив що перемога це "збереження незалежності" це по-моєму чисто американський наратив для американців, типу ми(американці) перемогли - зберегли незалежність України.
Такой перемоги практически наверняка не будет.
А если незалежність будет хотя бы близко к сегодняшней линии фронта, сегодня я согласен считать это победой. Плохонькой, но всё же.
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ЛАД
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Додано: Вів 31 гру, 2024 15:39
andrijk777 написав:
Ви мені вибачте, але думки(а-ля факти) Гордона і Буданова мають для мене значно більший авторитет ніж ваші думки(а-ля факти).
Ну то вас характеризує як людину що підвладна маніпуляціям "лідерів суспільної думки".
Якщо ноунейм скаже що 2*2 !=5, а "лідер" що 2*2=5 ви схильні довіритеся "лідеру"
Бо я вказав і автора , науковця, і навів обгрунтування чому це правдоподобно
Але ви повірите гондону та іншим шаромижникам бо в них рейтинг та приємні для вуха меседжі
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 31 гру, 2024 15:51, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 31 гру, 2024 15:43
Бетон написав:
.......
ЛАД написав:
................
Подготовить пулемётчика значительно быстрее, чем хорошего лучника, танкиста легче, чем кавалериста, рабочего конвейера или просто выполняющего одну операцию проще, чем ремесленника.
А умение пользоваться смартфоном это, конечно, требует суперквалификации.
...........
Я конструктор кж, км. Пулемёт видел по телеку.
Но мой родственник, штурмовик с MG 42, щас после ранения лежит, сказал мне, что фигню вы сморозили. Полную
А ваш родственник и лучником был? Знает, сколько времени надо потратить, чтобы научиться хорошо стрелять из лука? И потом постоянно тренироваться. А так да, натягивать тетиву и стрелять в белый свет как в копеечку это элементарно.
P.s. А что такое "кж, км"?
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