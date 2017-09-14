tumos написав:С чем связано увеличение стоимости транспортировки газа ? С поставками газа из США ? Тогда как я понимаю стоимость газа, а не только его транспортировки, тоже должна возрасти. Кстати, почему темой закупки газа из США занялся ДТЕК, а не Нафтогаз ?
Понятно, что без постановления НКРЕ не обошлось. Посмотрел ссылки. Там тарифы в одном постановлении указаны в долларах, в другом в евро. Вопрос то был в том, что послужило такому росту тарифа (да еще и в инвалюте) ?
sashaqbl написав:Керувати бригадою - то таке. А наприклад начзвязку - цілий підполковник. Можливо він шарить, як міняти лампи в Р-123, але по факту розподіляє старлінки. І будь який айтішник справиться з цим не гірше ніж він. Тільки питання, що з такими підполковниками робити...
Брехня. Начальник зв'язку бригади - то майорська посада. Ну і те, що він розподіляє Старлінки - погляд ззовні якогось чи солдата чи нефахівця. Просто почитай, які обов'язки начальника зв'язку по Статуту внутрішньої служби (свої та як начальника служби) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text
Копіпаст обов'язків зверху вниз? А як ось таке туди вписується?
budivelnik написав:Якщо чесно - дивує мене основна маса тутешніх читачів/дописувачів... На пальцях Прокачувала педерація черз Україну 40 млрд м3 газу і отримувала за це по 250+/-доларів/1000м3 = 10 млрд доларів Тепер ПЕРЕСТАНЕ прокачувати , за що Українці заплатять по 1 грн/м3 газу додатково.. це приблизно 20 млрд грн....
Це перемога, всі повинні аплодувати , адже на кожну ВИТРАЧЕНУ нами гривню - москалі втрачають еквівалент 20 грн...
А тут пошуки гімна в задниці.. АбІднА дА......
Проста арифметика яку Ви любите. Цікава арифметика. Газовий котел на опалення, споживання наразі ЗИМОЮ приблизно 300 кубів 300*7.99=2397грн, плата за транспортування більше 300 грн/міс, якщо підняти транспортування у 3-4 рази, то оплата вийде КОЖНОГО місяця майже як 50% споживання газу ЗИМОЮ. Щось в цьому справедливому рівнянні про;%лось для пересічного українця.
Я завжди дуже уважно читаю Ваші дописи, які стосуються енергетики.. Але в цьому випадку - Ви мене здивували. Навіщо Вам рази ? Що заважає просто глянути на цифри
повідомляє LIGA.net з посиланням на засідання НКРЕКП. Так, з нового року тариф за транспортування газу зросте від 124,16 до 501,97 грн за 1000 кубічних метрів, або майже на 305%
Тобто реально м3 газу зріс на 40 копійок.... Україна(населення+комуналка) споживає 20 млрд м3 газу - значить заплатить на 8 млрд грн більше. Все.
Denik написав:Брехня. Начальник зв'язку бригади - то майорська посада. Ну і те, що він розподіляє Старлінки - погляд ззовні якогось чи солдата чи нефахівця. Просто почитай, які обов'язки начальника зв'язку по Статуту внутрішньої служби (свої та як начальника служби)
Окей, на рахунок звання помилився. А по факту на службі звязку встановлення кропиви на волонтерських планшетах і перепрошивка рацій. А основна функція для забезпечення звязку - це таки розподіл старлінків. Якщо я забув ще якісь функції, які він виконує для забезпечення боєздатності бригади - скажіть будь ласка.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Сер 01 січ, 2025 16:33, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:прИкладом или приклАдом? ранее я думал что личный пример действует только на детей.
Тут не соглашусь полностью. Если человек в целом колеблется , не имеет стойкого неприятия,то именно личный пример физического действия руководителя дает ему вектор движения в эту же сторону. Важно что бы в целом коллектив был не против, а просто его сковывал страх, непонимание и т.д.Если есть стойкое неприятие- пример не поможет.
Если в коллективе достойный руководитель и есть некоторое минимальное количество поддерживающих его, то не будет и стойкого неприятия, остальная масса пойдёт за ними.
ЛАД написав:\ Если в коллективе достойный руководитель и есть некоторое минимальное количество поддерживающих его, то не будет и стойкого неприятия, остальная масса пойдёт за ними.
Много вариантов. Все написали правильно, и вы тоже. Стойкое неприятие-это если человек был насильно вынужден оказаться в этом коллективе. И тогда он затихарится, пока активная часть в большинстве, иначе просто опасно,а вот как только позиции ослабнут-сделает свой выбор. В целом об этом и писал пан Юрий.
_Mykola_ написав:Проста арифметика яку Ви любите. Цікава арифметика. Газовий котел на опалення, споживання наразі ЗИМОЮ приблизно 300 кубів 300*7.99=2397грн, плата за транспортування більше 300 грн/міс, якщо підняти транспортування у 3-4 рази, то оплата вийде КОЖНОГО місяця майже як 50% споживання газу ЗИМОЮ. Щось в цьому справедливому рівнянні про;%лось для пересічного українця.
С чем связано увеличение стоимости транспортировки газа ? С поставками газа из США ? Тогда как я понимаю стоимость газа, а не только его транспортировки, тоже должна возрасти. Кстати, почему темой закупки газа из США занялся ДТЕК, а не Нафтогаз ?
Возможно, ошибаюсь, но скорее всего с тем, что поднять стоимость газа нельзя из-за моратория, а отменить мораторий не приемлемо по политическим причинам. А цена газа реально выросла. Поэтому, чтобы не поднимать цену газа нашли обходной вариант - поднять цену транспортировки. При это и волки сыты, и овцы целы. Ну, не совсем так - и овец слегка пощипали, и волков не совсем накормили, но всё же какой-то компромисс.
Shaman написав:мені оці лівацько/радянські заздрощі зайвий раз показують, що люди, які самі нічого не можуть зробити при цьому дуже хочуть, щоб ХТОСЬ ефективно керував такими великими компаніями, й ще не крав. ні, 100 т грн, а краще 50 т грн ні місяць - й працюй. у голови податкової взагалі не так давно було 25 т грн - тому так, на конкурс подалася лише одна людина
розчарую - або платите людині нормальну зп, або знайдете таку, якій й зп не треба платити - буде працювати "безкоштовно"
(НЕ успеваю уже НИ читать, НИ ТЕМ БОЛЕЕ, комментировать), прощаясь (мой быстрый ответ - где-то потерялся):
Вопрос вовсе НЕ в "совке"/левачестве и зависти, а в совести и порядочности. Работаешь - работай честно, НЕ выписывая себе "левые" премии и НЕ воруя! Так нет же, все мало! На примере того же Кобалева: суд у Газпрома - выиграли внешние юристы (получив немалый гонорар), НО премию за это - получил Кобалев и пр. менеджеры! Кого там недавно "попросили"? - тоже уволился "НЕ по статье", а с премией! А тариф "Роттердам +"?! Продолжать?: депутатам, судьям, прокурорам - хорошие зарплаты, премии, гарантии от увольнения/давления и (в перспективе) - пенсии, НО "выплаты в конвертах" (назову так) - тоже получают! Так что "НЕ путайте грешное с праведным", всего!
ЛАД написав:Если в коллективе достойный руководитель и есть некоторое минимальное количество поддерживающих его, то не будет и стойкого неприятия, остальная масса пойдёт за ними.
против своих интересов? в принципе да, за лениным шли, а потом сталин их репрессиями отблагодарил. Если боец получит в бою инвалидность, например потеряет ногу, "достойный руководитель" будет ему пенсию своим авторитетом платить? знаете сколько стоит нанять сиделку? до войны было 10 тыс.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 01 січ, 2025 16:46, всього редагувалось 3 разів.