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Додано: Вів 31 гру, 2024 22:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Капец, на иорданской 6 человек в масках запихнули мужика в бус ещё и били нехило. Ничего святого
Додано: Вів 31 гру, 2024 23:08
Всех с Наступающим!
Здоровья, терпения и главное окончания войны!
P.s. А что такое в голосовалке "Ізраїльський варіант"?
Додано: Вів 31 гру, 2024 23:35
самые крутые поздравления
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 01 січ, 2025 00:53, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 31 гру, 2024 23:35
Додано: Вів 31 гру, 2024 23:52
Ікрой поперхнувся.
Друзі, щоб там не було, любов це сила, така ж як гравітація. Кохайтесь. Тільки не між собою. Бажано з жінками.
З Новим роком, щоб його...страшно, але цікаво
Додано: Сер 01 січ, 2025 00:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Сподіваюсь в нього все добре принаймні о 21-36 був у вайбері, чому пішов з форуму - та правильно зробив, він сильна людина - коли Героя добровольця обливають брудом, воювати там проти підарів щоб тут місцеві підари душу калічили, а горе-модератори шмарклі жують і не карають ідіотів за це, то тут іншого виходу немає, це просто ницисть і ганьба, за тисячі років нічого не міняється і люди також, недаремно дві тисячи років тому писалось: «Не давайте священне собакам, ані не кидайте перел ваших перед свиньми, щоб не потоптали їх ногами й, обернувшись, вас не роздерли.(Мт 7, 6. 12-14)
Додано: Сер 01 січ, 2025 00:59
самі деми пишуть, що надавали допомогу дозовано з крапельниці
Додано: Сер 01 січ, 2025 00:59
Дуже сподіваюсь що то був сарказм, як дописувач в темі по кількості персональних образ, необгрунтованих звинувачень та просто оффтопу ви дійсно найкращий.
З Новим Роком, бажаю знайти мізки, нюхання яких вас надихатимуть на позитив... або принаймі відволікуть від написання неадеквантих дописів.
Додано: Сер 01 січ, 2025 02:04
candle645
Вам би також, айтівоїн знайти трохи балансу. У вас або відсутнє аналітичне мислення і гострий розум, які часто присутні у айтішників, або воно все блокується, коли вам дуже хочеться спробувати щось зробити зі своїми обрАзами. Зробити стільки невдалих спроб і по фіналу влучати ногою в штангу, що я цілком справедливо неодноразово засумнівався «а точно чувак в айті?».
Це треба вміти, чи не в кожному вИпаді обгаджувати собі свої ляхи.
Це ж типа свято і треба щось бажати? Ну тоді швидше повернутись з ЗСУ до звичної робити. Припинити бути під глибокою фрустрацією. Може ще щось добре вийде з чувака.
Додано: Сер 01 січ, 2025 02:05
Муха в новорічну ніч 23.59 в підвалі пише пости.Мені це не зрозуміти ніколи. Не дай боже так в 52 жити(( (коли ні поряд нікого, ні комусь в цей час зателефонувати, ні прийняти від когось дзвінок).
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