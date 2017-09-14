Российские военные нанесли массированный удар по Украине в ночь на 31 декабря. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, российская армия выпустила 21 ракету и 40 беспилотников типа «Шахед».
Украинские беспилотники, как воздушные, так и морские, атаковали регионы России, а также аннексированный Крым в ночь на 31 декабря. Обломки одного из дронов упали на территорию нефтебазы в Смоленской области. Украинская разведка утверждает, что оснащенный ракетами морской беспилотник Magura V5 впервые в истории поразил воздушную цель — вертолет Ми-8.
Я дуже вдячний усім модераторам , які мене витримали . Які дуже багато мені пробачили . Шана вам велика .
Для мене дуже несподівано було .
Дуже сподіваюсь що то був сарказм, як дописувач в темі по кількості персональних образ, необгрунтованих звинувачень та просто оффтопу ви дійсно найкращий. З Новим Роком, бажаю знайти мізки, нюхання яких вас надихатимуть на позитив... або принаймі відволікуть від написання неадеквантих дописів.
ЛАД написав:Всех с Наступающим! Здоровья, терпения и главное окончания войны!
P.s. А что такое в голосовалке "Ізраїльський варіант"?
напевне, коли ти постійно живеш поруч з сусідом, мета якого знищити твою країну - з відповідними наслідками для розвитку країни. але ізраільского варіанту не буде, бо Раша стільки не протягне. тоді рано чи пізно наступить варіант - проблеми на Раші, що їм стане не до нас
«Газпром» остановил транзит российского газа в Европу через Украину
В сообщении компании говорится, что она лишилась «технической и юридической возможности» подавать газ, поскольку 1 января истек срок действия пятилетнего договора «Газпрома» с украинским «Нафтогазом». О нежелании продлевать контракт украинская компании заявляла еще в 2023 году.