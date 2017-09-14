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Додано: Вів 31 гру, 2024 22:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Капец, на иорданской 6 человек в масках запихнули мужика в бус ещё и били нехило. Ничего святого
Додано: Вів 31 гру, 2024 23:08
Всех с Наступающим!
Здоровья, терпения и главное окончания войны!
P.s. А что такое в голосовалке "Ізраїльський варіант"?
Додано: Вів 31 гру, 2024 23:35
самое крутое поздравление
Додано: Вів 31 гру, 2024 23:35
Додано: Вів 31 гру, 2024 23:52
Ікрой поперхнувся.
Друзі, щоб там не було, любов це сила, така ж як гравітація. Кохайтесь. Тільки не між собою. Бажано з жінками.
З Новим роком, щоб його...страшно, але цікаво
Додано: Сер 01 січ, 2025 00:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Сподіваюсь в нього все добре принаймні о 21-36 був у вайбері, чому пішов з форуму - та правильно зробив, він сильна людина - коли Героя добровольця обливають брудом, а горе-модератори шмарклі жують і не карають ідіотів за це, то тут іншого виходу немає, це просто ницисть і ганьба, за тисячі років нічого не міняється і люди також, недаремно дві тисячи років тому писалось: «Не давайте священне собакам, ані не кидайте перел ваших перед свиньми, щоб не потоптали їх ногами й, обернувшись, вас не роздерли.(Мт 7, 6. 12-14)
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