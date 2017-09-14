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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 20
Повна перемога України на полі бою
5%
1
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
40%
8
Компроміс із росією (територіальні поступки)
10%
2
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
20%
4
Виснаження однієї зі сторін
5%
1
Ізраїльський варіант
0
0
Інший варіант
20%
4
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 22:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Капец, на иорданской 6 человек в масках запихнули мужика в бус ещё и били нехило. Ничего святого
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 23:08

Всех с Наступающим!
Здоровья, терпения и главное окончания войны!

P.s. А что такое в голосовалке "Ізраїльський варіант"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 23:35

самое крутое поздравление

https://t.me/kindzadza_ua/12890
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 23:35

  Бетон написав:Капец, на иорданской 6 человек в масках запихнули мужика в бус ещё и били нехило. Ничего святого

Да розслабся ти хоч в свято, «всё о народе переживаешь»)))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 23:52

  Hotab написав:
  Бетон написав:Капец, на иорданской 6 человек в масках запихнули мужика в бус ещё и били нехило. Ничего святого

Да розслабся ти хоч в свято, «всё о народе переживаешь»)))

Ікрой поперхнувся.

Друзі, щоб там не було, любов це сила, така ж як гравітація. Кохайтесь. Тільки не між собою. Бажано з жінками.

З Новим роком, щоб його...страшно, але цікаво
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 00:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:4) freeze пропав з форуму з липня, що дуже сумно

Сподіваюсь в нього все добре принаймні о 21-36 був у вайбері, чому пішов з форуму - та правильно зробив, він сильна людина - коли Героя добровольця обливають брудом, а горе-модератори шмарклі жують і не карають ідіотів за це, то тут іншого виходу немає, це просто ницисть і ганьба, за тисячі років нічого не міняється і люди також, недаремно дві тисячи років тому писалось: «Не давайте священне собакам, ані не кидайте перел ваших перед свиньми, щоб не потоптали їх ногами й, обернувшись, вас не роздерли.(Мт 7, 6. 12-14)
Василь-Рівне
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