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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11619116201162111622

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 4.2 5 9
Повна перемога України на полі бою
0
0
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
33%
3
Компроміс із росією (територіальні поступки)
11%
1
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
22%
2
Виснаження однієї зі сторін
0
0
Ізраїльський варіант
0
0
Інший варіант
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 18:23

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:Были, и менялись на новых при нарастании аппетитов- так тупо выгоднее:)
поэтому помощь расти не будет но и не сильно упадёт. Выгоднее чтобы мы жрали траву но не сдавались


Тогда остается две следующих реальных точки изменения ситуации , если Трамп не прокатит: отсечка по людям (даже после изменения закона о мобилизации вплоть до с 18 все равно отсечка будет) или выход хуйла на админграницы Донецкой,Луганской,Херсонской и Запорожской областей-типа этого,достигли, заодно всех денацифицировали и демилитаризовали.
Короче будет очень долго, плохо и в конце скорее всего якийсь пипець.:shock:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 18:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прогноз на наступний 2025 рік від нардепа Железняка

Фінанси:
В 2025 буде просування по саме використанню заморожених грошей 300 млрд $ від рф на відбудову України. Мова про тіло, а не відсотки.
Подальшого суттєвого підвищення податків не буде.
Ми пройдемо успішно всі 4-и перегляди МВФ та ЄС.
Не буде окремої нової макрофінансової підтримки від США в бюджет (окрім гранту G7).
В цілому запит на 38-40 млрд $ буде повністю покритий партнерами.
США разом з союзниками обвалить ціни на нафту.
🪙 Почнуться перші суттєві економічні проблеми в рф.

Політичні:
Війна не закінчиться у 2025 році. Можливо зʼявляться перші нариси як вона може закінчитись, але сам факт не відбудеться так швидко.
Виборів теж у 2025 році не буде, але буде зрозуміло коли вони відбудуться у 26-му.
Недивлячись на дуже неоднозначні заяви перші півроку нової адміністрації Трампа, літом вони заявлять про повну і беззастережну підтримку України.
🪖 До кінця року США проголосує новий пакет допомоги, але виключно військовий.
Трапиться перший серйозний конфлікт між Радою та ОП, який назвуть парламентською кризою.
Кількість людей в Коаліції офіційно впаде нижче 226, але доберуть за рахунок залучення інших депутатів.
Уряд у повному складі піде у відставку з заміною Премʼєра.

По реформам:
Буде проголосована реформа АРМА. Також зʼявиться вимога про перезавантаження Податкової, Фінмону та НКЦПФР.
Успішно легалізуємо віртуальні активи.
️ Керівник Міненерго та Енергоатому піде у відставку.
Україна успішно виконає всю «дорожню карту» по ЄС на наступний рік.
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 18:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дождались Россию! Новый год на руинах без света и воды! Страшный репортаж из городов Донбасса



Монтян в роли Бабы Яги - это страшный сон наяву
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 18:30

  ЛАД написав: у DmiVady чистейшее российское ИПСО. И ничего больше.
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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 18:38

  Bobua написав:Ізраїльський варіант деелоїзації -- “нескінченна” тліюча війна, почергове залучення всіх, поступове обмеження прав ухилянтів.

не вже там теж екзистиціональні М1860?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 19:21

Населення планети на Новий рік становитиме (https://apnews.com/article/world-popula ... 6ec651e0d0) 8,09 мільярда людей.

Упродовж 2024 року населення світу зросло на понад 71 мільйон, тобто на 0,9%. Очікується, що в січні 2025 року щосекунди на Землі відбуватиметься 4,2 народження і 2 смерті.


Больше двух веков в испанском городе Иби проходит ежегодный фестиваль Els Enfarinats

В конце декабря центральная площадь города в провинции Аликанте превращается в арену яично-мучной битвы: горожане, наряженные в старинную военную форму, устраивают настоящее сражение, используя муку, яйца, петарды и огнетушители.
https://t.me/nexta_live/87740
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 19:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Всіх Вітаю !
Всім Здоров'я .

Читав , читав , так і не дочитав хто добра Україні бажає -шляпа за шляпою .

Для прихильників Ніцше ...."Если есть Зачем жить, можно вынести почти любое Как» "

Україна понад усе .
Всіх зі СВЯТОМ .
холява
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