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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11622116231162411625

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 32
Повна перемога України на полі бою
6%
2
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
31%
10
Компроміс із росією (територіальні поступки)
22%
7
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
16%
5
Виснаження однієї зі сторін
9%
3
Ізраїльський варіант
3%
1
Інший варіант
13%
4
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 09:59

Було б смішно...
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 12:12

Российские военные нанесли массированный удар по Украине в ночь на 31 декабря. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, российская армия выпустила 21 ракету и 40 беспилотников типа «Шахед».

Украинские беспилотники, как воздушные, так и морские, атаковали регионы России, а также аннексированный Крым в ночь на 31 декабря. Обломки одного из дронов упали на территорию нефтебазы в Смоленской области. Украинская разведка утверждает, что оснащенный ракетами морской беспилотник Magura V5 впервые в истории поразил воздушную цель — вертолет Ми-8.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 12:12

куда то успих пропал... даже для поздравлений не нашел минутки. Так все плохо?

Зображення

проголосовать можно здесь
https://t.me/khreschatyk36/15887
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 12:17

  candle645 написав:
  холява написав:Faceless

Я дуже вдячний усім модераторам , які мене витримали .
Які дуже багато мені пробачили .
Шана вам велика .

Для мене дуже несподівано було .

Дуже сподіваюсь що то був сарказм, як дописувач в темі по кількості персональних образ, необгрунтованих звинувачень та просто оффтопу ви дійсно найкращий.
З Новим Роком, бажаю знайти мізки, нюхання яких вас надихатимуть на позитив... або принаймі відволікуть від написання неадеквантих дописів.

це пропозиція? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 12:22

  ЛАД написав:Всех с Наступающим!
Здоровья, терпения и главное окончания войны!

P.s. А что такое в голосовалке "Ізраїльський варіант"?

напевне, коли ти постійно живеш поруч з сусідом, мета якого знищити твою країну - з відповідними наслідками для розвитку країни. але ізраільского варіанту не буде, бо Раша стільки не протягне. тоді рано чи пізно наступить варіант - проблеми на Раші, що їм стане не до нас 8)
Shaman
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