Wirująświatła Я знаком с Франклом.И не только. Я даже знаком с Ницше,и кучей других мрачных идеологов,людей ищущих смысл в идеях,но невозможно изменить предназначение. Я глубоко материальный человек, меня искренне удивляют идейные люди, как раз вот читал про Солона (человек отказался от диктатуры и видя неприятие среди людей его реформ-отправился с руководящего поста в путешествие на 10 лет). Представляю себе боневтика, отправляющегося в путешествие , потому что народ в интернете ним недоволен и называет блазнем. Мне вся эта дроч до лампочки.Я гедонист по вероисповеданию, и нужно сказать, все получалось, пока не напало хуйло. Ну а хуйлу тоже видать плохо жилось. Движухи хочется. Одна была надежда-на Дональда Джоновича, но тает она,нужно признать-стремительным домкратом.Интересно,что он теперь делать будет- покинет нас напризволяще (быстрый конец) или будет продолжать политику предшественника (долгий конец) ?
andrijk777 написав:Я бачу серйозну проблему - народ буде сильно розчарований "мирною угодою". Про ніяке переобрання Зе мені здається не може бути і мови. І це дуже погано, бо Зе буде відтягувати момент закінчення війни якомога далі.
Владі пора починати інформаційну компанію, що ми "обрали не ту сторону" у своєму векторі розвитку після 91-го. якщо хоче залишитися при владі
А на расії схоже і справді потроху починаються проблеми з грошима
В соответствии с новыми правилами, единовременные выплаты не будут положены россиянам, которые заключили контракт, отбывая тюремный срок Изменения вступят в силу с завтрашнего дня, 1 января 2025 года.
не уверен, что там _только_ в деньгах дело: сейчас зеки, получается, два "подарка" получают, а "перэсични" - один.
Господар Вельзевула написав:Wirująświatła Я знаком с Франклом.И не только. Я даже знаком с Ницше,и кучей других мрачных идеологов,людей ищущих смысл в идеях,но невозможно изменить предназначение. Я глубоко материальный человек, меня искренне удивляют идейные люди, как раз вот читал про Солона (человек отказался от диктатуры и видя неприятие среди людей его реформ-отправился с руководящего поста в путешествие на 10 лет). Представляю себе боневтика, отправляющегося в путешествие , потому что народ в интернете ним недоволен и называет блазнем. Мне вся эта дроч до лампочки.Я гедонист по вероисповеданию, и нужно сказать, все получалось, пока не напало хуйло. Ну а хуйлу тоже видать плохо жилось. Движухи хочется. Одна была надежда-на Дональда Джоновича, но тает она,нужно признать-стремительным домкратом.Интересно,что он теперь делать будет- покинет нас напризволяще (быстрый конец) или будет продолжать политику предшественника (долгий конец) ?
Почему вы так думаете? Еще не 20 января. Надо подождать 20 января и что будет после него и тогда уже делать выводы.
ЛАД написав:А умение пользоваться смартфоном это, конечно, требует суперквалификации. Как вы оцениваете свою стрельбу с пулемёта? За сколько разбираете собираете пулемёт? С какой моделью работаете, товарищ профессионал?
Я стрелял на стрельбище с РПК, после 5 минтуного инструктажа и попадал. Современное срелковое оружие создано с пониманием того, что им будут вооружать всех подряд в случаи тотального ппц.
🇹🇷Пріоритетом Туреччини у 2025 році стане завершення війни в Україні, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган опублікував відеозвернення з нагоди Нового року, в якому назвав закінчення війни в Україні пріоритетом для Стамбулу у 2025 році.
"Нашим пріоритетом залишається покласти край війні між Росією та Україною, які є нашими сусідами з Чорного моря, справедливим миром. Ми сподіваємося, що нова ера почнеться на нашій півночі у 2025 році", - сказав він.
pesikot написав:Так 11 фублів самі себе не зароблять ) от на бояришник і заробляє
чувак я поддерживаю на 100% процентов политику избранного президента США, и республиканской партии вообще, 10 летняя сша виза и полпаспорта в евроштмпах А вот что ты за чучело без знания школьной программы украинской истории и систематически захламляющее форум пропагандой даунецо-казанской босоты уже выяснено.