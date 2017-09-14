|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 31 гру, 2024 20:11
Hotab написав:холява
З новим роком і з нагородою від форуму)
Тільки побачив ....
навіть незнаю що написати ...
Подякував Гарно .
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 4937
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4135 раз.
- Подякували: 4516 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Вів 31 гру, 2024 20:21
Не знаю, насколько это говорит об инфляции в московии, но где-то с лета их банкоматы почти всегда выдают новенькие фубли (100, 500, 1000, 5000) с подряд идущими номерами банкнот. "Неновенькие" очень редкое явление, изношенных ни в банкоматах, ни в обиходе нет.
И массовый переход на оплату безналом, все магазины и магазинчики обязаны иметь терминал, хотя принимают и налом. В рейсовых автобусах оплата картой практически в 1,5-2 раза дешевле, чем налом, во всех мобильные терминалы. Водители говорят, что за оплату картой они получают доплаты.
ВОТ Херсонской области Украины.
Всех с Новым годом! Очень надеюсь, что он закончится пунктом 1 "голосовалки".
-
yanyura
-
-
- Повідомлень: 7110
- З нами з: 09.01.09
- Подякував: 2048 раз.
- Подякували: 1536 раз.
-
-
Профіль
-
-
7
Додано: Вів 31 гру, 2024 20:23
yanyura написав:
Всех с Новым годом! Очень надеюсь, что он закончится пунктом 1 "голосовалки".
Радий вас читати. З Новим Роком
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10913
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 31 гру, 2024 20:24
холява написав:
Всіх Вітаю !
Всім Здоров'я .
Читав , читав , так і не дочитав хто добра Україні бажає -шляпа за шляпою .
Для прихильників Ніцше ...."Если есть Зачем жить, можно вынести почти любое Как» "
Україна понад усе .
Всіх зі СВЯТОМ .
Зі Святом.
Все буде Україна
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10913
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 31 гру, 2024 20:27
ЛАД написав: Bobua написав:
..........
Ізраїльський варіант деелоїзації -- “нескінченна” тліюча війна, почергове залучення всіх, поступове обмеження прав ухилянтів.
Вы, по-моему, плохо представляете себе "израильский вариант". Там всё значительно сложнее, чем вам кажется. И там не воюют постоянно и всю жизнь.
Так что лучше не пишите о том, с чем не очень знакомы.
Там всі проходять військо. Чергування на кордоні.
А без цього -- не мають перспектив. І точно не будуть поліцією, прокурорами...
І військ.загострення час від часу.
Як-от ми чули недавно.
Не так вже й складно, коли люди хочуть зберегти свою крихітну країнку (як одна наша область).
Питання лише в тому, скільки ми хочемо зберегти? 🤔
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 2456
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 31 гру, 2024 20:39
pesikot написав: холява написав:
Всіх Вітаю !
Всім Здоров'я .
Читав , читав , так і не дочитав хто добра Україні бажає -шляпа за шляпою .
Для прихильників Ніцше ...."Если есть Зачем жить, можно вынести почти любое Как» "
Україна понад усе .
Всіх зі СВЯТОМ .
Зі Святом.
Все буде Україна
+++++
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 4937
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4135 раз.
- Подякували: 4516 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Вів 31 гру, 2024 21:21
pesikot написав:
Дождались Россию! Новый год на руинах без света и воды! Страшный репортаж из городов Донбасса
Монтян в роли Бабы Яги - это страшный сон наяву
Вона без того носа більш стрьомна насправді
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35813
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1462 раз.
- Подякували: 8107 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Вів 31 гру, 2024 21:46
Faceless
Я дуже вдячний усім модераторам , які мене витримали .
Які дуже багато мені пробачили .
Шана вам велика .
Для мене дуже несподівано було .
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 4937
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4135 раз.
- Подякували: 4516 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Вів 31 гру, 2024 22:21
Всіх з Новим роком! Хочу побажати здоровля, серенчі і гаманця повного синіх, зелених і жовто-блакитних, особливо героям ЗСУ, завдяки яким ми можемо святкувати! А москалям - щоб курс долара ріс як ракета.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Вів 31 гру, 2024 22:27, всього редагувалось 1 раз.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4500
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 762 раз.
- Подякували: 553 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 31 гру, 2024 22:26
Дюрі-бачі написав:
Всіх з Новим роком! Хочу побажати здоровля, серенчі і гаманця повного як у Крупи, особливо героям ЗСУ, завдяки яким ми можемо святкувати! А москалям - щоб курс долара ріс як ракета.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2471
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2966 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|26
|79660
|
|
|1493
|252790
|
|
|6076
|892416
|
|