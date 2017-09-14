Миша-клиент написав:Американцы восстановят северный поток на Германию
американци побудуют росіянам ще три потокі замість ушкоджених двох, не читали?
той не пишіть маячню, американці кораблями привезуть стільки СПГ газа, що вистачіть навіть у наші сховища закачати. навіщо, їм працювати на русню. русня їм що, родичі? русню взагалі буте вигідно позбавити европейського ринку (і спг також).
МОЖЕТ и привезут, МОЖЕТ им бы было это и выгодно, НО на переговорах о послевоенном разделе сфер влияния и всеобщей безопасности ("Ялте-2") - "русню" права голоса никто НЕ лишит!
Ялта-2 - это влажная мечта лично Путина. Как он будет со всеми решать судьбу планеты Никакой Ялты-2 не будет
Зачем ты распространяегт нарративы российской пропаганды ?
Військовослужбовців з освітнім ступенем магістра і керівним досвідом не менше як 2 роки в цивільному житті зможуть призначати на різні посади, включно до категорії полковника. Одночасно із цим їм даватимуть офіцерське звання. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
За її словами, майбутнім військовим керівникам більше не потрібно буде проходити курс військового вишколу за програмою підготовки офіцерів та укладати контракт на проходження військової служби.
Посадовиця пояснила, що до війська долучилося «багато сильних фахівців» із досвідом роботи на керівних посадах. Однак вони, не маючи офіцерської освіти, могли обіймати лише солдатські посади.
Зрозуміло, що якась "замануха" довіри до якої 0, але звучить позитивно та потужно.
Определённый смысл в этом есть, но всё же "досвід роботи на керівних посадах", безусловно, помогает командиру, но без "військового вишколу", хотя бы минимального, этот командир может такого наворотить. Директор кондитерской фабрики, конечно имеет необходимый опыт руководства людьми, но без минимального "військового вишколу" он в качестве комроты может просто погубить людей.
Вибити з людини популізм - це нереальна задача... Простий приклад 500 найбагатших в світі ЗБІЛЬШИЛИ свої статки на 1,5 трлн доларів.... Давайте припустимо що ВСЯ ця СУММА - це те що люмпен називає(ніяк нажертись не можуть) і складається виключно з поборів,корупцій,крадіжок і так далі... Ніби дуже багато і АТУ цих кровопийць...
Але беремо статистику ВВП світу і отримуємо 100+/- трлн доларів....
Тобто ці всі багаті отримали 1,5%.... Тобто якщо гіпотетично їх повісти а майно поділити то дохід середньостатистичного громадянина Землі в 2024 році збільшиться на 1,5%....
Зверніть увагу Які б цифри ми не брали.. пенсійного фонду чи прокурорів інвалідів. чи форбс - все одно виходить Збитки пересічного від крадіжок/корупції наверху - знаходиться в межах 1,5-3 %... В той час коли будь-який працівник з тих хто знаходиться в другій половині по доходам - легко може збільшити свою продуктивність на 10 і більше %.
ЛАД написав:Если в коллективе достойный руководитель и есть некоторое минимальное количество поддерживающих его, то не будет и стойкого неприятия, остальная масса пойдёт за ними.
против своих интересов? в принципе да, за лениным шли, а потом сталин их репрессиями отблагодарил.
В вашей концепции невозможно существование любого коллектива априори. В условиях задачи не было сказано, что используется рабский труд. В задаче были новички,колеблющиеся,но без "стойкого неприятия". Я лично знаю такой пример если касательно ЗСУ. Пацан с Кривого, первый год хотел добровольцем-чет не брали. Потом передумал, работал на заводе. В середине 2024 на остановке подошли люди в гражданском, осведомились о наличии отсрочки/брони-этого не было. Устно предложили последовать с ними-человек последовал. Потом учебка возле нас, гражданская жена навещала- итог-в СЗЧ идти не собирается, будет воевать. Вот это и есть пример человека неопределившегося, без стойкого неприятия.
Hotab написав:Муха в новорічну ніч 23.59 в підвалі пише пости.
дивно, для завсігдатая фінансового форуму. Жінки і родичі обично злазяться на один запах грошей..) чим в чоловіка більше грошей тим більше родичів. це хіба скупістю можна пояснити.
В андрюшиному кошторисі на рік по статті «жінки та інші утєхи», передбачається по щоденній мисці рису. Причому вартість миски розраховувалась ще при курсі 8 і з тих пір не перераховувалась. Проте і витрат по цій статі ніколи не було. Тому періодично Андрюша зʼїдає миску рису, і починає нажаблювати самостійно. Потім ввечері рахує скільки він сьогодні зекономив.
Миша-клиент написав:(ДОПОЛНЮ): так в том-то и вопрос, что "Українці заплатять по 1 грн/м3 газу додатково..." (т.е.,каждый из нас, кто потребляет газ), и сколько там "москалі втрачають" (на самом деле - "Газпром", венгры и "присосавшийся" к поставке офшор) - для меня не важно! Зато у чиновников, манагеров от нефтегаза - "все в шоколаде", нехилые зарплаты (пенсии), премии и "золотые парашюты"!
а яка має бути зп у людини, яка здатна керувати Нафтогазом?
мені оці лівацько/радянські заздрощі зайвий раз показують, що люди, які самі нічого не можуть зробити при цьому дуже хочуть, щоб ХТОСЬ ефективно керував такими великими компаніями, й ще не крав. ні, 100 т грн, а краще 50 т грн ні місяць - й працюй. у голови податкової взагалі не так давно було 25 т грн - тому так, на конкурс подалася лише одна людина
розчарую - або платите людині нормальну зп, або знайдете таку, якій й зп не треба платити - буде працювати "безкоштовно"
Понятие нормальной зарплаты тоже зависит от страны. Зарплата в 100 или даже 200 тыс. долл. в США не выглядит заоблачной (особенно с учётом налогов, страховок и пр.), хотя и считается высокой. В Украине такая зарплата смотрится неприлично.
Господар Вельзевула написав:В вашей концепции невозможно существование любого коллектива априори. В условиях задачи не было сказано, что используется рабский труд. В задаче были новички,колеблющиеся,но без "стойкого неприятия".
возможно, если руководитель подберет мотивированных людей или которых всё устраивает (как правило ленивые). 1х мотивировать не получается, от государства недостаточно гарантий, кроме того есть много случаев невыплат в случае гибели (хотаб описывал когда не выплачивают). 2е под пули не полезут. сидеть в тылу чистить пулеметы - пожалуйста. стойкого неприятия нет но и гарантий нет, что может предложить авторитет руководителя? никаким авторитетом нельзя прикрыть большую жопу. отдельные ситуации закрыть можно, я согласен. Системно все - нет.
Господар Вельзевула написав:Потом учебка возле нас, гражданская жена навещала- итог-в СЗЧ идти не собирается, будет воевать. Вот это и есть пример человека неопределившегося, без стойкого неприятия.
какая их доля в общем числе моб.ресурса? тогда б проблем с мобилизацией и массового сзч не было).
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 01 січ, 2025 17:05, всього редагувалось 1 раз.
Військовослужбовців з освітнім ступенем магістра і керівним досвідом не менше як 2 роки в цивільному житті зможуть призначати на різні посади, включно до категорії полковника. Одночасно із цим їм даватимуть офіцерське звання. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
За її словами, майбутнім військовим керівникам більше не потрібно буде проходити курс військового вишколу за програмою підготовки офіцерів та укладати контракт на проходження військової служби.
Посадовиця пояснила, що до війська долучилося «багато сильних фахівців» із досвідом роботи на керівних посадах. Однак вони, не маючи офіцерської освіти, могли обіймати лише солдатські посади.
Зрозуміло, що якась "замануха" довіри до якої 0, але звучить позитивно та потужно.
тобто якось комісовано-непридатного в мирний час ІТника, із сітквівою що просить ПВА можуть взяти тепер кібер-офіцером по носінню дисків бекапу реєстрів, а не окопним содатом-світлячком звичайним в теплік