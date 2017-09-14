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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 31 гру, 2024 22:55
Капец, на иорданской 6 человек в масках запихнули мужика в бус ещё и били нехило. Ничего святого
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Бетон
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Додано: Вів 31 гру, 2024 23:08
Всех с Наступающим!
Здоровья, терпения и главное окончания войны!
P.s. А что такое в голосовалке "Ізраїльський варіант"?
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Додано: Вів 31 гру, 2024 23:35
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 01 січ, 2025 00:53, всього редагувалось 3 разів.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 31 гру, 2024 23:35
Бетон написав:
Капец, на иорданской 6 человек в масках запихнули мужика в бус ещё и били нехило. Ничего святого
Да розслабся ти хоч в свято, «всё о народе переживаешь»)))
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Hotab
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Додано: Вів 31 гру, 2024 23:52
Hotab написав: Бетон написав:
Капец, на иорданской 6 человек в масках запихнули мужика в бус ещё и били нехило. Ничего святого
Да розслабся ти хоч в свято, «всё о народе переживаешь»)))
Ікрой поперхнувся.
Друзі, щоб там не було, любов це сила, така ж як гравітація. Кохайтесь. Тільки не між собою. Бажано з жінками.
З Новим роком, щоб його...страшно, але цікаво
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Додано: Сер 01 січ, 2025 00:07
pesikot написав:
4) freeze пропав з форуму з липня, що дуже сумно
Сподіваюсь в нього все добре принаймні о 21-36 був у вайбері, чому пішов з форуму - та правильно зробив, він сильна людина - коли Героя добровольця обливають брудом, воювати там проти підарів щоб тут місцеві підари душу калічили, а горе-модератори шмарклі жують і не карають ідіотів за це, то тут іншого виходу немає, це просто ницисть і ганьба, за тисячі років нічого не міняється і люди також, недаремно дві тисячи років тому писалось: «Не давайте священне собакам, ані не кидайте перел ваших перед свиньми
, щоб не потоптали їх ногами й, обернувшись, вас не роздерли.(Мт 7, 6. 12-14)
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Додано: Сер 01 січ, 2025 00:59
Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав: Господар Вельзевула написав:
Были, и менялись на новых при нарастании аппетитов- так тупо выгоднее:)
поэтому помощь расти не будет но и не сильно упадёт. Выгоднее чтобы мы жрали траву но не сдавались
Тогда остается две следующих реальных точки изменения ситуации , если Трамп не прокатит: отсечка по людям (даже после изменения закона о мобилизации вплоть до с 18 все равно отсечка будет) или выход хуйла на админграницы Донецкой,Луганской,Херсонской и Запорожской областей-типа этого,достигли, заодно всех денацифицировали и демилитаризовали.
Короче будет очень долго, плохо и в конце скорее всего якийсь пипець.
самі деми пишуть, що надавали допомогу дозовано з крапельниці
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flyman
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Додано: Сер 01 січ, 2025 00:59
холява написав:Faceless
Я дуже вдячний усім модераторам , які мене витримали .
Які дуже багато мені пробачили .
Шана вам велика .
Для мене дуже несподівано було .
Дуже сподіваюсь що то був сарказм, як дописувач в темі по кількості персональних образ, необгрунтованих звинувачень та просто оффтопу ви дійсно найкращий.
З Новим Роком, бажаю знайти мізки, нюхання яких вас надихатимуть на позитив... або принаймі відволікуть від написання неадеквантих дописів.
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Faceless, Ірина_, Модератор
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