Додано: Сер 01 січ, 2025 14:14

Один з відповідальних за формування бригади керівників помер від сердцевого нападу, а комбриг звільнений одразу після вступу бригади у бій.Проект має найвищий політичний приорітет, оскільки Верховний головнокомандувач В.Зеленський придумав для наших союзників по НАТО план формування 14 нових бригад, для яких Україна має знайти людей, а партнери – озброєння., це мали бути не живі гроші, 80% вартості мало скласти важке озброєння у вигляді танків, бронетехніки та артилерії, яке союзники мали поставити зі своїх запасів озброєння або виробити нове. Першим таким проектом нової комплектної бригади стала саме 155-та омбр, і заявив про бригаду сам президент Макрон. Франція повністю виконала усі зобов’язання по озброєнню та підготовці бригади, які вимагала українці. Але наТакий підхід серйозно дискредитує увесь задум Зеленського, і тому почався скандал, тема була піднята на Ставці, і ДБР порушило кримінальну справу.У ОК «Захід» нема ні командних кадрів, ні солдат, ні озброєння ні ресурсів для створення нового з’єднання. Формування 155-ї бригади з перших днів було суцільним організаційним хаосом буквально в усіх компонентах, і служба вимагала великих зусиль від тих, хто намагався служити чесно, і до великих втрат через самовільне залишення частини з самого початку формування.В результаті у Францію було направлено у складі 155-ї бригади 1924 військовослужбовця, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше 2 місяців. Особливо проблемними виглядали близько 150 людей, тільки що набраних без всякого відбору, які були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП! Саме серед них була найбільша кількість втікачів, всього у Франції втекли біля 50 військових бригади.оце жестячок намалювався....