Додано: Вів 31 гру, 2024 16:11

Wirująświatła написав: здесь это называют варить лягушку на медленном огне. Ну и про смерть преувеличение. Подумайте кому нужна ваша смерть кроме наследников? Как правило основные враги те кто рядом, родственники, соседи, налоговая, нарушители пдд. От них гораздо больше неприятностей чем от какой то русни (если не попадать к ним в плен) здесь это называют варить лягушку на медленном огне. Ну и про смерть преувеличение. Подумайте кому нужна ваша смерть кроме наследников? Как правило основные враги те кто рядом, родственники, соседи, налоговая, нарушители пдд. От них гораздо больше неприятностей чем от какой то русни (если не попадать к ним в плен)

С концепцией согласен, но имеет место недопонимание по терминологии."Смерть" в моей концепции это недостаточно хорошая жизнь. Особенно если ты пробовал лучше.Долой лицемерие, каждому свое. Я вот три года тут сижу и отказываю себе во всем, так как кроме вполовину упавшем в долларе доходе у меня нет желания ничего покупать кроме генераторов, дизеля (нормами еврокубов), Дейя,каминов и кучу другой хрени для борьбы с побочками войны.По дому-ну косишь траву,обрезаешь деревья, подметаешь-но не вижу смысла что-то глобально улучшать пока идет война.И это напрягает. До войны как минимум раз в год менялась какая-то машина в семье, улучшалось домохозяйство, в общем деньги не страшно было тратить.И это напоминало настоящую жизнь а не вот это вот все, когда каждую сраную тысячу тянешь под матрас, бо вдруг подойдут близко и надо будет тикать, то это тысяча даст лишний месяц на покушать, сидя где-нибудь в сарае.Это не жизнь а херня.А годы идут, их осталось очень мало,полноценных.Это я и называю химиотерапией, и судя по всему смерть не за горами (эвакуация куда-то с последующим бомжеванием и только фото будут напоминать то,что у тебя было)Тьху три раза.Хотя это от мышления зависит. А кто-то вон ресторан открывает свой с весны,тоже в Днепре.Нимало не веря в перемогу. Логика- ну как-то будет, люди все-равно жрать/бухать будут.Будут. И под КАБами будут,и под ракетами, далеко ходить не нужно-Харьков,Запорожье.А вот под прямой наводкой арты-не будут,а если будут-то недолго.