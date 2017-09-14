RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11621116221162311624

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 20
Повна перемога України на полі бою
5%
1
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
40%
8
Компроміс із росією (територіальні поступки)
10%
2
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
20%
4
Виснаження однієї зі сторін
5%
1
Ізраїльський варіант
0
0
Інший варіант
20%
4
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 22:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Капец, на иорданской 6 человек в масках запихнули мужика в бус ещё и били нехило. Ничего святого
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4203
З нами з: 17.12.22
Подякував: 121 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 23:08

Всех с Наступающим!
Здоровья, терпения и главное окончания войны!

P.s. А что такое в голосовалке "Ізраїльський варіант"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32156
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 23:35

самые крутые поздравления

https://t.me/kindzadza_ua/12890
https://t.me/defender_skadovsk/51495
https://t.me/defender_skadovsk/51494

Зображення
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 01 січ, 2025 00:53, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26773
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2421 раз.
Подякували: 3400 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 23:35

  Бетон написав:Капец, на иорданской 6 человек в масках запихнули мужика в бус ещё и били нехило. Ничего святого

Да розслабся ти хоч в свято, «всё о народе переживаешь»)))
Hotab
 
Повідомлень: 13962
З нами з: 15.02.09
Подякував: 373 раз.
Подякували: 2304 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 23:52

  Hotab написав:
  Бетон написав:Капец, на иорданской 6 человек в масках запихнули мужика в бус ещё и били нехило. Ничего святого

Да розслабся ти хоч в свято, «всё о народе переживаешь»)))

Ікрой поперхнувся.

Друзі, щоб там не було, любов це сила, така ж як гравітація. Кохайтесь. Тільки не між собою. Бажано з жінками.

З Новим роком, щоб його...страшно, але цікаво
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4203
З нами з: 17.12.22
Подякував: 121 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 00:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:4) freeze пропав з форуму з липня, що дуже сумно

Сподіваюсь в нього все добре принаймні о 21-36 був у вайбері, чому пішов з форуму - та правильно зробив, він сильна людина - коли Героя добровольця обливають брудом, воювати там проти підарів щоб тут місцеві підари душу калічили, а горе-модератори шмарклі жують і не карають ідіотів за це, то тут іншого виходу немає, це просто ницисть і ганьба, за тисячі років нічого не міняється і люди також, недаремно дві тисячи років тому писалось: «Не давайте священне собакам, ані не кидайте перел ваших перед свиньми, щоб не потоптали їх ногами й, обернувшись, вас не роздерли.(Мт 7, 6. 12-14)
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6130
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6969 раз.
Подякували: 3148 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 00:59

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:Были, и менялись на новых при нарастании аппетитов- так тупо выгоднее:)
поэтому помощь расти не будет но и не сильно упадёт. Выгоднее чтобы мы жрали траву но не сдавались


Тогда остается две следующих реальных точки изменения ситуации , если Трамп не прокатит: отсечка по людям (даже после изменения закона о мобилизации вплоть до с 18 все равно отсечка будет) или выход хуйла на админграницы Донецкой,Луганской,Херсонской и Запорожской областей-типа этого,достигли, заодно всех денацифицировали и демилитаризовали.
Короче будет очень долго, плохо и в конце скорее всего якийсь пипець.:shock:

самі деми пишуть, що надавали допомогу дозовано з крапельниці
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37728
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2801 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 00:59

  холява написав:Faceless

Я дуже вдячний усім модераторам , які мене витримали .
Які дуже багато мені пробачили .
Шана вам велика .

Для мене дуже несподівано було .

Дуже сподіваюсь що то був сарказм, як дописувач в темі по кількості персональних образ, необгрунтованих звинувачень та просто оффтопу ви дійсно найкращий.
З Новим Роком, бажаю знайти мізки, нюхання яких вас надихатимуть на позитив... або принаймі відволікуть від написання неадеквантих дописів.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 174
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 02:04

candle645

кількості персональних образ,


Вам би також, айтівоїн знайти трохи балансу. У вас або відсутнє аналітичне мислення і гострий розум, які часто присутні у айтішників, або воно все блокується, коли вам дуже хочеться спробувати щось зробити зі своїми обрАзами. Зробити стільки невдалих спроб і по фіналу влучати ногою в штангу, що я цілком справедливо неодноразово засумнівався «а точно чувак в айті?».
Це треба вміти, чи не в кожному вИпаді обгаджувати собі свої ляхи.
Це ж типа свято і треба щось бажати? Ну тоді швидше повернутись з ЗСУ до звичної робити. Припинити бути під глибокою фрустрацією. Може ще щось добре вийде з чувака.
Hotab
 
Повідомлень: 13962
З нами з: 15.02.09
Подякував: 373 раз.
Подякували: 2304 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 02:05

Муха в новорічну ніч 23.59 в підвалі пише пости.Мені це не зрозуміти ніколи. Не дай боже так в 52 жити(( (коли ні поряд нікого, ні комусь в цей час зателефонувати, ні прийняти від когось дзвінок).
Hotab
 
Повідомлень: 13962
З нами з: 15.02.09
Подякував: 373 раз.
Подякували: 2304 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
  #<1 ... 11621116221162311624
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
26 79682
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 гру, 2024 02:27
fernancarbajal0
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 252920
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 892667
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3721)
31.12.2024 22:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.