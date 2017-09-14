Додано: Вів 31 гру, 2024 16:36

Wirująświatła Я знаком с Франклом.И не только. Я даже знаком с Ницше,и кучей других мрачных идеологов,людей ищущих смысл в идеях,но невозможно изменить предназначение. Я глубоко материальный человек, меня искренне удивляют идейные люди, как раз вот читал про Солона (человек отказался от диктатуры и видя неприятие среди людей его реформ-отправился с руководящего поста в путешествие на 10 лет). Представляю себе боневтика, отправляющегося в путешествие , потому что народ в интернете ним недоволен и называет блазнем.

Мне вся эта дроч до лампочки.Я гедонист по вероисповеданию, и нужно сказать, все получалось, пока не напало хуйло.

Ну а хуйлу тоже видать плохо жилось. Движухи хочется.

Одна была надежда-на Дональда Джоновича, но тает она,нужно признать-стремительным домкратом.Интересно,что он теперь делать будет- покинет нас напризволяще (быстрый конец) или будет продолжать политику предшественника (долгий конец) ?