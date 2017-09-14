RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11621116221162311624

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 22
Повна перемога України на полі бою
5%
1
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
36%
8
Компроміс із росією (територіальні поступки)
14%
3
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
18%
4
Виснаження однієї зі сторін
9%
2
Ізраїльський варіант
0
0
Інший варіант
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 23:08

Всех с Наступающим!
Здоровья, терпения и главное окончания войны!

P.s. А что такое в голосовалке "Ізраїльський варіант"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32156
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 23:35

самые крутые поздравления

https://t.me/kindzadza_ua/12890
https://t.me/defender_skadovsk/51495
https://t.me/defender_skadovsk/51494

Зображення
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 01 січ, 2025 00:53, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26773
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2421 раз.
Подякували: 3400 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 23:35

Бетон
Да розслабся ти хоч в свято, «всё о народе переживаешь»)))
Hotab
 
Повідомлень: 13962
З нами з: 15.02.09
Подякував: 373 раз.
Подякували: 2304 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 23:52

[/quote]
Да розслабся ти хоч в свято, «всё о народе переживаешь»)))[/quote]
Ікрой поперхнувся.

Друзі, щоб там не було, любов це сила, така ж як гравітація. Кохайтесь. Тільки не між собою. Бажано з жінками.

З Новим роком, щоб його...страшно, але цікаво
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4202
З нами з: 17.12.22
Подякував: 121 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 00:59

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:Были, и менялись на новых при нарастании аппетитов- так тупо выгоднее:)
поэтому помощь расти не будет но и не сильно упадёт. Выгоднее чтобы мы жрали траву но не сдавались


Тогда остается две следующих реальных точки изменения ситуации , если Трамп не прокатит: отсечка по людям (даже после изменения закона о мобилизации вплоть до с 18 все равно отсечка будет) или выход хуйла на админграницы Донецкой,Луганской,Херсонской и Запорожской областей-типа этого,достигли, заодно всех денацифицировали и демилитаризовали.
Короче будет очень долго, плохо и в конце скорее всего якийсь пипець.:shock:

самі деми пишуть, що надавали допомогу дозовано з крапельниці
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37728
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2801 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 00:59

  холява написав:Faceless

Я дуже вдячний усім модераторам , які мене витримали .
Які дуже багато мені пробачили .
Шана вам велика .

Для мене дуже несподівано було .

Дуже сподіваюсь що то був сарказм, як дописувач в темі по кількості персональних образ, необгрунтованих звинувачень та просто оффтопу ви дійсно найкращий.
З Новим Роком, бажаю знайти мізки, нюхання яких вас надихатимуть на позитив... або принаймі відволікуть від написання неадеквантих дописів.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 174
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 02:04

candle645

кількості персональних образ,


Вам би також, айтівоїн знайти трохи балансу. У вас або відсутнє аналітичне мислення і гострий розум, які часто присутні у айтішників, або воно все блокується, коли вам дуже хочеться спробувати щось зробити зі своїми обрАзами. Зробити стільки невдалих спроб і по фіналу влучати ногою в штангу, що я цілком справедливо неодноразово засумнівався «а точно чувак в айті?».
Це треба вміти, чи не в кожному вИпаді обгаджувати собі свої ляхи.
Це ж типа свято і треба щось бажати? Ну тоді швидше повернутись з ЗСУ до звичної робити. Припинити бути під глибокою фрустрацією. Може ще щось добре вийде з чувака.
Hotab
 
Повідомлень: 13962
З нами з: 15.02.09
Подякував: 373 раз.
Подякували: 2304 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 02:05

Муха в новорічну ніч 23.59 в підвалі пише пости.Мені це не зрозуміти ніколи. Не дай боже так в 52 жити(( (коли ні поряд нікого, ні комусь в цей час зателефонувати, ні прийняти від когось дзвінок).
Hotab
 
Повідомлень: 13962
З нами з: 15.02.09
Подякував: 373 раз.
Подякували: 2304 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 03:29

  Wirująświatła написав:
  Investor_K написав:Як ф обіцяв - з Новим прийдешнім роком!

По правилам форума кого поздравишь первым с тем и проживёшь следующий год.

Там уже в Хартуме нож кто то точит на ветерана из дивизии "28ми панфиловцев" и ровесника покойного вампира Картера
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4669
З нами з: 16.06.15
Подякував: 287 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11621116221162311624
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
26 79685
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 гру, 2024 02:27
fernancarbajal0
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 252929
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 892674
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.