Додано: Вів 31 гру, 2024 17:40

andrijk777

Дивився деякий час Портнікова на хвилі піднесення у 2022, але трохи набрид зі своєю магічною пігулкою "НАТО", типа всі тупі, і нарід, і американці що не хочуть Україну в НАТО.

З "творчістю" Арестовича знайонмий 20 років, навіть бачив його в офісі Корчинського. Але для мене він не інтелектуал, а такий собі культуртрегер у кращому випадку. Хитрий брехунець, ніде правди діти, трошки більш далекоглядний за інших що вчасно зіскочив.

З "хороших росіян" читаю тільки Коха, він більщ-менш незалежний спостерігач з Німеччини , та й не зовсім росіянин.

Багато розумнних блогерів нажаль під крилом ОП , з тих що дивлюся - Кущ, Славко Броварський.

Корчинскьий то взагалі клініка, незваючи на розум та видатні полемічні здібності, відкрито лягає під будь-яку владу

Гордон це дімаетрально протилежна мені людина за поглядами\оцінками, але у 2010х мабуть несла і коррисну функцію комунікаційного майданчика. Але після 2019 негатив переважив.

Схоже й Ю.Романенко, тільки на більш інтелекуальному рівні.

Шелест теж майданчик, але там у більшості спікерів ватний ухил, іноді і зовсім фріки як мокрощелін.

По економіці - Павло Вернівський.

Дивився ММА Тригер забув прізвище - сивочолий бодрячок з Вінниці. Каже багато правильних речей, але я не розумію чому він такий незламний не в армії.

Дивився останні ефіри Любарського, він хвалив ПДМШ Г.Друзенка - з медійних центристів найбільш алекватна фігура, але боюсь занадто розумна для українців.



Все, у наступному році трохи біьше злагоди і відійти трохи від краю прірви.