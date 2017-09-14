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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11620116211162211623

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.9 5 16
Повна перемога України на полі бою
0
0
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
44%
7
Компроміс із росією (територіальні поступки)
6%
1
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
19%
3
Виснаження однієї зі сторін
6%
1
Ізраїльський варіант
0
0
Інший варіант
25%
4
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 20:11

  Hotab написав:холява
З новим роком і з нагородою від форуму)



Тільки побачив ....

навіть незнаю що написати ...

Подякував Гарно .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 20:21

Не знаю, насколько это говорит об инфляции в московии, но где-то с лета их банкоматы почти всегда выдают новенькие фубли (100, 500, 1000, 5000) с подряд идущими номерами банкнот. "Неновенькие" очень редкое явление, изношенных ни в банкоматах, ни в обиходе нет.

И массовый переход на оплату безналом, все магазины и магазинчики обязаны иметь терминал, хотя принимают и налом. В рейсовых автобусах оплата картой практически в 1,5-2 раза дешевле, чем налом, во всех мобильные терминалы. Водители говорят, что за оплату картой они получают доплаты.

ВОТ Херсонской области Украины.

Всех с Новым годом! Очень надеюсь, что он закончится пунктом 1 "голосовалки".
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 20:23

  yanyura написав:Всех с Новым годом! Очень надеюсь, что он закончится пунктом 1 "голосовалки".

Радий вас читати. З Новим Роком
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 20:24

  холява написав:Всіх Вітаю !
Всім Здоров'я .

Читав , читав , так і не дочитав хто добра Україні бажає -шляпа за шляпою .

Для прихильників Ніцше ...."Если есть Зачем жить, можно вынести почти любое Как» "

Україна понад усе .
Всіх зі СВЯТОМ .

Зі Святом.
Все буде Україна
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 20:27

  ЛАД написав:
  Bobua написав:..........
Ізраїльський варіант деелоїзації -- “нескінченна” тліюча війна, почергове залучення всіх, поступове обмеження прав ухилянтів.

Вы, по-моему, плохо представляете себе "израильский вариант". Там всё значительно сложнее, чем вам кажется. И там не воюют постоянно и всю жизнь.
Так что лучше не пишите о том, с чем не очень знакомы.


Там всі проходять військо. Чергування на кордоні.
А без цього -- не мають перспектив. І точно не будуть поліцією, прокурорами...
І військ.загострення час від часу.
Як-от ми чули недавно.

Не так вже й складно, коли люди хочуть зберегти свою крихітну країнку (як одна наша область).

Питання лише в тому, скільки ми хочемо зберегти? 🤔
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 20:39

  pesikot написав:
  холява написав:Всіх Вітаю !
Всім Здоров'я .

Читав , читав , так і не дочитав хто добра Україні бажає -шляпа за шляпою .

Для прихильників Ніцше ...."Если есть Зачем жить, можно вынести почти любое Как» "

Україна понад усе .
Всіх зі СВЯТОМ .

Зі Святом.
Все буде Україна



+++++
холява
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 21:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
Дождались Россию! Новый год на руинах без света и воды! Страшный репортаж из городов Донбасса



Монтян в роли Бабы Яги - это страшный сон наяву
Вона без того носа більш стрьомна насправді
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 21:46

Faceless

Я дуже вдячний усім модераторам , які мене витримали .
Які дуже багато мені пробачили .
Шана вам велика .

Для мене дуже несподівано було .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 22:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Всіх з Новим роком! Хочу побажати здоровля, серенчі і гаманця повного синіх, зелених і жовто-блакитних, особливо героям ЗСУ, завдяки яким ми можемо святкувати! А москалям - щоб курс долара ріс як ракета.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 31 гру, 2024 22:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 22:26

  Дюрі-бачі написав:Всіх з Новим роком! Хочу побажати здоровля, серенчі і гаманця повного як у Крупи, особливо героям ЗСУ, завдяки яким ми можемо святкувати! А москалям - щоб курс долара ріс як ракета.

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