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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11628116291163011631>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 39
Повна перемога України на полі бою
5%
2
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
33%
13
Компроміс із росією (територіальні поступки)
21%
8
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
15%
6
Виснаження однієї зі сторін
10%
4
Ізраїльський варіант
3%
1
Інший варіант
13%
5
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 16:21

  _Mykola_ написав:
  tumos написав:С чем связано увеличение стоимости транспортировки газа ? С поставками газа из США ? Тогда как я понимаю стоимость газа, а не только его транспортировки, тоже должна возрасти. Кстати, почему темой закупки газа из США занялся ДТЕК, а не Нафтогаз ?

З постановами НКРЕ
2020-2024
з 2025


Понятно, что без постановления НКРЕ не обошлось. Посмотрел ссылки. Там тарифы в одном постановлении указаны в долларах, в другом в евро. Вопрос то был в том, что послужило такому росту тарифа (да еще и в инвалюте) ?
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 16:21

  Denik написав:
  sashaqbl написав:Керувати бригадою - то таке. А наприклад начзвязку - цілий підполковник. Можливо він шарить, як міняти лампи в Р-123, але по факту розподіляє старлінки. І будь який айтішник справиться з цим не гірше ніж він. Тільки питання, що з такими підполковниками робити...

Брехня. Начальник зв'язку бригади - то майорська посада. Ну і те, що він розподіляє Старлінки - погляд ззовні якогось чи солдата чи нефахівця.
Просто почитай, які обов'язки начальника зв'язку по Статуту внутрішньої служби (свої та як начальника служби)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text

Копіпаст обов'язків зверху вниз?
А як ось таке туди вписується? :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 16:21

  Schmit написав:Було б смішно...

Було б смішно, якби ви після такого чудового відео не продовжували постити фейки та маячню, які чудово висміяв цей хлопчина.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 16:24

  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав:Якщо чесно - дивує мене основна маса тутешніх читачів/дописувачів...
На пальцях
Прокачувала педерація черз Україну 40 млрд м3 газу і отримувала за це по 250+/-доларів/1000м3 = 10 млрд доларів
Тепер ПЕРЕСТАНЕ прокачувати , за що Українці заплатять по 1 грн/м3 газу додатково.. це приблизно 20 млрд грн....

Це перемога, всі повинні аплодувати , адже на кожну ВИТРАЧЕНУ нами гривню - москалі втрачають еквівалент 20 грн...

А тут пошуки гімна в задниці..
АбІднА дА......
Проста арифметика яку Ви любите.
Цікава арифметика.
Газовий котел на опалення, споживання наразі ЗИМОЮ приблизно 300 кубів 300*7.99=2397грн, плата за транспортування більше 300 грн/міс, якщо підняти транспортування у 3-4 рази, то оплата вийде КОЖНОГО місяця майже як 50% споживання газу ЗИМОЮ.
Щось в цьому справедливому рівнянні про;%лось для пересічного українця. :evil:
Я завжди дуже уважно читаю Ваші дописи, які стосуються енергетики..
Але в цьому випадку - Ви мене здивували.
Навіщо Вам рази ? Що заважає просто глянути на цифри
повідомляє LIGA.net з посиланням на засідання НКРЕКП. Так, з нового року тариф за транспортування газу зросте від 124,16 до 501,97 грн за 1000 кубічних метрів, або майже на 305%
Тобто реально м3 газу зріс на 40 копійок....
Україна(населення+комуналка) споживає 20 млрд м3 газу - значить заплатить на 8 млрд грн більше.
Все.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 16:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Брехня. Начальник зв'язку бригади - то майорська посада. Ну і те, що він розподіляє Старлінки - погляд ззовні якогось чи солдата чи нефахівця.
Просто почитай, які обов'язки начальника зв'язку по Статуту внутрішньої служби (свої та як начальника служби)

Окей, на рахунок звання помилився. А по факту на службі звязку встановлення кропиви на волонтерських планшетах і перепрошивка рацій. А основна функція для забезпечення звязку - це таки розподіл старлінків.
Якщо я забув ще якісь функції, які він виконує для забезпечення боєздатності бригади - скажіть будь ласка.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Сер 01 січ, 2025 16:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 16:30

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:прИкладом или приклАдом? ранее я думал что личный пример действует только на детей.


Тут не соглашусь полностью. Если человек в целом колеблется , не имеет стойкого неприятия,то именно личный пример физического действия руководителя дает ему вектор движения в эту же сторону.
Важно что бы в целом коллектив был не против, а просто его сковывал страх, непонимание и т.д.Если есть стойкое неприятие- пример не поможет.

Если в коллективе достойный руководитель и есть некоторое минимальное количество поддерживающих его, то не будет и стойкого неприятия, остальная масса пойдёт за ними.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 16:36

  ЛАД написав:\
Если в коллективе достойный руководитель и есть некоторое минимальное количество поддерживающих его, то не будет и стойкого неприятия, остальная масса пойдёт за ними.


Много вариантов. Все написали правильно, и вы тоже.
Стойкое неприятие-это если человек был насильно вынужден оказаться в этом коллективе. И тогда он затихарится, пока активная часть в большинстве, иначе просто опасно,а вот как только позиции ослабнут-сделает свой выбор.
В целом об этом и писал пан Юрий.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 16:36

  tumos написав:
  _Mykola_ написав:Проста арифметика яку Ви любите.
Цікава арифметика.
Газовий котел на опалення, споживання наразі ЗИМОЮ приблизно 300 кубів 300*7.99=2397грн, плата за транспортування більше 300 грн/міс, якщо підняти транспортування у 3-4 рази, то оплата вийде КОЖНОГО місяця майже як 50% споживання газу ЗИМОЮ.
Щось в цьому справедливому рівнянні про;%лось для пересічного українця. :evil:

С чем связано увеличение стоимости транспортировки газа ? С поставками газа из США ? Тогда как я понимаю стоимость газа, а не только его транспортировки, тоже должна возрасти. Кстати, почему темой закупки газа из США занялся ДТЕК, а не Нафтогаз ?

Возможно, ошибаюсь, но скорее всего с тем, что поднять стоимость газа нельзя из-за моратория, а отменить мораторий не приемлемо по политическим причинам. А цена газа реально выросла. Поэтому, чтобы не поднимать цену газа нашли обходной вариант - поднять цену транспортировки. При это и волки сыты, и овцы целы. Ну, не совсем так - и овец слегка пощипали, и волков не совсем накормили, но всё же какой-то компромисс.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 16:37

  Shaman написав:мені оці лівацько/радянські заздрощі зайвий раз показують, що люди, які самі нічого не можуть зробити при цьому дуже хочуть, щоб ХТОСЬ ефективно керував такими великими компаніями, й ще не крав. ні, 100 т грн, а краще 50 т грн ні місяць - й працюй. у голови податкової взагалі не так давно було 25 т грн - тому так, на конкурс подалася лише одна людина :D

розчарую - або платите людині нормальну зп, або знайдете таку, якій й зп не треба платити - буде працювати "безкоштовно" 8)


(НЕ успеваю уже НИ читать, НИ ТЕМ БОЛЕЕ, комментировать), прощаясь (мой быстрый ответ - где-то потерялся):

Вопрос вовсе НЕ в "совке"/левачестве и зависти, а в совести и порядочности. Работаешь - работай честно, НЕ выписывая себе "левые" премии и НЕ воруя! Так нет же, все мало! На примере того же Кобалева: суд у Газпрома - выиграли внешние юристы (получив немалый гонорар), НО премию за это - получил Кобалев и пр. менеджеры! Кого там недавно "попросили"? - тоже уволился "НЕ по статье", а с премией! А тариф "Роттердам +"?! Продолжать?: депутатам, судьям, прокурорам - хорошие зарплаты, премии, гарантии от увольнения/давления и (в перспективе) - пенсии, НО "выплаты в конвертах" (назову так) - тоже получают!
Так что "НЕ путайте грешное с праведным", всего!
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 16:38

  ЛАД написав:Если в коллективе достойный руководитель и есть некоторое минимальное количество поддерживающих его, то не будет и стойкого неприятия, остальная масса пойдёт за ними.
против своих интересов? в принципе да, за лениным шли, а потом сталин их репрессиями отблагодарил. Если боец получит в бою инвалидность, например потеряет ногу, "достойный руководитель" будет ему пенсию своим авторитетом платить? знаете сколько стоит нанять сиделку? до войны было 10 тыс.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 01 січ, 2025 16:46, всього редагувалось 3 разів.
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