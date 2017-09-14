Всіх вітаю з Новим роком. Бажаю в новому році ухилянтам перестати нарешті ухилятися і зайняти своє місце в ЗСУ. Інвалідам - пройти нарешті ВЛК і зайняти своє місце в ЗСУ. Військовослужбовцям - повернутися додому і міцно тримати економічний фронт. Генштабу - освоїти нарешті просту схему:
Господар Вельзевула написав:Ветераны осуществляли моральную поддержку,мотивировали или выполняли функцию заградотряда?
Своїм прикладом показувли як треба служити.
прИкладом или приклАдом? ранее я думал что личный пример действует только на детей.
в сержантской учебке учили будущих сержантов внедрять правило: "делай как я!", обучать и заботиться о своих подчиненных, ТЕМ БОЛЕЕ, что "если что" - чтобы было кому его заменить, что сержант рискует получить пулю, если будет действовать приклАдом!
Востаннє редагувалось Миша-клиент в Сер 01 січ, 2025 16:01, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_ написав:Дуже цікаво, як воно буде працювати, та чи не отримаємо на практиці успішних "палковнікав" з масштабуванням "кращих" методик 211 та 155 бригад. Керувати фірмою, і підприємством, далеко не дорівнює досвіду керування батальйоном/бригадою. Але так, потужно, можна ж здобути цей досвід в бою, ціною втрат, як це показала 155.
Керувати бригадою - то таке. А наприклад начзвязку - цілий підполковник. Можливо він шарить, як міняти лампи в Р-123, але по факту розподіляє старлінки. І будь який айтішник справиться з цим не гірше ніж він. Тільки питання, що з такими підполковниками робити...
Таких у запас відправляти. Але є питання щодо доцільності на ефективності, чому такою роботою повинен займатися аж цілий підполковник?
Миша-клиент написав:наша труба - изношена, морально устарела и интересна только нам (сами газ. хранилища - могут быть подключены к европейской ГТС). Американцы восстановят северный поток на Германию (одна ветка которого - осталась); Турция - заинтересована в своем, на Балканы.
ви наче пишете, а висновки правильні чомусь не робите. а саме - головне не труба, трубу можна побудувати, а саме ПСГ. ми маємо великі об'єми ПСГ, навіть порівняно з Європою.
качати газ в Німеччину, щоб потім закачати його в українські ПСГ - дуже "ефективне" рішення. економічний сенс в поставках газу по трубах є великий, це у московитів просто вавка в голові. але якийсь програми поставки газу - "газ в обмін на їжу", колись з Рашею можна буде запустити.
Миша-клиент написав:в сержантской учебке учили будущих сержантов внедрять правило: "дела как я", ТЕМ БОЛЕЕ, что сержант рискует получить пулю, если будет действовать приклАдом!
21йвек на улице. делай как я это коммунизм. а сейчас капитализм. человек человеку волк. Общался я с хозяином крупной сто, спрашиваю какие у вас в целом проблемы, говорит берем человека на работу, пока он учится все хорошо (вдобавок платят жирно) , а как научился - сразу ищет куда срыгнуть, хоть в гараж, но чтоб на себя работать, или к конкурентам где зарплата выше. Какой вывод? он потому и учится, что знает знания позволят ему выбирать работодателя или работать на себя. А за голую идею он пошлет всех к лешему и пойдёт домой. Есть конечно и ленивые, учиться не хотят, зарплата 2 минималки устраивает, делают грязную работу, демонтаж, моют то что демонтировали в ванночке с ацетоном. Идеальные вояки в мирное время.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 01 січ, 2025 16:13, всього редагувалось 3 разів.
Denik написав:придістровським підстихкам хуйла як я й прогнозував відключили газ. Для них почалася холодна смерть, багато хто з совкових пенсіонерів виїде на московію.
якщо тільки до родичів, за власний кошт(тобто за пенсії пмр) можна тільки біля смитникових баків хачуватись в рф (прожитковий рівень в пмр 1900руб, минімальна пенсія 800 руб), середня десь 7000руб, тобто 60 дол)
Немає вже пенсій пмр. Бо їх платили з грошей за електрику, яку постачали Молдові, яку генерували з ромійського газу.
Миша-клиент написав:Американцы восстановят северный поток на Германию
американци побудуют росіянам ще три потокі замість ушкоджених двох, не читали?
той не пишіть маячню, американці кораблями привезуть стільки СПГ газа, що вистачіть навіть у наші сховища закачати. навіщо, їм працювати на русню. русня їм що, родичі? русню взагалі буте вигідно позбавити европейського ринку (і спг також).
МОЖЕТ и привезут, МОЖЕТ им бы было это и выгодно, НО на переговорах о послевоенном разделе сфер влияния и всеобщей безопасности ("Ялте-2") - "русню" права голоса никто НЕ лишит! Они - выторгуют и отмену/послабление санкций, и поставки газа (тем более, ЕСЛИ в кооперации с америкосами по реанимированному "северному потоку"!: НЕ только Турции и Азербайджану торговать, по южному потоку). (перефразировав: - "Сделка - так сделка", Трамп с Маском ведь бизнесмены, привыкли решать вопросы, "nothing personal, only business!")
sashaqbl написав:Керувати бригадою - то таке. А наприклад начзвязку - цілий підполковник. Можливо він шарить, як міняти лампи в Р-123, але по факту розподіляє старлінки. І будь який айтішник справиться з цим не гірше ніж він. Тільки питання, що з такими підполковниками робити...
Брехня. Начальник зв'язку бригади - то майорська посада. Ну і те, що він розподіляє Старлінки - погляд ззовні якогось чи солдата чи нефахівця. Просто почитай, які обов'язки начальника зв'язку по Статуту внутрішньої служби (свої та як начальника служби) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text
_Mykola_ написав:Таких у запас відправляти. Але є питання щодо доцільності на ефективності, чому такою роботою повинен займатися аж цілий підполковник?
Тому що начзвязку - це посада для підполковника. І в принципі, організувати звязок в бригаді - це доволі складна задача, тож в загальному це доцільно. В економіці це начальник ІТ відділу компанії штатом в кілька тисяч чоловік. Але проблема в іншому - ті підполковники в інституті вчили як міняти лампи в Р123, тому розказувати їм про меш-мережі беззмістовно. От і виходить, що по факту вони тільки розподіляють старлінки. І хороший айтішник на такій посаді був би куди доречнішим. Але ж по штату там потрібен підполковник. UPD: кажуть, що майор, але суть не міняється.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Сер 01 січ, 2025 16:21, всього редагувалось 1 раз.