ДБР порушило справу щодо 155-ї бригади, озброєної у Франції та кинутої під Покровськ непідготовленою, із 1700 СЗЧ
Один з відповідальних за формування бригади керівників помер від сердцевого нападу, а комбриг звільнений одразу після вступу бригади у бій.
Ще до того, як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців.
Проект має найвищий політичний приорітет, оскільки Верховний головнокомандувач В.Зеленський придумав для наших союзників по НАТО план формування 14 нових бригад, для яких Україна має знайти людей, а партнери – озброєння. За розрахунками МО та ГШ, вартість проекту однієї такої нової бригади визначена близько 900 мільйонів євро, це мали бути не живі гроші, 80% вартості мало скласти важке озброєння у вигляді танків, бронетехніки та артилерії, яке союзники мали поставити зі своїх запасів озброєння або виробити нове. Першим таким проектом нової комплектної бригади стала саме 155-та омбр, і заявив про бригаду сам президент Макрон. Франція повністю виконала усі зобов’язання по озброєнню та підготовці бригади, які вимагала українці. Але на етапі підготовки з нової бригади у Франції втекло понад 50 військовослужбовців. Це викликало питання у керівництва Франції щодо серйозності ставлення українців до реалізації такого дороговартісного проекту. Такий підхід серйозно дискредитує увесь задум Зеленського, і тому почався скандал, тема була піднята на Ставці, і ДБР порушило кримінальну справу.
У ОК «Захід» нема ні командних кадрів, ні солдат, ні озброєння ні ресурсів для створення нового з’єднання. Формування 155-ї бригади з перших днів було суцільним організаційним хаосом буквально в усіх компонентах, і служба вимагала великих зусиль від тих, хто намагався служити чесно, і до великих втрат через самовільне залишення частини з самого початку формування.
155-та бригада виїхала на навчання у Францію у жовтні, на той момент у бригаді вже було 935 СЗЧ!
В результаті у Францію було направлено у складі 155-ї бригади 1924 військовослужбовця, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше 2 місяців. Особливо проблемними виглядали близько 150 людей, тільки що набраних без всякого відбору, які були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП! Саме серед них була найбільша кількість втікачів, всього у Франції втекли біля 50 військових бригади.
Як казав мій сусід в СЗЧ: поки в кожному відділенні були хоча б три ветерани, то на пів року й думати перестали про СЗЧ, а от потім зробили відділення з 0 ветеранів і як результат - 100% СЗЧ в перший же день.
Shaman написав: напевне, коли ти постійно живеш поруч з сусідом, мета якого знищити твою країну - з відповідними наслідками для розвитку країни. але ізраільского варіанту не буде...
Первое предложение - равноприменимо как к Израилю, так и к нам.
"але ізраільского варіанту не буде..." ПОТОМУ что у нас власти (включая т.н. "четвертую", медиа) - проворовались на крови народа, командиры - в массе своей бездари и жополизы, готовые кинуть на смерть своих бойцов, лишь бы выслужиться перед начальством ради очередной "лычки" на погон! Экономики и науки, взвешенной политики (как внутренней, так и внешней), медицины и протезирования/реабилитации Израиля - нам не достичь, Парагвай - наше все: воевать нечем и некем, но простолюда в армию все пытаемся наловить, убив бизнес и волонтерские выплаты, НО высмеивая рашистов!
Wirująświatła написав:единственный вопрос ко всей этой истории, как можно быть настолько тупыми, чтобы она произошла.
95% командирів бригади не воювали, і самі вимагали тривалої підготовки та відбору, перед тим як довіряти їм командування.
100% технічних фахівців бригади треба було готувати з нуля, на дрони, на техніку, на управління, і часу зліпити з них таких фахівців не дали.
якість підготовки по багатьох спеціальностях, в першу чергу, оператор БПЛА, виявилась дуже низькою. Фактично, усі люди, призначені на посади технічних фахівців, не були готові до негайного виконання обов’язків, і потребували додаткового відбору та стажування у бойових частинах, щоб набути реальної боєздатності.
Штатом бригади передбачено озброєння понад 150 дронів, у тому числі 137 – Мавік-3. Цифра незначна, враховуючи, що штат передбачав 6 взводів БПЛА у кожного механізованому та стрілецькому батальйонах, та батальйон БПЛА у складі трьох рот. Але ЖОДНОГО дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. А купляти зі своїх коштів дрони, обладнання, машини зі своїх тилових зарплат бійці не змогли.
Також повністю були відсутні засоби РЕБ, не було часу обладнати усі бойові машини надійними решітками, не було самих решіток. Усе це прохали у волонтерів, жодних заявок на дрони та РЕБ Міноборони не виконало. В результаті новенькі танки «Леопард-2А4» та бронемашини VAB зазнали втрат при перших же спробах застосувати їх на фронті від ворожих дронів. Бронемашини VAB та танки AMX-10 після прибуття на кордон навіть не були обслуговані, через це багато технічних проблем.
Дивізіон новітніх 155 мм САУ «Цезар», уся інша бригадна артилерія та мінометники не встигли пройти повноцінний курс стрільб, та вчаться стріляти вже під час виконання бойових завдань. Усі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими. 4 грудня при проведені випробувальних стрільб з 10 мін не вибухнула жодна. Міномети не могли надати вогневу підтримку, навчити мінометників не було чим, Міноборони постачання мін до війська не контролює та браковані міни не вилучає.
Востаннє редагувалось jump в Сер 01 січ, 2025 14:34, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Якщо чесно - дивує мене основна маса тутешніх читачів/дописувачів... На пальцях Прокачувала педерація черз Україну 40 млрд м3 газу і отримувала за це по 250+/-доларів/1000м3 = 10 млрд доларів Тепер ПЕРЕСТАНЕ прокачувати , за що Українці заплатять по 1 грн/м3 газу додатково.. це приблизно 20 млрд грн....
Це перемога, всі повинні аплодувати , адже на кожну ВИТРАЧЕНУ нами гривню - москалі втрачають еквівалент 20 грн...
А тут пошуки гімна в задниці.. АбІднА дА......
Проста арифметика яку Ви любите. Цікава арифметика. Газовий котел на опалення, споживання наразі ЗИМОЮ приблизно 300 кубів 300*7.99=2397грн, плата за транспортування більше 300 грн/міс, якщо підняти транспортування у 3-4 рази, то оплата вийде КОЖНОГО місяця майже як 50% споживання газу ЗИМОЮ. Щось в цьому справедливому рівнянні про;%лось для пересічного українця.
«Газпром» остановил транзит российского газа в Европу через Украину
В сообщении компании говорится, что она лишилась «технической и юридической возможности» подавать газ, поскольку 1 января истек срок действия пятилетнего договора «Газпрома» с украинским «Нафтогазом». О нежелании продлевать контракт украинская компании заявляла еще в 2023 году.
Дюрі-бачі написав:Як казав мій сусід в СЗЧ: поки в кожному відділенні були хоча б три ветерани, то на пів року й думати перестали про СЗЧ, а от потім зробили відділення з 0 ветеранів і як результат - 100% СЗЧ в перший же день.
Ветераны осуществляли моральную поддержку,мотивировали или выполняли функцию заградотряда?
Banderlog написав:Wirująświatła не пройшло і 3 роки.))) Но в цій новині є і оборотна сторона. Тепер москалі будут бити не тільки по ел. Підстанціях но і по газотранспортній.
50/50 они ж понимают, что рано или поздно договоримся, война закончится, Европа захочет русский газ, газпром захочет евроденег, а трубы уже нет...
наша труба - изношена, морально устарела и интересна только нам (сами газ. хранилища - могут быть подключены к европейской ГТС). Американцы восстановят северный поток на Германию (одна ветка которого - осталась); Турция - заинтересована в своем, на Балканы.