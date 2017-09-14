Миша-клиент имхо продали бы ее словакам, сколько она 14 ярдов емнип когда-то стоила (https://epravda.com.ua/rus/news/2018/11/19/642764/), желательно без хранилищ, брали бы ежегодную мзду за аренду земли под ней. деньги пустили бы на зсу. и то что словаки покупают газ у путина было бы на их совести, мы ничего не покупаем и не транспортируем. а так заржавеет никому не нужная. построят обходные пути и этим все закончится, Украина не пуп земли, чтобы все молились на нашу трубу. (Речь не идет об трубах доставки газа украинским потребителям)
самое время поднять цену на газ
За девять месяцев 2024 года Группа Нафтогаз получила чистую консолидированную прибыль на 23,3 млрд грн. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 15,3 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Как говорится в сообщении, консолидированная операционная прибыль за этот период достигла 32,4 млрд грн против 25,2 млрд грн за аналогичный период прошлого года.
Также отмечается, что Группа продолжает стабильно добывать углеводороды и обеспечивать природным газом почти 12,4 миллиона домохозяйств, и среди прочего, продолжает поставлять газ по фиксированному тарифу в условиях действия ПСО..
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 01 січ, 2025 15:05, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Якщо чесно - дивує мене основна маса тутешніх читачів/дописувачів... На пальцях Прокачувала педерація черз Україну 40 млрд м3 газу і отримувала за це по 250+/-доларів/1000м3 = 10 млрд доларів Тепер ПЕРЕСТАНЕ прокачувати , за що Українці заплатять по 1 грн/м3 газу додатково.. це приблизно 20 млрд грн....
Це перемога, всі повинні аплодувати , адже на кожну ВИТРАЧЕНУ нами гривню - москалі втрачають еквівалент 20 грн...
А тут пошуки гімна в задниці.. АбІднА дА......
Проста арифметика яку Ви любите. Цікава арифметика. Газовий котел на опалення, споживання наразі ЗИМОЮ приблизно 300 кубів 300*7.99=2397грн, плата за транспортування більше 300 грн/міс, якщо підняти транспортування у 3-4 рази, то оплата вийде КОЖНОГО місяця майже як 50% споживання газу ЗИМОЮ. Щось в цьому справедливому рівнянні про;%лось для пересічного українця.
(ДОПОЛНЮ): так в том-то и вопрос, что "Українці заплатять по 1 грн/м3 газу додатково..." (т.е.,каждый из нас, кто потребляет газ), и сколько там "москалі втрачають" (на самом деле - "Газпром", венгры и "присосавшийся" к поставке офшор) - для меня не важно! Зато у чиновников, манагеров от нефтегаза - "все в шоколаде", нехилые зарплаты (пенсии), премии и "золотые парашюты"!
Миша-клиент написав:Американцы восстановят северный поток на Германию
американци побудуют росіянам ще три потокі замість ушкоджених двох, не читали?
той не пишіть маячню, американці кораблями привезуть стільки СПГ газа, що вистачіть навіть у наші сховища закачати. навіщо, їм працювати на русню. русня їм що, родичі? русню взагалі буте вигідно позбавити европейського ринку (і спг також).
Wirująświatła написав:прИкладом или приклАдом? ранее я думал что личный пример действует только на детей.
Тут не соглашусь полностью. Если человек в целом колеблется , не имеет стойкого неприятия,то именно личный пример физического действия руководителя дает ему вектор движения в эту же сторону. Важно что бы в целом коллектив был не против, а просто его сковывал страх, непонимание и т.д.Если есть стойкое неприятие- пример не поможет.