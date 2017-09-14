RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 116261162711628116291163011631>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 39
Повна перемога України на полі бою
5%
2
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
33%
13
Компроміс із росією (територіальні поступки)
21%
8
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
15%
6
Виснаження однієї зі сторін
10%
4
Ізраїльський варіант
3%
1
Інший варіант
13%
5
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 15:39

  Господар Вельзевула написав:Если человек в целом колеблется , не имеет стойкого неприятия,то именно личный пример физического действия руководителя дает ему вектор движения в эту же сторону.
если бы оно так работало герои бы лечили алкашей-наркоманов просто своим примером с эффективностью 100%. Только дурной пример заразителен. Любая мотивация на конструктивные действия идет изнутри. Просто примера мало, как минимум нужно быть с героем "на одной волне".
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 01 січ, 2025 15:41, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26787
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2422 раз.
Подякували: 3400 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 15:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не пройшло і три роки
Військовослужбовців з освітнім ступенем магістра і керівним досвідом не менше як 2 роки в цивільному житті зможуть призначати на різні посади, включно до категорії полковника. Одночасно із цим їм даватимуть офіцерське звання.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

За її словами, майбутнім військовим керівникам більше не потрібно буде проходити курс військового вишколу за програмою підготовки офіцерів та укладати контракт на проходження військової служби.

Посадовиця пояснила, що до війська долучилося «багато сильних фахівців» із досвідом роботи на керівних посадах. Однак вони, не маючи офіцерської освіти, могли обіймати лише солдатські посади.

Зрозуміло, що якась "замануха" довіри до якої 0, але звучить позитивно та потужно.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 175
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 15:42

  Миша-клиент написав:(ДОПОЛНЮ): так в том-то и вопрос, что "Українці заплатять по 1 грн/м3 газу додатково..." (т.е.,каждый из нас, кто потребляет газ), и сколько там "москалі втрачають" (на самом деле - "Газпром", венгры и "присосавшийся" к поставке офшор) - для меня не важно! Зато у чиновников, манагеров от нефтегаза - "все в шоколаде", нехилые зарплаты (пенсии), премии и "золотые парашюты"!

а яка має бути зп у людини, яка здатна керувати Нафтогазом?

мені оці лівацько/радянські заздрощі зайвий раз показують, що люди, які самі нічого не можуть зробити при цьому дуже хочуть, щоб ХТОСЬ ефективно керував такими великими компаніями, й ще не крав. ні, 100 т грн, а краще 50 т грн ні місяць - й працюй. у голови податкової взагалі не так давно було 25 т грн - тому так, на конкурс подалася лише одна людина :D

розчарую - або платите людині нормальну зп, або знайдете таку, якій й зп не треба платити - буде працювати "безкоштовно" 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7761
З нами з: 29.09.19
Подякував: 706 раз.
Подякували: 1569 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 15:43

  tumos написав:
  _Mykola_ написав:Проста арифметика яку Ви любите.
Цікава арифметика.
Газовий котел на опалення, споживання наразі ЗИМОЮ приблизно 300 кубів 300*7.99=2397грн, плата за транспортування більше 300 грн/міс, якщо підняти транспортування у 3-4 рази, то оплата вийде КОЖНОГО місяця майже як 50% споживання газу ЗИМОЮ.
Щось в цьому справедливому рівнянні про;%лось для пересічного українця. :evil:

С чем связано увеличение стоимости транспортировки газа ? С поставками газа из США ? Тогда как я понимаю стоимость газа, а не только его транспортировки, тоже должна возрасти. Кстати, почему темой закупки газа из США занялся ДТЕК, а не Нафтогаз ?

З постановами НКРЕ
2020-2024
з 2025
_Mykola_
 
Повідомлень: 5420
З нами з: 09.02.09
Подякував: 668 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 15:44

candle645
это схема посадить на хлебные места своих чтобы они даже не напрягались от недостачи необходимого образования
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1392
З нами з: 20.01.09
Подякував: 52 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 15:44

  Господар Вельзевула написав:
  Дюрі-бачі написав:Як казав мій сусід в СЗЧ: поки в кожному відділенні були хоча б три ветерани, то на пів року й думати перестали про СЗЧ, а от потім зробили відділення з 0 ветеранів і як результат - 100% СЗЧ в перший же день.


Ветераны осуществляли моральную поддержку,мотивировали или выполняли функцию заградотряда?


Даже "зеленым салабоном/духом" придя в часть (еще со времен СА) "черпаки" брали над ним "шефство" ("деды" - говорили, что им самим уже "на дембель", а "черпаки" (чтобы меньше самим работать/"тащить службу") - сами же должны быть заинтересованы обучить новичков; сержанты - тоже проводили аналогичную работу среди "черпаков").
А особенно - в войну, где "приход", а где - "выход", как и что делать, куда прятаться при обстреле, что делать, ЕСЛИ автомат заклинило, как снаряжать магазин/рожок вперемешку трассерами на случай ночного боя, пр.?!; да и когда рядом - "понюхавший пороху" - спокойнее новичку, ТЕМ БОЛЕЕ, наблюдая, как тот себя ведет себя; когда командир - сам "стреляный воробей"!
Миша-клиент
 
Повідомлень: 732
З нами з: 02.11.08
Подякував: 27 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 15:50

  Миша-клиент написав:
  Shaman написав: напевне, коли ти постійно живеш поруч з сусідом, мета якого знищити твою країну - з відповідними наслідками для розвитку країни. але ізраільского варіанту не буде...


Первое предложение - равноприменимо как к Израилю, так и к нам.

"але ізраільского варіанту не буде..." ПОТОМУ что у нас власти (включая т.н. "четвертую", медиа) - проворовались на крови народа, командиры - в массе своей бездари и жополизы, готовые кинуть на смерть своих бойцов, лишь бы выслужиться перед начальством ради очередной "лычки" на погон! Экономики и науки, взвешенной политики (как внутренней, так и внешней), медицины и протезирования/реабилитации Израиля - нам не достичь, Парагвай - наше все: воевать нечем и некем, но простолюда в армию все пытаемся наловить, убив бизнес и волонтерские выплаты, НО высмеивая рашистов!

в країні, яка населення такими, як ви, хто здається за будь-яких труднощів - можливо нічого не буде. в країні, в якій достатня кількість таких як я , мої знайомі, та взагалі люди, які поділяють мою точку зору - можливо все треба лише докласти зусилля. 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7761
З нами з: 29.09.19
Подякував: 706 раз.
Подякували: 1569 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 15:51

  candle645 написав:Не пройшло і три роки
Військовослужбовців з освітнім ступенем магістра і керівним досвідом не менше як 2 роки в цивільному житті зможуть призначати на різні посади, включно до категорії полковника. Одночасно із цим їм даватимуть офіцерське звання.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

За її словами, майбутнім військовим керівникам більше не потрібно буде проходити курс військового вишколу за програмою підготовки офіцерів та укладати контракт на проходження військової служби.

Посадовиця пояснила, що до війська долучилося «багато сильних фахівців» із досвідом роботи на керівних посадах. Однак вони, не маючи офіцерської освіти, могли обіймати лише солдатські посади.

Зрозуміло, що якась "замануха" довіри до якої 0, але звучить позитивно та потужно.

Дуже цікаво, як воно буде працювати, та чи не отримаємо на практиці успішних "палковнікав" з масштабуванням "кращих" методик 211 та 155 бригад.
Керувати фірмою, і підприємством, далеко не дорівнює досвіду керування батальйоном/бригадою. Але так, потужно, можна ж здобути цей досвід в бою, ціною втрат, як це показала 155. :shock:
_Mykola_
 
Повідомлень: 5420
З нами з: 09.02.09
Подякував: 668 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 15:51

  candle645 написав:Не пройшло і три роки
Військовослужбовців з освітнім ступенем магістра і керівним досвідом не менше як 2 роки в цивільному житті зможуть призначати на різні посади, включно до категорії полковника. Одночасно із цим їм даватимуть офіцерське звання.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

За її словами, майбутнім військовим керівникам більше не потрібно буде проходити курс військового вишколу за програмою підготовки офіцерів та укладати контракт на проходження військової служби.

Посадовиця пояснила, що до війська долучилося «багато сильних фахівців» із досвідом роботи на керівних посадах. Однак вони, не маючи офіцерської освіти, могли обіймати лише солдатські посади.

Зрозуміло, що якась "замануха" довіри до якої 0, але звучить позитивно та потужно.

ІМХО, є люди, які намагаються щось робити. Особливо якщо вони зайшли з бізнесу. Але все розбиваєтья в реалії на місцях.
Мене з ступенем магістра, тримали ТВО 7 місяців, і атестували на мамлея тільки як підписав контракт.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2122
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 15:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Дуже цікаво, як воно буде працювати, та чи не отримаємо на практиці успішних "палковнікав" з масштабуванням "кращих" методик 211 та 155 бригад.
Керувати фірмою, і підприємством, далеко не дорівнює досвіду керування батальйоном/бригадою. Але так, потужно, можна ж здобути цей досвід в бою, ціною втрат, як це показала 155.

Керувати бригадою - то таке. А наприклад начзвязку - цілий підполковник. Можливо він шарить, як міняти лампи в Р-123, але по факту розподіляє старлінки. І будь який айтішник справиться з цим не гірше ніж він. Тільки питання, що з такими підполковниками робити...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2122
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 116261162711628116291163011631>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Wirująświatła і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
26 79748
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 гру, 2024 02:27
fernancarbajal0
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 253014
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 892910
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7181)
01.01.2025 12:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.