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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11618116191162011621>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 0 5 0
Повна перемога України на полі бою
0
0
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
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Компроміс із росією (територіальні поступки)
0
0
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
0
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Виснаження однієї зі сторін
0
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Ізраїльський варіант
0
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Інший варіант
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 16:55

Бетон


Не верю. Мариуполь же розвалили дотла, и там сто тысяч жертв под завалами домов.
По мобилизации у них там жестко было. Вплоть до дронов и выбивания дверей.
А потом когда выгребли почти всех-поменялся вектор. Зеки, наемники.
Есть те,кто выжил,люди пишут. Сидели наглухо в хатах безвылазно вроде. Ну год просидеть еще реально. А как наши четвертый год будут -без понятия. Особенно когда в перспективе еще 5-10.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 16:56

  Господар Вельзевула написав:Одна была надежда-на Дональда Джоновича, но тает она,нужно признать-стремительным домкратом.Интересно,что он теперь делать будет- покинет нас напризволяще (быстрый конец) или будет продолжать политику предшественника (долгий конец) ?
правило больших чисел, будет +/- то что и было последние годы, пока качественно что то не изменится. Байден не был другом Украины и насколько я знаю Зеленского он на дух не переносил. Молодость просящая много денег не всегда хорошо. У кого были молодые любовницы знают :D . Помогали чтоб рф не выиграла им это еще хуже, поскольку аппетит диктатора ограничен только его дурью. Ума хватит от успехов полезть и дальше. На Украину западу насрать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 31 гру, 2024 17:06, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 16:59

  Schmit написав:
  jump написав:
  ЛАД написав:А можно рядом такие же данные по Украине?
сходіть на ринок, до гамазею-самі усе побачите і відчуєте власним гаманцем 8)

потужне покращення :oops:
З 1 січня 2025 року тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть у чотири рази
Очікується суттєве підвищення тарифів, що призведе до здорожчання газу, що вплине на промисловість і економіку в цілому.
Хоча для населення зберігається мораторій на підвищення цін, комерційний сектор відчує збільшення витрат, що може призвести до здорожчання товарів і послуг.
Це також матиме негативні наслідки для видобувного сектору, зокрема для державних компаній.
Дивно, що ніхто не ниє про піввареника, про роттердамплюс і таке інше. Усі незламнопотужно мовчать, усіх все влаштовує.
Якщо чесно - дивує мене основна маса тутешніх читачів/дописувачів...
На пальцях
Прокачувала педерація черз Україну 40 млрд м3 газу і отримувала за це по 250+/-доларів/1000м3 = 10 млрд доларів
Тепер ПЕРЕСТАНЕ прокачувати , за що Українці заплатять по 1 грн/м3 газу додатково.. це приблизно 20 млрд грн....

Це перемога, всі повинні аплодувати , адже на кожну ВИТРАЧЕНУ нами гривню - москалі втрачають еквівалент 20 грн...

А тут пошуки гімна в задниці..
АбІднА дА......
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 17:07

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:Ви мені вибачте, але думки(а-ля факти) Гордона і Буданова мають для мене значно більший авторитет ніж ваші думки(а-ля факти).


Ну то вас характеризує як людину що підвладна маніпуляціям "лідерів суспільної думки".
Якщо ноунейм скаже що 2*2 !=5, а "лідер" що 2*2=5 ви схильні довіритеся "лідеру"
Бо я вказав і автора , науковця, і навів обгрунтування чому це правдоподобно
Але ви повірите гондону та іншим шаромижникам бо в них рейтинг та приємні для вуха меседжі

Я схильний не вірити нікому. Я взагалі сильно розчарувався в усіх цих блогерах останнім часом.

Портніков - дивився його деякий час. Після останніх подій з Любарським очевидно що Портніков працює(працював) на дем. партію США або сили з нею зв'язані.
Аристович - відверто брехав перший рік війни. Я думав він брехав з благородною метою, зараз так не думаю. Мав шкурні інтереси 100%.
Накі,Мілов - сильно розчарувався в них після того як вони виступити проти Трампа. Не розумів чому. Потім догнав - вони не хочуть закінчення війни. Вони за Росію. Їм вигідно щоб війна ослабляла путіна і чим довше вона триватиме тим більше путін ослабне. А те що українці гинуть - їм пофіг. Хоча Мілова продовжую дивитись інколи.
Швець - в цьому швидко розчарувався. Цей точно працює на когось(на когось проамериканського).
Гордон - дивився тільки його інтерв'ю, дуже цікаві якщо цікаві гості. Аналітику його не дивився ніколи. Схильність до авантюрних заяв у нього є. Але чувак багато знає, це точно.

Всі ці блогери є достатньо розумні. Тупих не дивлюсь, тому всякі Латиніни в прольоті.

Сьогодні регулярно дивлюсь тільки Любарського. Він опирається на факти, що дуже мені подобається. Плюс він точно не за гроші, тому що американський трафік в 10 разів дорожчий за український і йому точно не вигідно працювати на українську аудиторію - краще на американську.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 17:13

  Wirująświatła написав:правило больших чисел, будет +/- то что и было последние годы, пока качественно что то не изменится. Байден не был другом Украины и насколько я знаю Зеленского он на дух не переносил. Молодость просящая много денег не всегда хорошо. У кого были молодые любовницы знают :D . Помогали чтоб рф не выиграла им это еще хуже, поскольку аппетит диктатора ограничен только его дурью. Ума хватит от успехов полезть и дальше. На Украину западу насрать.


Про большие числа согласен, но +- для Днепра и Киева -это две большие разницы.
Байден или Трамп? Вроде с Байденом в десна целовались, хотя помощь по капле была.
Были, и менялись на новых при нарастании аппетитов- так тупо выгоднее:)
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 17:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ну никак не верится, что 90% ожидают границы 91 или 22.
А насчёт переизбрания... При умной пропаганде можно объяснить результаты (даже не очень успешные) и рассказать, что даже такого удалось добиться благодаря ...
Но и захочет ли он переизбираться пока не уверен.

ИМХО: врятувати преЗЕдента після перемоги може або реальне покращення життя: всі ціни сталі, а зарплати бюджетникам та пенсії піднімуть на 30-50% з обіцянкою подвоїти після виборів, або реальний вступу в НАТО, де до виборів хоча б 25 країн ратифікували вступ і лишається мадярів і словаків дотиснути...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 17:22

  Дюрі-бачі написав:ИМХО: врятувати преЗЕдента після перемоги


преЗЕдента рятует хуйло, которому хочется движухи и никакие средние варианты его не устраивают. Я не знаю что будет с хуйлом в конце, но кто-то вытянул джекпот.
andrijk777 я блогеров не смотрю, рвота не позволяет.
Что говорит Любарский и кто это вообще?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 17:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну



Номерному боту фоксу правда глаза режет
Пусть ещё послушает, как "освобождали" Мариуполь

Но могу сказать сразу, что растрелы авто мирных жителей, пытающихся выехать, были и в Черниговской области
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 17:30

  budivelnik написав:.........
Якщо чесно - дивує мене основна маса тутешніх читачів/дописувачів...
На пальцях
Прокачувала педерація черз Україну 40 млрд м3 газу і отримувала за це по 250+/-доларів/1000м3 = 10 млрд доларів
Тепер ПЕРЕСТАНЕ прокачувати , за що Українці заплатять по 1 грн/м3 газу додатково.. це приблизно 20 млрд грн....

Це перемога, всі повинні аплодувати , адже на кожну ВИТРАЧЕНУ нами гривню - москалі втрачають еквівалент 20 грн...

А тут пошуки гімна в задниці..
АбІднА дА......

Только на поставках нефти через нефтепровод "Дружба" Россия ежегодно зарабатывает около $6 млрд, еще около $5 млрд – на продаже газа, который идет нашей ГТС. В то время как Украина $150 млн на транзите нефти и $800 млн – на транзите газа. Однако не все они идут в бюджет в виде чистой прибыли. Большая их часть покрывает обслуживание, собственно, самого транзита.
https://tsn.ua/ru/exclusive/ukraina-ostanavlivaet-tranzit-rossiyskogo-gaza-skolko-deneg-poteryaet-moskva-i-chem-shantazhiruyut-kiev-2734248.html
Около 5 млрд. долл. тоже неплохо, но это всё же не 10 млрд.
А "Українці заплатять по 1 грн/м3 газу додатково" только благодаря мораторию на повышение цены. Вполне возможно, что скоро "партнёры" этим возмутятся и объяснят нам, что мы не правы. Тогда цена поднимется не на одну грн. Да и сейчас при поднятии цен на транспортировку понимется не только цена в платёжке за ЖКХ, но и цены на все товары, производимые в Украине да и торговые наценки. Это не так сильно, но тем не менее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 17:34

  Xenon написав:
🇹🇷Пріоритетом Туреччини у 2025 році стане завершення війни в Україні, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган опублікував відеозвернення з нагоди Нового року, в якому назвав закінчення війни в Україні пріоритетом для Стамбулу у 2025 році.

"Нашим пріоритетом залишається покласти край війні між Росією та Україною, які є нашими сусідами з Чорного моря, справедливим миром. Ми сподіваємося, що нова ера почнеться на нашій півночі у 2025 році", - сказав він.


два роки тому Ердоган сказав туркам, що договір 1923р (підписан з терміном на 100 років) добіг кінця, треба подумати про сучасні кордони Турції (це лідер країни НАТО, з американськими базами в Турції)
ще виникло питання стосовно подальшої долі російських баз в Сирії , зовнішньо політичним інтересам Турції ці бази в будь якому вигляді не потрібні. професор(ка) з Ізраїлю Дина Лиснянськая вважає , що раша має намір домовитись з новою владою Сирії про збереження своїх баз (пригадується казка про лисичку і зайчика)
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