Андрюша, що в тебе на святковому столі сьогодні? Все та сама картопелька-мундірка, але трохи більше? За напої - знаю. Пиво у тебе по святам. А подарунок хтось подарував? Є така людина? Може з філіпін що прийшло? Чи там ще не знають, що ти їх щастя? Може Порнхаб річний преміум , як їх зіркового глядача. Давай як нема подарунків, залазь на табуретку і розказуй віршик. В цей день перепадає навіть таким як ти пустунцям. Тільки перед табуреткою вікна зашторюй, а то перехожі заглянуть в підвал і подумають що ти канатик біля шиї там вʼяжеш..
Hotab написав:залазь на табуретку і розказуй віршик
наивность. нет у мухи табуретки, дорого это.
ЛАД написав:А ваш родственник и лучником был? Знает, сколько времени надо потратить, чтобы научиться хорошо стрелять из лука? И потом постоянно тренироваться. А так да, натягивать тетиву и стрелять в белый свет как в копеечку это элементарно.
точно как и с пулеметом, нажать на курок элементарно а научиться хорошо стрелять наверное тоже надо время, "набить руку", обучить мозг. к пулемету добавляется ресурс ствола, его чистка и смазка, чего не было у лучника.
у меня есть только один пример где сложная техника реально снизила требования к квалификации - тесла с автопилотом. возможно в супердалеком будущем так и будет, но пока что требования к квалификации только растут. Работник склада должен владеть роклей и карой, уметь заехать ними в фуру не повредив кузов, вывезти товар на паллете, в т.ч. тяжелый и дорогой (напр.керам.плитка 500 грн/м2 или лсд тв) посади неквалифицированного, хана кузову, каре и плитке.
Wirująświatła написав:здесь это называют варить лягушку на медленном огне. Ну и про смерть преувеличение. Подумайте кому нужна ваша смерть кроме наследников? Как правило основные враги те кто рядом, родственники, соседи, налоговая, нарушители пдд. От них гораздо больше неприятностей чем от какой то русни (если не попадать к ним в плен)
С концепцией согласен, но имеет место недопонимание по терминологии. "Смерть" в моей концепции это недостаточно хорошая жизнь. Особенно если ты пробовал лучше.Долой лицемерие, каждому свое. Я вот три года тут сижу и отказываю себе во всем, так как кроме вполовину упавшем в долларе доходе у меня нет желания ничего покупать кроме генераторов, дизеля (нормами еврокубов), Дейя,каминов и кучу другой хрени для борьбы с побочками войны. По дому-ну косишь траву,обрезаешь деревья, подметаешь-но не вижу смысла что-то глобально улучшать пока идет война.И это напрягает. До войны как минимум раз в год менялась какая-то машина в семье, улучшалось домохозяйство, в общем деньги не страшно было тратить.И это напоминало настоящую жизнь а не вот это вот все, когда каждую сраную тысячу тянешь под матрас, бо вдруг подойдут близко и надо будет тикать, то это тысяча даст лишний месяц на покушать, сидя где-нибудь в сарае. Это не жизнь а херня.А годы идут, их осталось очень мало,полноценных. Это я и называю химиотерапией, и судя по всему смерть не за горами (эвакуация куда-то с последующим бомжеванием и только фото будут напоминать то,что у тебя было) Тьху три раза. Хотя это от мышления зависит. А кто-то вон ресторан открывает свой с весны,тоже в Днепре.Нимало не веря в перемогу. Логика- ну как-то будет, люди все-равно жрать/бухать будут. Будут. И под КАБами будут,и под ракетами, далеко ходить не нужно-Харьков,Запорожье.А вот под прямой наводкой арты-не будут,а если будут-то недолго.
ЛАД написав:Такой перемоги практически наверняка не будет.
Так в цьому і суть! А 90%(згідно опитування) вважають що буде. Але те що українці(пересічні) занадто оптимістичні(на відміну від нас з вами) це правда. Це класична історія. Те саме було з Майданами. Я бачу серйозну проблему - народ буде сильно розчарований "мирною угодою". Про ніяке переобрання Зе мені здається не може бути і мови. І це дуже погано, бо Зе буде відтягувати момент закінчення війни якомога далі.
Hotab написав:залазь на табуретку і розказуй віршик
наивность. нет у мухи табуретки, дорого это.
ЛАД написав:А ваш родственник и лучником был? Знает, сколько времени надо потратить, чтобы научиться хорошо стрелять из лука? И потом постоянно тренироваться. А так да, натягивать тетиву и стрелять в белый свет как в копеечку это элементарно.
точно как и с пулеметом, нажать на курок элементарно а научиться хорошо стрелять наверное тоже надо время, "набить руку", обучить мозг. к пулемету добавляется ресурс ствола, его чистка и смазка, чего не было у лучника.
у меня есть только один пример где сложная техника реально снизила требования к квалификации - тесла с автопилотом. возможно в супердалеком будущем так и будет, но пока что требования к квалификации только растут. Работник склада должен владеть роклей и карой, уметь заехать ними в фуру не повредив кузов, вывезти товар на паллете, в т.ч. тяжелый и дорогой (напр.керам.плитка 500 грн/м2 или лсд тв) посади неквалифицированного, хана кузову, каре и плитке.
>>> чего не было у лучника. здрасте-приехали: за луком такой уход требовался - куда там тому пулемёту...
>>> Работник склада должен владеть роклей и карой, это только в странах третьего мира: у того же Амазона роботы все делают сами. "Специалисту" нужно только взять одну коробку и положить ее в другую.
ЛАД написав:А ваш родственник и лучником был? Знает, сколько времени надо потратить, чтобы научиться хорошо стрелять из лука? И потом постоянно тренироваться. А так да, натягивать тетиву и стрелять в белый свет как в копеечку это элементарно.
точно как и с пулеметом, нажать на курок элементарно а научиться хорошо стрелять наверное тоже надо время, "набить руку", обучить мозг. к пулемету добавляется ресурс ствола, его чистка и смазка, чего не было у лучника.
Навчити лучника це точно в десять разів складніше ніж навчити кулеметника. Якщо в цих питаннях не розбираєтесь, то краще не пишіть.
Господар Вельзевула написав:И это напоминало настоящую жизнь а не вот это вот все, когда каждую сраную тысячу тянешь под матрас, бо вдруг подойдут близко и надо будет тикать, то это тысяча даст лишний месяц на покушать, сидя где-нибудь в сарае. Это не жизнь а херня.А годы идут, их осталось очень мало,полноценных.
не мне вас учить но если на вас это так сильно повлияло надо переосмыслить свою жизнь и ценности. почитайте, может поможет...
Франкл еще накануне войны в основном завершил разработку своей теории стремления к смыслу как главной движущей силы поведения и развития личности. И в концлагере эта теория получила беспрецедентную проверку жизнью и подтверждение – наибольшие шансы выжить, по наблюдениям Франкла, имели не те, кто отличался наиболее крепким здоровьем, а те, кто отличался наиболее крепким духом, кто имел смысл, ради которого жить.
Выйдя в сорок пятом на свободу и узнав, что вся его семья погибла в горниле мировой войны, он не сломался и не ожесточился. В течение пяти лет он выпустил дюжину книг, в которых изложил свое уникальное философское учение, психологическую теорию личности и психотерапевтическую методологию, основанные на идее стремления человека к смыслу. Стремление к смыслу помогает человеку выжить, и оно же приводит к решению уйти из жизни, оно помогает вынести нечеловеческие условия концлагеря и выдержать тяжелое испытание славой, богатством и почетом.
Бандерлогу тоже рекомендую, вы любите философскую литературу о добре и зле, тут вам зла 3 тонны, начиная с 8й страницы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 31 гру, 2024 16:23, всього редагувалось 3 разів.
Інтервю з мєром Одеси Трухановим, якому за 5 років не дзвонив і не розмовляв президент
«Д». Ви розмовляли з президентом телефоном?
Г.Т. Ні
«Д». Жодного разу?
Г.Т. Жодного разу!
«Д». Навіть після повномасштабного вторгнення?
Г.Т. Після вторгнення я був на кількох нарадах і доповідав. «Д». У вас з ним одразу після обрання склалися такі погані відносини?
Г.Т. В нас не було жодних суперечок, але ось такий формат. Не питають мене, а я не лізу. Чому? Я завжди ставлю важливі питання. Якщо під час ковіду в нас нема кисню та нема ліків, я порушую питання та кажу напряму. Міністр каже, що є, а я кажу, що ні. Може в Україні і є кисень, але в Одесі його нема.
«Д». Якби зараз довелося поспілкуватися?
Г.Т. Я мер міста, і бачу, що йому потрібно. Виникають важливі питання: приліт на Приморській. Люди за програмою Євідновлення отримають по 1100 доларів за квадратний метр. Клас! Це працює. Приліт на Добровольського, 12 осіб загинуло, парадна зруйнована. Приходжу, кажу, що вас підтримає держава. А вони мені кажуть, що нам пропонують 525 доларів за метр. Чому? Так вирішив Київ! Їду до столиці, питаю, чому так? Мені відповідають, що проаналізували, що в цьому районі такі ціни. Ми розбили Одесу на сектори і побачили таку картину. А Одесу не запитали. Але ж в житті воно зовсім не так. А в Хаджибейському районі дають 970 доларів за метр. Що ж це таке?
andrijk777 написав:Я бачу серйозну проблему - народ буде сильно розчарований "мирною угодою". Про ніяке переобрання Зе мені здається не може бути і мови. І це дуже погано, бо Зе буде відтягувати момент закінчення війни якомога далі.
Владі пора починати інформаційну компанію, що ми "обрали не ту сторону" у своєму векторі розвитку після 91-го. якщо хоче залишитися при владі
А на расії схоже і справді потроху починаються проблеми з грошима
В соответствии с новыми правилами, единовременные выплаты не будут положены россиянам, которые заключили контракт, отбывая тюремный срок Изменения вступят в силу с завтрашнего дня, 1 января 2025 года.