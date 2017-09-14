Додано: Вів 31 гру, 2024 17:07

fox767676 написав: andrijk777 написав: Ви мені вибачте, але думки(а-ля факти) Гордона і Буданова мають для мене значно більший авторитет ніж ваші думки(а-ля факти). Ви мені вибачте, але думки(а-ля факти) Гордона і Буданова мають для мене значно більший авторитет ніж ваші думки(а-ля факти).



Ну то вас характеризує як людину що підвладна маніпуляціям "лідерів суспільної думки".

Якщо ноунейм скаже що 2*2 !=5, а "лідер" що 2*2=5 ви схильні довіритеся "лідеру"

Бо я вказав і автора , науковця, і навів обгрунтування чому це правдоподобно

Але ви повірите гондону та іншим шаромижникам бо в них рейтинг та приємні для вуха меседжі Ну то вас характеризує як людину що підвладна маніпуляціям "лідерів суспільної думки".Якщо ноунейм скаже що 2*2 !=5, а "лідер" що 2*2=5 ви схильні довіритеся "лідеру"Бо я вказав і автора , науковця, і навів обгрунтування чому це правдоподобноАле ви повірите гондону та іншим шаромижникам бо в них рейтинг та приємні для вуха меседжі

Я схильний не вірити нікому. Я взагалі сильно розчарувався в усіх цих блогерах останнім часом.Портніков - дивився його деякий час. Після останніх подій з Любарським очевидно що Портніков працює(працював) на дем. партію США або сили з нею зв'язані.Аристович - відверто брехав перший рік війни. Я думав він брехав з благородною метою, зараз так не думаю. Мав шкурні інтереси 100%.Накі,Мілов - сильно розчарувався в них після того як вони виступити проти Трампа. Не розумів чому. Потім догнав - вони не хочуть закінчення війни. Вони за Росію. Їм вигідно щоб війна ослабляла путіна і чим довше вона триватиме тим більше путін ослабне. А те що українці гинуть - їм пофіг. Хоча Мілова продовжую дивитись інколи.Швець - в цьому швидко розчарувався. Цей точно працює на когось(на когось проамериканського).Гордон - дивився тільки його інтерв'ю, дуже цікаві якщо цікаві гості. Аналітику його не дивився ніколи. Схильність до авантюрних заяв у нього є. Але чувак багато знає, це точно.Всі ці блогери є достатньо розумні. Тупих не дивлюсь, тому всякі Латиніни в прольоті.Сьогодні регулярно дивлюсь тільки Любарського. Він опирається на факти, що дуже мені подобається. Плюс він точно не за гроші, тому що американський трафік в 10 разів дорожчий за український і йому точно не вигідно працювати на українську аудиторію - краще на американську.