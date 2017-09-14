Не верю. Мариуполь же розвалили дотла, и там сто тысяч жертв под завалами домов. По мобилизации у них там жестко было. Вплоть до дронов и выбивания дверей. А потом когда выгребли почти всех-поменялся вектор. Зеки, наемники. Есть те,кто выжил,люди пишут. Сидели наглухо в хатах безвылазно вроде. Ну год просидеть еще реально. А как наши четвертый год будут -без понятия. Особенно когда в перспективе еще 5-10.
Господар Вельзевула написав:Одна была надежда-на Дональда Джоновича, но тает она,нужно признать-стремительным домкратом.Интересно,что он теперь делать будет- покинет нас напризволяще (быстрый конец) или будет продолжать политику предшественника (долгий конец) ?
правило больших чисел, будет +/- то что и было последние годы, пока качественно что то не изменится. Байден не был другом Украины и насколько я знаю Зеленского он на дух не переносил. Молодость просящая много денег не всегда хорошо. У кого были молодые любовницы знают . Помогали чтоб рф не выиграла им это еще хуже, поскольку аппетит диктатора ограничен только его дурью. Ума хватит от успехов полезть и дальше. На Украину западу насрать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 31 гру, 2024 17:06, всього редагувалось 4 разів.
ЛАД написав:А можно рядом такие же данные по Украине?
сходіть на ринок, до гамазею-самі усе побачите і відчуєте власним гаманцем
потужне покращення З 1 січня 2025 року тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть у чотири рази Очікується суттєве підвищення тарифів, що призведе до здорожчання газу, що вплине на промисловість і економіку в цілому. Хоча для населення зберігається мораторій на підвищення цін, комерційний сектор відчує збільшення витрат, що може призвести до здорожчання товарів і послуг. Це також матиме негативні наслідки для видобувного сектору, зокрема для державних компаній.
Дивно, що ніхто не ниє про піввареника, про роттердамплюс і таке інше. Усі незламнопотужно мовчать, усіх все влаштовує.
Якщо чесно - дивує мене основна маса тутешніх читачів/дописувачів... На пальцях Прокачувала педерація черз Україну 40 млрд м3 газу і отримувала за це по 250+/-доларів/1000м3 = 10 млрд доларів Тепер ПЕРЕСТАНЕ прокачувати , за що Українці заплатять по 1 грн/м3 газу додатково.. це приблизно 20 млрд грн....
Це перемога, всі повинні аплодувати , адже на кожну ВИТРАЧЕНУ нами гривню - москалі втрачають еквівалент 20 грн...
andrijk777 написав:Ви мені вибачте, але думки(а-ля факти) Гордона і Буданова мають для мене значно більший авторитет ніж ваші думки(а-ля факти).
Ну то вас характеризує як людину що підвладна маніпуляціям "лідерів суспільної думки". Якщо ноунейм скаже що 2*2 !=5, а "лідер" що 2*2=5 ви схильні довіритеся "лідеру" Бо я вказав і автора , науковця, і навів обгрунтування чому це правдоподобно Але ви повірите гондону та іншим шаромижникам бо в них рейтинг та приємні для вуха меседжі
Я схильний не вірити нікому. Я взагалі сильно розчарувався в усіх цих блогерах останнім часом.
Портніков - дивився його деякий час. Після останніх подій з Любарським очевидно що Портніков працює(працював) на дем. партію США або сили з нею зв'язані. Аристович - відверто брехав перший рік війни. Я думав він брехав з благородною метою, зараз так не думаю. Мав шкурні інтереси 100%. Накі,Мілов - сильно розчарувався в них після того як вони виступити проти Трампа. Не розумів чому. Потім догнав - вони не хочуть закінчення війни. Вони за Росію. Їм вигідно щоб війна ослабляла путіна і чим довше вона триватиме тим більше путін ослабне. А те що українці гинуть - їм пофіг. Хоча Мілова продовжую дивитись інколи. Швець - в цьому швидко розчарувався. Цей точно працює на когось(на когось проамериканського). Гордон - дивився тільки його інтерв'ю, дуже цікаві якщо цікаві гості. Аналітику його не дивився ніколи. Схильність до авантюрних заяв у нього є. Але чувак багато знає, це точно.
Всі ці блогери є достатньо розумні. Тупих не дивлюсь, тому всякі Латиніни в прольоті.
Сьогодні регулярно дивлюсь тільки Любарського. Він опирається на факти, що дуже мені подобається. Плюс він точно не за гроші, тому що американський трафік в 10 разів дорожчий за український і йому точно не вигідно працювати на українську аудиторію - краще на американську.
Wirująświatła написав:правило больших чисел, будет +/- то что и было последние годы, пока качественно что то не изменится. Байден не был другом Украины и насколько я знаю Зеленского он на дух не переносил. Молодость просящая много денег не всегда хорошо. У кого были молодые любовницы знают . Помогали чтоб рф не выиграла им это еще хуже, поскольку аппетит диктатора ограничен только его дурью. Ума хватит от успехов полезть и дальше. На Украину западу насрать.
Про большие числа согласен, но +- для Днепра и Киева -это две большие разницы. Байден или Трамп? Вроде с Байденом в десна целовались, хотя помощь по капле была. Были, и менялись на новых при нарастании аппетитов- так тупо выгоднее:)
ЛАД написав:Ну никак не верится, что 90% ожидают границы 91 или 22. А насчёт переизбрания... При умной пропаганде можно объяснить результаты (даже не очень успешные) и рассказать, что даже такого удалось добиться благодаря ... Но и захочет ли он переизбираться пока не уверен.
ИМХО: врятувати преЗЕдента після перемоги може або реальне покращення життя: всі ціни сталі, а зарплати бюджетникам та пенсії піднімуть на 30-50% з обіцянкою подвоїти після виборів, або реальний вступу в НАТО, де до виборів хоча б 25 країн ратифікували вступ і лишається мадярів і словаків дотиснути...
Дюрі-бачі написав:ИМХО: врятувати преЗЕдента після перемоги
преЗЕдента рятует хуйло, которому хочется движухи и никакие средние варианты его не устраивают. Я не знаю что будет с хуйлом в конце, но кто-то вытянул джекпот. andrijk777 я блогеров не смотрю, рвота не позволяет. Что говорит Любарский и кто это вообще?
budivelnik написав:......... Якщо чесно - дивує мене основна маса тутешніх читачів/дописувачів... На пальцях Прокачувала педерація черз Україну 40 млрд м3 газу і отримувала за це по 250+/-доларів/1000м3 = 10 млрд доларів Тепер ПЕРЕСТАНЕ прокачувати , за що Українці заплатять по 1 грн/м3 газу додатково.. це приблизно 20 млрд грн....
Це перемога, всі повинні аплодувати , адже на кожну ВИТРАЧЕНУ нами гривню - москалі втрачають еквівалент 20 грн...
А тут пошуки гімна в задниці.. АбІднА дА......
Только на поставках нефти через нефтепровод "Дружба" Россия ежегодно зарабатывает около $6 млрд, еще около $5 млрд – на продаже газа, который идет нашей ГТС. В то время как Украина $150 млн на транзите нефти и $800 млн – на транзите газа. Однако не все они идут в бюджет в виде чистой прибыли. Большая их часть покрывает обслуживание, собственно, самого транзита.