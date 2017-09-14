Господар Вельзевула написав:Если человек в целом колеблется , не имеет стойкого неприятия,то именно личный пример физического действия руководителя дает ему вектор движения в эту же сторону.
если бы оно так работало герои бы лечили алкашей-наркоманов просто своим примером с эффективностью 100%. Только дурной пример заразителен. Любая мотивация на конструктивные действия идет изнутри. Просто примера мало, как минимум нужно быть с героем "на одной волне".
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 01 січ, 2025 15:41, всього редагувалось 1 раз.
Військовослужбовців з освітнім ступенем магістра і керівним досвідом не менше як 2 роки в цивільному житті зможуть призначати на різні посади, включно до категорії полковника. Одночасно із цим їм даватимуть офіцерське звання. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
За її словами, майбутнім військовим керівникам більше не потрібно буде проходити курс військового вишколу за програмою підготовки офіцерів та укладати контракт на проходження військової служби.
Посадовиця пояснила, що до війська долучилося «багато сильних фахівців» із досвідом роботи на керівних посадах. Однак вони, не маючи офіцерської освіти, могли обіймати лише солдатські посади.
Зрозуміло, що якась "замануха" довіри до якої 0, але звучить позитивно та потужно.
Миша-клиент написав:(ДОПОЛНЮ): так в том-то и вопрос, что "Українці заплатять по 1 грн/м3 газу додатково..." (т.е.,каждый из нас, кто потребляет газ), и сколько там "москалі втрачають" (на самом деле - "Газпром", венгры и "присосавшийся" к поставке офшор) - для меня не важно! Зато у чиновников, манагеров от нефтегаза - "все в шоколаде", нехилые зарплаты (пенсии), премии и "золотые парашюты"!
а яка має бути зп у людини, яка здатна керувати Нафтогазом?
мені оці лівацько/радянські заздрощі зайвий раз показують, що люди, які самі нічого не можуть зробити при цьому дуже хочуть, щоб ХТОСЬ ефективно керував такими великими компаніями, й ще не крав. ні, 100 т грн, а краще 50 т грн ні місяць - й працюй. у голови податкової взагалі не так давно було 25 т грн - тому так, на конкурс подалася лише одна людина
розчарую - або платите людині нормальну зп, або знайдете таку, якій й зп не треба платити - буде працювати "безкоштовно"
_Mykola_ написав:Проста арифметика яку Ви любите. Цікава арифметика. Газовий котел на опалення, споживання наразі ЗИМОЮ приблизно 300 кубів 300*7.99=2397грн, плата за транспортування більше 300 грн/міс, якщо підняти транспортування у 3-4 рази, то оплата вийде КОЖНОГО місяця майже як 50% споживання газу ЗИМОЮ. Щось в цьому справедливому рівнянні про;%лось для пересічного українця.
С чем связано увеличение стоимости транспортировки газа ? С поставками газа из США ? Тогда как я понимаю стоимость газа, а не только его транспортировки, тоже должна возрасти. Кстати, почему темой закупки газа из США занялся ДТЕК, а не Нафтогаз ?
Дюрі-бачі написав:Як казав мій сусід в СЗЧ: поки в кожному відділенні були хоча б три ветерани, то на пів року й думати перестали про СЗЧ, а от потім зробили відділення з 0 ветеранів і як результат - 100% СЗЧ в перший же день.
Ветераны осуществляли моральную поддержку,мотивировали или выполняли функцию заградотряда?
Даже "зеленым салабоном/духом" придя в часть (еще со времен СА) "черпаки" брали над ним "шефство" ("деды" - говорили, что им самим уже "на дембель", а "черпаки" (чтобы меньше самим работать/"тащить службу") - сами же должны быть заинтересованы обучить новичков; сержанты - тоже проводили аналогичную работу среди "черпаков"). А особенно - в войну, где "приход", а где - "выход", как и что делать, куда прятаться при обстреле, что делать, ЕСЛИ автомат заклинило, как снаряжать магазин/рожок вперемешку трассерами на случай ночного боя, пр.?!; да и когда рядом - "понюхавший пороху" - спокойнее новичку, ТЕМ БОЛЕЕ, наблюдая, как тот себя ведет себя; когда командир - сам "стреляный воробей"!
Shaman написав: напевне, коли ти постійно живеш поруч з сусідом, мета якого знищити твою країну - з відповідними наслідками для розвитку країни. але ізраільского варіанту не буде...
Первое предложение - равноприменимо как к Израилю, так и к нам.
"але ізраільского варіанту не буде..." ПОТОМУ что у нас власти (включая т.н. "четвертую", медиа) - проворовались на крови народа, командиры - в массе своей бездари и жополизы, готовые кинуть на смерть своих бойцов, лишь бы выслужиться перед начальством ради очередной "лычки" на погон! Экономики и науки, взвешенной политики (как внутренней, так и внешней), медицины и протезирования/реабилитации Израиля - нам не достичь, Парагвай - наше все: воевать нечем и некем, но простолюда в армию все пытаемся наловить, убив бизнес и волонтерские выплаты, НО высмеивая рашистов!
в країні, яка населення такими, як ви, хто здається за будь-яких труднощів - можливо нічого не буде. в країні, в якій достатня кількість таких як я , мої знайомі, та взагалі люди, які поділяють мою точку зору - можливо все треба лише докласти зусилля.
Військовослужбовців з освітнім ступенем магістра і керівним досвідом не менше як 2 роки в цивільному житті зможуть призначати на різні посади, включно до категорії полковника. Одночасно із цим їм даватимуть офіцерське звання. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
За її словами, майбутнім військовим керівникам більше не потрібно буде проходити курс військового вишколу за програмою підготовки офіцерів та укладати контракт на проходження військової служби.
Посадовиця пояснила, що до війська долучилося «багато сильних фахівців» із досвідом роботи на керівних посадах. Однак вони, не маючи офіцерської освіти, могли обіймати лише солдатські посади.
Зрозуміло, що якась "замануха" довіри до якої 0, але звучить позитивно та потужно.
Дуже цікаво, як воно буде працювати, та чи не отримаємо на практиці успішних "палковнікав" з масштабуванням "кращих" методик 211 та 155 бригад. Керувати фірмою, і підприємством, далеко не дорівнює досвіду керування батальйоном/бригадою. Але так, потужно, можна ж здобути цей досвід в бою, ціною втрат, як це показала 155.
Військовослужбовців з освітнім ступенем магістра і керівним досвідом не менше як 2 роки в цивільному житті зможуть призначати на різні посади, включно до категорії полковника. Одночасно із цим їм даватимуть офіцерське звання. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
За її словами, майбутнім військовим керівникам більше не потрібно буде проходити курс військового вишколу за програмою підготовки офіцерів та укладати контракт на проходження військової служби.
Посадовиця пояснила, що до війська долучилося «багато сильних фахівців» із досвідом роботи на керівних посадах. Однак вони, не маючи офіцерської освіти, могли обіймати лише солдатські посади.
Зрозуміло, що якась "замануха" довіри до якої 0, але звучить позитивно та потужно.
ІМХО, є люди, які намагаються щось робити. Особливо якщо вони зайшли з бізнесу. Але все розбиваєтья в реалії на місцях. Мене з ступенем магістра, тримали ТВО 7 місяців, і атестували на мамлея тільки як підписав контракт.
_Mykola_ написав:Дуже цікаво, як воно буде працювати, та чи не отримаємо на практиці успішних "палковнікав" з масштабуванням "кращих" методик 211 та 155 бригад. Керувати фірмою, і підприємством, далеко не дорівнює досвіду керування батальйоном/бригадою. Але так, потужно, можна ж здобути цей досвід в бою, ціною втрат, як це показала 155.
Керувати бригадою - то таке. А наприклад начзвязку - цілий підполковник. Можливо він шарить, як міняти лампи в Р-123, але по факту розподіляє старлінки. І будь який айтішник справиться з цим не гірше ніж він. Тільки питання, що з такими підполковниками робити...