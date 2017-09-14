Додано: Сер 01 січ, 2025 17:09

Wirująświatła написав: возможно, если руководитель подберет мотивированных людей или которых всё устраивает (как правило ленивые). 1х мотивировать не получается, от государства недостаточно гарантий, кроме того есть много случаев невыплат в случае гибели (хотаб описывал когда не выплачивают). 2е под пули не полезут. сидеть в тылу чистить пулеметы - пожалуйста. стойкого неприятия нет но и гарантий нет, что может предложить авторитет руководителя? никаким авторитетом нельзя прикрыть большую жопу. отдельные ситуации закрыть можно, я согласен. Системно нет. возможно, если руководитель подберет мотивированных людей или которых всё устраивает (как правило ленивые). 1х мотивировать не получается, от государства недостаточно гарантий, кроме того есть много случаев невыплат в случае гибели (хотаб описывал когда не выплачивают). 2е под пули не полезут. сидеть в тылу чистить пулеметы - пожалуйста. стойкого неприятия нет но и гарантий нет, что может предложить авторитет руководителя? никаким авторитетом нельзя прикрыть большую жопу. отдельные ситуации закрыть можно, я согласен. Системно нет.

Ну да,мы немного о разном. Большая жопа как раз на фронте и происходит, согласно вашей модели, а я писал о подразделении, о котором упоминал пан Юрий, то есть в целом-о малых коллективах.В целом да, любой рынок ограничен, и люди будут работать там, где им лучше финансово и психологически, не работать вообще они не смогут.Как вам вчерашнее выступление зеленского? Очень техническое. Тщательно всматривался к чему бы придолбатся- именно по тексту и видеоряду не нашел.И убедительно-и не переигрывает.В целом человек, как актер, очень хорош. Очень. Возможно, повернись ситуация по другому, его бы даже оценил Голливуд.