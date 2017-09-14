Додано: Вів 31 гру, 2024 18:28

Прогноз на наступний 2025 рік від нардепа ЖелезнякаФінанси:В 2025 буде просування по саме використанню заморожених грошей 300 млрд $ від рф на відбудову України. Мова про тіло, а не відсотки.Подальшого суттєвого підвищення податків не буде.Ми пройдемо успішно всі 4-и перегляди МВФ та ЄС.Не буде окремої нової макрофінансової підтримки від США в бюджет (окрім гранту G7).В цілому запит на 38-40 млрд $ буде повністю покритий партнерами.США разом з союзниками обвалить ціни на нафту.🪙 Почнуться перші суттєві економічні проблеми в рф.Політичні:Війна не закінчиться у 2025 році. Можливо зʼявляться перші нариси як вона може закінчитись, але сам факт не відбудеться так швидко.Виборів теж у 2025 році не буде, але буде зрозуміло коли вони відбудуться у 26-му.Недивлячись на дуже неоднозначні заяви перші півроку нової адміністрації Трампа, літом вони заявлять про повну і беззастережну підтримку України.🪖 До кінця року США проголосує новий пакет допомоги, але виключно військовий.Трапиться перший серйозний конфлікт між Радою та ОП, який назвуть парламентською кризою.Кількість людей в Коаліції офіційно впаде нижче 226, але доберуть за рахунок залучення інших депутатів.Уряд у повному складі піде у відставку з заміною Премʼєра.По реформам:Буде проголосована реформа АРМА. Також зʼявиться вимога про перезавантаження Податкової, Фінмону та НКЦПФР.Успішно легалізуємо віртуальні активи.️ Керівник Міненерго та Енергоатому піде у відставку.Україна успішно виконає всю «дорожню карту» по ЄС на наступний рік.