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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1161711618116191162011621>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 0 5 0
Повна перемога України на полі бою
0
0
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
0
0
Компроміс із росією (територіальні поступки)
0
0
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
0
0
Виснаження однієї зі сторін
0
0
Ізраїльський варіант
0
0
Інший варіант
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 16:36

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, фіксуємо голосування
Зображення

Хочу зробити нове опитування.

Яким шляхом, на вашу думку, може закінчитися війна?

Повна перемога України на полі бою
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів
Компроміс із росією (територіальні поступки)
Інший варіант (напишіть у коментарях)

Додати ще якийсь пункт? Напишіть свої пропозиції, будь ласка.

З повагою,


Ізраїльський варіант деелоїзації -- “нескінченна” тліюча війна, почергове залучення всіх, поступове обмеження прав ухилянтів.
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 16:36

Wirująświatła Я знаком с Франклом.И не только. Я даже знаком с Ницше,и кучей других мрачных идеологов,людей ищущих смысл в идеях,но невозможно изменить предназначение. Я глубоко материальный человек, меня искренне удивляют идейные люди, как раз вот читал про Солона (человек отказался от диктатуры и видя неприятие среди людей его реформ-отправился с руководящего поста в путешествие на 10 лет). Представляю себе боневтика, отправляющегося в путешествие , потому что народ в интернете ним недоволен и называет блазнем.
Мне вся эта дроч до лампочки.Я гедонист по вероисповеданию, и нужно сказать, все получалось, пока не напало хуйло.
Ну а хуйлу тоже видать плохо жилось. Движухи хочется.
Одна была надежда-на Дональда Джоновича, но тает она,нужно признать-стремительным домкратом.Интересно,что он теперь делать будет- покинет нас напризволяще (быстрый конец) или будет продолжать политику предшественника (долгий конец) ?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 16:39

  d44 написав:
  andrijk777 написав:Я бачу серйозну проблему - народ буде сильно розчарований "мирною угодою". Про ніяке переобрання Зе мені здається не може бути і мови. І це дуже погано, бо Зе буде відтягувати момент закінчення війни якомога далі.
Владі пора починати інформаційну компанію, що ми "обрали не ту сторону" у своєму векторі розвитку після 91-го. якщо хоче залишитися при владі

А на расії схоже і справді потроху починаються проблеми з грошима
В соответствии с новыми правилами, единовременные выплаты не будут положены россиянам, которые заключили контракт, отбывая тюремный срок Изменения вступят в силу с завтрашнего дня, 1 января 2025 года.

не уверен, что там _только_ в деньгах дело: сейчас зеки, получается, два "подарка" получают, а "перэсични" - один.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 16:39

  Господар Вельзевула написав:Wirująświatła Я знаком с Франклом.И не только. Я даже знаком с Ницше,и кучей других мрачных идеологов,людей ищущих смысл в идеях,но невозможно изменить предназначение. Я глубоко материальный человек, меня искренне удивляют идейные люди, как раз вот читал про Солона (человек отказался от диктатуры и видя неприятие среди людей его реформ-отправился с руководящего поста в путешествие на 10 лет). Представляю себе боневтика, отправляющегося в путешествие , потому что народ в интернете ним недоволен и называет блазнем.
Мне вся эта дроч до лампочки.Я гедонист по вероисповеданию, и нужно сказать, все получалось, пока не напало хуйло.
Ну а хуйлу тоже видать плохо жилось. Движухи хочется.
Одна была надежда-на Дональда Джоновича, но тает она,нужно признать-стремительным домкратом.Интересно,что он теперь делать будет- покинет нас напризволяще (быстрый конец) или будет продолжать политику предшественника (долгий конец) ?


Почему вы так думаете? Еще не 20 января. Надо подождать 20 января и что будет после него и тогда уже делать выводы.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 16:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Ізраїльський варіант деелоїзації -- “нескінченна” тліюча війна, почергове залучення всіх, поступове обмеження прав ухилянтів.
а допомога рівня захисту від іранських ракетно-дронових останніх обстрілів ведучими арміями світу буде? Чи вам головне всіх в армію "щоб знали", вас то теж не відпустять додому
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 16:41

  ЛАД написав:А умение пользоваться смартфоном это, конечно, требует суперквалификации.
Как вы оцениваете свою стрельбу с пулемёта? За сколько разбираете собираете пулемёт?
С какой моделью работаете, товарищ профессионал?


Я стрелял на стрельбище с РПК, после 5 минтуного инструктажа и попадал. Современное срелковое оружие создано с пониманием того, что им будут вооружать всех подряд в случаи тотального ппц.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 16:43

🇹🇷Пріоритетом Туреччини у 2025 році стане завершення війни в Україні, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган опублікував відеозвернення з нагоди Нового року, в якому назвав закінчення війни в Україні пріоритетом для Стамбулу у 2025 році.

"Нашим пріоритетом залишається покласти край війні між Росією та Україною, які є нашими сусідами з Чорного моря, справедливим миром. Ми сподіваємося, що нова ера почнеться на нашій півночі у 2025 році", - сказав він.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 16:43

  Bobua написав:..........
Ізраїльський варіант деелоїзації -- “нескінченна” тліюча війна, почергове залучення всіх, поступове обмеження прав ухилянтів.

Вы, по-моему, плохо представляете себе "израильский вариант". Там всё значительно сложнее, чем вам кажется. И там не воюют постоянно и всю жизнь.
Так что лучше не пишите о том, с чем не очень знакомы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 16:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А что голосовалки уже нет ?
Мой вариант - третий сверху (2 квартал 2025)
Привет гондоноидам - голосовальцам за пункт 1
Деєскалации и суверенитета(личного и державного) в наступающем году
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 16:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Так 11 фублів самі себе не зароблять ) от на бояришник і заробляє


чувак я поддерживаю на 100% процентов политику избранного президента США, и республиканской партии вообще, 10 летняя сша виза и полпаспорта в евроштмпах
А вот что ты за чучело без знания школьной программы украинской истории и систематически захламляющее форум пропагандой даунецо-казанской босоты уже выяснено.
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