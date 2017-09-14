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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 01 січ, 2025 17:23
sashaqbl написав:
Всіх вітаю з Новим роком.
Бажаю в новому році ухилянтам перестати нарешті ухилятися і зайняти своє місце в ЗСУ.Інвалідам - пройти нарешті ВЛК і зайняти своє місце в ЗСУ.
Військовослужбовцям - повернутися додому і міцно тримати економічний фронт.
Генштабу - освоїти нарешті просту схему:
Хуйлу - саркоми...
Безногим тоже?
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Додано: Сер 01 січ, 2025 17:33
Hotab Роман Світан про свою карьеру -(Ми24 і Ми8)
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Додано: Сер 01 січ, 2025 17:44
Wirująświatła написав:
никаким авторитетом нельзя прикрыть большую жопу.
Сусід, як і десятки інших бусифікованих, у підрозділі з ветеранами 6 місяців служив, в т.ч. і на "нулі", а як тільки перевели в відділення без ветеранів - так всі колективно і пішли в СЗЧ.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Сер 01 січ, 2025 17:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 01 січ, 2025 17:45
Господар Вельзевула написав:
Большая жопа как раз на фронте и происходит, согласно вашей модели
а предложите свою, которая бы решала проблемы большой жопы?)
Дюрі-бачі написав: Wirująświatła написав:
никаким авторитетом нельзя прикрыть большую жопу.
Сусід, як і десятки інших бусифікованих, у підрозділі з ветеранами 6 місяців служив, в т.ч. і на "нулі", а як тільки перевели в підрозділ без ветеранів - так всі колективно і пішли в СЗЧ.
Я не понимаю что для него лично изменилось. В этом уравнении не хватает переменных. Мотивацией были ветераны? Везде где я работал общей мотивацией для всех были деньги.
В редких случаях условия работы (командировка, служебное авто, карьера). Но все равно это те же деньги в другой форме.
Если ухудшались условия люди уходили туда где лучше.
Если нет работали с любым руководителем.
С кем то лучше ладили, других ненавидели. Но шоб мотивацией был авторитетный руководитель даже представить не могу. В условиях когда все вокруг платное.
Капитализм загнал людей в ситуацию когда ценность авторитетов равна нулю, потому что в больнице/супермаркете/на заправке/за коммунальные им не рассчитаешься.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 01 січ, 2025 17:54, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Сер 01 січ, 2025 17:47
Wirująświatła
Якщо і створюють нові бригади, то туди хоча б 1/3 особового складу брати із тих, хто на фронті 2-3 роки. А бусифікованих не більше 50%
Wirująświatła написав:
Мотивацией был ветеран?
Так, звісно ветеран, який показує прИклад, а якщо хтось дуже бузить, то може застосувати і приклАд.
Якщо на позиції з трьох солдат хоча б 1 не хоче її покинути, то дуже висока ймовірність, що її не покинуть. А якщо всі троє хочуть покинути, то дуже висока ймовірність, що покинуть.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Сер 01 січ, 2025 17:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 01 січ, 2025 17:54
sashaqbl написав:
UPD: кажуть, що майор, але суть не міняється.
Мальчик-дівчинка яка в жопу різниця. Та дуже суттєва різниця.
Суть як раз міняється. І я спілкувався з багатьма мобілізованими підполковниками. Вони й в цивільному житті сиділи начальниками ІТ-відділів. І знають вони про меш мережі.
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Додано: Сер 01 січ, 2025 17:56
Wirująświatła написав:
Мотивацией были ветераны?
Як мінімум ці ветерани на давали "сіяти смуту" і придушували "свободу слова". А коли всі бусифіковані то один запропонував "а давай підемо додому бо 1... 2... 3...", а решта підтримала його аргументи.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Сер 01 січ, 2025 17:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 01 січ, 2025 17:57
sashaqbl написав:
А по факту на службі звязку встановлення кропиви на волонтерських планшетах і перепрошивка рацій. А основна функція для забезпечення звязку - це таки розподіл старлінків.
Якщо я забув ще якісь функції, які він виконує для забезпечення боєздатності бригади - скажіть будь ласка.
Захищений зв'язок. Розкривати не можу зі зрозумілих причин.
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Додано: Сер 01 січ, 2025 18:01
Дюрі-бачі написав:Wirująświatła
Якщо і створюють нові бригади, то туди хоча б 1/3 особового складу брати із тих, хто на фронті 2-3 роки. А бусифікованих не більше 50%
Wirująświatła написав:
Мотивацией был ветеран?
Так, звісно ветеран, який показує прИклад, а якщо хтось дуже бузить, то може застосувати і приклАд.
Якщо на позиції з трьох солдат хоча б 1 не хоче її покинути, то дуже висока ймовірність, що її не покинуть. А якщо всі троє хочуть покинути, то дуже висока ймовірність, що покинуть.
Дюрі-бачі написав: Wirująświatła написав:
Мотивацией были ветераны?
Як мінімум ці ветерани на давали "сіяти смуту" і придушували "свободу слова". А коли всі бусифіковані то один запропонував "а давай підемо додому бо 1... 2... 3...", а решта підтримала його аргументи.
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Додано: Сер 01 січ, 2025 18:07
Wirująświatła написав:
Везде где я работал общей мотивацией для всех были деньги.
Україна цю мотивацію максимально дискредитувала тим, що не хоче виплачувати компенсації навіть пораненим і загинувшим.
Хай мене поправлять ті, хто служить, але сусід казав, що "120+70 тисяч - це реклама для недуже розумних людей". А реальні солдати, які на "нулі", отримують по 20 ставки + 40-50 тис. бойових, і то тільки якщо командир заповнив відповідні папери.
Сам підхід, коли солдат чи його родина має щось доказувати, щоб отримати свої гроші - це дуже погано.
ИМХО це держава мала б доказувати чому не платить солдату (наприклад є результати розслідування на основі рапортів про п'янку чи СЗЧ), а не навпаки.
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