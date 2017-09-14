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Додано: Вів 31 гру, 2024 17:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В Украине год начнется с курса 42 грн/$, а закончится на уровне 47 грн/$, — экономист Олег Пендзин
Додано: Вів 31 гру, 2024 17:38
Утянул с соседнего форума.
"Дякую, дещо задав ... що працює на цю гіпотезу ... гіпотетично, було так:
Міллі дзвонить Герасимову у жовтні 2022 року, дізнавшись, що Росія збирається застосовувати ядерну зброю...
"І третій випадок, – каже Герасимов. – Росія залишає за собою право використовувати тактичну ядерну зброю у разі катастрофічної поразки на полі бою (звичайного, конвенційного поля бою)».
Міллі думає деякий час і відповідає:
- Але тоді все нормально. Тоді я вважаю, що вам немає жодних потреб застосовувати ядерну зброю, тому що вам не загрожує ні перша, ні друга. І мій аналіз поля бою приводить мене до думки, що ви не зазнаєте катастрофічної поразки на полі бою".
© "War" Bob Woodward
З того виходить, що Зеленський єнд компані, навмисно (а не по дурісті), максимально знищили у безглуздому "контрнаступі" найбільш боєздатну й вмотивовану частину ЗСУ... тих, хто міг, стоячи у грамотно спланованій обороні, завдати неприпустимих витрат росіянам, а потім, виснаживши супротивника, ще й відкинути їх з української землі.
Ну що ж, бути мати й таке на увазі в плануванні подальших дій.
Дякую за думку.
(с) DmiVady
Додано: Вів 31 гру, 2024 17:40
andrijk777
Дивився деякий час Портнікова на хвилі піднесення у 2022, але трохи набрид зі своєю магічною пігулкою "НАТО", типа всі тупі, і нарід, і американці що не хочуть Україну в НАТО.
З "творчістю" Арестовича знайонмий 20 років, навіть бачив його в офісі Корчинського. Але для мене він не інтелектуал, а такий собі культуртрегер у кращому випадку. Хитрий брехунець, ніде правди діти, трошки більш далекоглядний за інших що вчасно зіскочив.
З "хороших росіян" читаю тільки Коха, він більщ-менш незалежний спостерігач з Німеччини , та й не зовсім росіянин.
Багато розумнних блогерів нажаль під крилом ОП , з тих що дивлюся - Кущ, Славко Броварський.
Корчинскьий то взагалі клініка, незваючи на розум та видатні полемічні здібності, відкрито лягає під будь-яку владу
Гордон це дімаетрально протилежна мені людина за поглядами\оцінками, але у 2010х мабуть несла і коррисну функцію комунікаційного майданчика. Але після 2019 негатив переважив.
Схоже й Ю.Романенко, тільки на більш інтелекуальному рівні.
Шелест теж майданчик, але там у більшості спікерів ватний ухил, іноді і зовсім фріки як мокрощелін.
По економіці - Павло Вернівський.
Дивився ММА Тригер забув прізвище - сивочолий бодрячок з Вінниці. Каже багато правильних речей, але я не розумію чому він такий незламний не в армії.
Дивився останні ефіри Любарського, він хвалив ПДМШ Г.Друзенка - з медійних центристів найбільш алекватна фігура, але боюсь занадто розумна для українців.
Все, у наступному році трохи біьше злагоди і відійти трохи від краю прірви.
Додано: Вів 31 гру, 2024 17:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ітогі подвєдьом (с) ...
1) Війна йшла весь 2024 рік. Як я і писав на початку 2024 року, за що отримував тапки.
Це той мій прогноз, який би краще не здійснився.
Але потрібно дивитись на реальність, а не на бажання
2) Україна тримається. Попри на зовнішню агресію і внутрішніх щурів
3) Зеленський так нічому і не навчився. І вже не навчиться
4) Путін хоче воювати до параду на Хрещатику.
5) Трамп за 24 години нічого не зробив
Додано: Вів 31 гру, 2024 17:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ітогі подвєдьом (с) ... частина друга
1) Бетон не поїхав до Польщі, а як розповідав, як розповідав. Сидить на дивані, ниє, власної тіні жахається
2) UA теж нікуди не поїхав, а як розповідав, як розповідав. Намагається собі оформити УБД за візуальний контакт та мужне збирання оренди в березні 2022 року
3) Долярчик в СЗЧ і сидить тихо під віником, іноді вмикаючі звідти Гордона
4) freeze пропав з форуму з липня, що дуже сумно
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 31 гру, 2024 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 31 гру, 2024 17:57
"З того" ничего не "виходить" кроме того, что у DmiVady чистейшее российское ИПСО. И ничего больше.
На этом фоне на отсутствие логики внимание уже можно не обращать.
Додано: Вів 31 гру, 2024 18:05
fox767676
Остальных комментировать не буду, но с ММА Тригер вы меня сильно удивили. Ладно, что он не в армии, но он явно ангажированный и с логикой у него часто плохо.
Додано: Вів 31 гру, 2024 18:07
Вітання Хотабу
Як ф обіцяв - з Новим прийдешнім роком!
Додано: Вів 31 гру, 2024 18:09
Додано: Вів 31 гру, 2024 18:16
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