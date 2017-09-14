Прогноз на наступний 2025 рік від нардепа Железняка
Фінанси:
В 2025 буде просування по саме використанню заморожених грошей 300 млрд $ від рф на відбудову України. Мова про тіло, а не відсотки.
Подальшого суттєвого підвищення податків не буде.
Ми пройдемо успішно всі 4-и перегляди МВФ та ЄС.
Не буде окремої нової макрофінансової підтримки від США в бюджет (окрім гранту G7).
В цілому запит на 38-40 млрд $ буде повністю покритий партнерами.
США разом з союзниками обвалить ціни на нафту.
🪙 Почнуться перші суттєві економічні проблеми в рф.
Політичні:
Війна не закінчиться у 2025 році. Можливо зʼявляться перші нариси як вона може закінчитись, але сам факт не відбудеться так швидко.
Виборів теж у 2025 році не буде, але буде зрозуміло коли вони відбудуться у 26-му.
Недивлячись на дуже неоднозначні заяви перші півроку нової адміністрації Трампа, літом вони заявлять про повну і беззастережну підтримку України.
🪖 До кінця року США проголосує новий пакет допомоги, але виключно військовий.
Трапиться перший серйозний конфлікт між Радою та ОП, який назвуть парламентською кризою.
Кількість людей в Коаліції офіційно впаде нижче 226, але доберуть за рахунок залучення інших депутатів.
Уряд у повному складі піде у відставку з заміною Премʼєра.
По реформам:
Буде проголосована реформа АРМА. Також зʼявиться вимога про перезавантаження Податкової, Фінмону та НКЦПФР.
Успішно легалізуємо віртуальні активи.
️ Керівник Міненерго та Енергоатому піде у відставку.
Україна успішно виконає всю «дорожню карту» по ЄС на наступний рік.