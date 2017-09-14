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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1162711628116291163011631>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 39
Повна перемога України на полі бою
5%
2
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
33%
13
Компроміс із росією (територіальні поступки)
21%
8
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
15%
6
Виснаження однієї зі сторін
10%
4
Ізраїльський варіант
3%
1
Інший варіант
13%
5
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 15:56

Всіх вітаю з Новим роком.
Бажаю в новому році ухилянтам перестати нарешті ухилятися і зайняти своє місце в ЗСУ.
Інвалідам - пройти нарешті ВЛК і зайняти своє місце в ЗСУ.
Військовослужбовцям - повернутися додому і міцно тримати економічний фронт.
Генштабу - освоїти нарешті просту схему:


Хуйлу - саркоми...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Сер 01 січ, 2025 16:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 15:56

  Wirująświatła написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Господар Вельзевула написав:Ветераны осуществляли моральную поддержку,мотивировали или выполняли функцию заградотряда?

Своїм прикладом показувли як треба служити.

прИкладом или приклАдом? ранее я думал что личный пример действует только на детей.


в сержантской учебке учили будущих сержантов внедрять правило: "делай как я!", обучать и заботиться о своих подчиненных, ТЕМ БОЛЕЕ, что "если что" - чтобы было кому его заменить, что сержант рискует получить пулю, если будет действовать приклАдом!
Востаннє редагувалось Миша-клиент в Сер 01 січ, 2025 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 15:57

  sashaqbl написав:
  _Mykola_ написав:Дуже цікаво, як воно буде працювати, та чи не отримаємо на практиці успішних "палковнікав" з масштабуванням "кращих" методик 211 та 155 бригад.
Керувати фірмою, і підприємством, далеко не дорівнює досвіду керування батальйоном/бригадою. Але так, потужно, можна ж здобути цей досвід в бою, ціною втрат, як це показала 155.

Керувати бригадою - то таке. А наприклад начзвязку - цілий підполковник. Можливо він шарить, як міняти лампи в Р-123, але по факту розподіляє старлінки. І будь який айтішник справиться з цим не гірше ніж він. Тільки питання, що з такими підполковниками робити...

Таких у запас відправляти. Але є питання щодо доцільності на ефективності, чому такою роботою повинен займатися аж цілий підполковник?
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 15:58

  Миша-клиент написав:наша труба - изношена, морально устарела и интересна только нам (сами газ. хранилища - могут быть подключены к европейской ГТС). Американцы восстановят северный поток на Германию (одна ветка которого - осталась); Турция - заинтересована в своем, на Балканы.

ви наче пишете, а висновки правильні чомусь не робите. а саме - головне не труба, трубу можна побудувати, а саме ПСГ. ми маємо великі об'єми ПСГ, навіть порівняно з Європою.

качати газ в Німеччину, щоб потім закачати його в українські ПСГ - дуже "ефективне" рішення. економічний сенс в поставках газу по трубах є великий, це у московитів просто вавка в голові. але якийсь програми поставки газу - "газ в обмін на їжу", колись з Рашею можна буде запустити. 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 16:02

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:проблеми на Раші, що їм стане не до нас

Та вже проходили в 90-х: як тільки ціни на нафту вгору - так і проблеми вирішаються і одразу стає "до нас"

коли там почнуться проблеми, то дуже вірогідно, питання буде про те, де буде проходити східний кордон Московії - по Уралу чи далі? :D а у європейській частині нафти та газу немає...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 16:03

  Миша-клиент написав:в сержантской учебке учили будущих сержантов внедрять правило: "дела как я", ТЕМ БОЛЕЕ, что сержант рискует получить пулю, если будет действовать приклАдом!
21йвек на улице. делай как я это коммунизм. а сейчас капитализм. человек человеку волк. Общался я с хозяином крупной сто, спрашиваю какие у вас в целом проблемы, говорит берем человека на работу, пока он учится все хорошо (вдобавок платят жирно) , а как научился - сразу ищет куда срыгнуть, хоть в гараж, но чтоб на себя работать, или к конкурентам где зарплата выше. Какой вывод? он потому и учится, что знает знания позволят ему выбирать работодателя или работать на себя. А за голую идею он пошлет всех к лешему и пойдёт домой. Есть конечно и ленивые, учиться не хотят, зарплата 2 минималки устраивает, делают грязную работу, демонтаж, моют то что демонтировали в ванночке с ацетоном. Идеальные вояки в мирное время.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 01 січ, 2025 16:13, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 16:09

  prodigy написав:
  Denik написав:придістровським підстихкам хуйла як я й прогнозував відключили газ. Для них почалася холодна смерть, багато хто з совкових пенсіонерів виїде на московію.


якщо тільки до родичів, за власний кошт(тобто за пенсії пмр) можна тільки біля смитникових баків хачуватись в рф (прожитковий рівень в пмр 1900руб, минімальна пенсія 800 руб), середня десь 7000руб, тобто 60 дол)

Немає вже пенсій пмр. Бо їх платили з грошей за електрику, яку постачали Молдові, яку генерували з ромійського газу.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 16:15

  prodigy написав:
  Миша-клиент написав:Американцы восстановят северный поток на Германию


американци побудуют росіянам ще три потокі замість ушкоджених двох, не читали?

той не пишіть маячню, американці кораблями привезуть стільки СПГ газа, що вистачіть навіть у наші сховища закачати. навіщо, їм працювати на русню.
русня їм що, родичі? русню взагалі буте вигідно позбавити европейського ринку (і спг також).


МОЖЕТ и привезут, МОЖЕТ им бы было это и выгодно, НО на переговорах о послевоенном разделе сфер влияния и всеобщей безопасности ("Ялте-2") - "русню" права голоса никто НЕ лишит! Они - выторгуют и отмену/послабление санкций, и поставки газа (тем более, ЕСЛИ в кооперации с америкосами по реанимированному "северному потоку"!: НЕ только Турции и Азербайджану торговать, по южному потоку). (перефразировав: - "Сделка - так сделка", Трамп с Маском ведь бизнесмены, привыкли решать вопросы, "nothing personal, only business!")
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 16:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Керувати бригадою - то таке. А наприклад начзвязку - цілий підполковник. Можливо він шарить, як міняти лампи в Р-123, але по факту розподіляє старлінки. І будь який айтішник справиться з цим не гірше ніж він. Тільки питання, що з такими підполковниками робити...

Брехня. Начальник зв'язку бригади - то майорська посада. Ну і те, що він розподіляє Старлінки - погляд ззовні якогось чи солдата чи нефахівця.
Просто почитай, які обов'язки начальника зв'язку по Статуту внутрішньої служби (свої та як начальника служби)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 16:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Таких у запас відправляти. Але є питання щодо доцільності на ефективності, чому такою роботою повинен займатися аж цілий підполковник?

Тому що начзвязку - це посада для підполковника. І в принципі, організувати звязок в бригаді - це доволі складна задача, тож в загальному це доцільно. В економіці це начальник ІТ відділу компанії штатом в кілька тисяч чоловік.
Але проблема в іншому - ті підполковники в інституті вчили як міняти лампи в Р123, тому розказувати їм про меш-мережі беззмістовно. От і виходить, що по факту вони тільки розподіляють старлінки. І хороший айтішник на такій посаді був би куди доречнішим. Але ж по штату там потрібен підполковник.
UPD: кажуть, що майор, але суть не міняється.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Сер 01 січ, 2025 16:21, всього редагувалось 1 раз.
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