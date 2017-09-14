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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 116311163211633116341163511636>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 50
Повна перемога України на полі бою
4%
2
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
34%
17
Компроміс із росією (територіальні поступки)
20%
10
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
6
Виснаження однієї зі сторін
14%
7
Ізраїльський варіант
4%
2
Інший варіант
12%
6
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 18:20

  ЛАД написав:
  Schmit написав:Було б смішно...

Було б смішно, якби ви після такого чудового відео не продовжували постити фейки та маячню, які чудово висміяв цей хлопчина.

Як завжди від вас одне пустослів'я. Наведіть хоть один приклад з фейками та маячнею, які "чудово висміяв цей хлопчина". Може відео від Любарського, Пояркова, Бутусова... - потужно-переможні фейки і маячня? А, пригадую, ви ж колись заявляли, що нє смотрітє.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 01 січ, 2025 18:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 18:27

  Wirująświatła написав:..........
Я не понимаю что для него лично изменилось. В этом уравнении не хватает переменных. Мотивацией были ветераны? Везде где я работал общей мотивацией для всех были деньги.

В редких случаях условия работы (командировка, служебное авто, карьера). Но все равно это те же деньги в другой форме.

Если ухудшались условия люди уходили туда где лучше.

Если нет работали с любым руководителем.

С кем то лучше ладили, других ненавидели. Но шоб мотивацией был авторитетный руководитель даже представить не могу. В условиях когда все вокруг платное.

Капитализм загнал людей в ситуацию когда ценность авторитетов равна нулю, потому что в больнице/супермаркете/на заправке/за коммунальные им не рассчитаешься.

По такой логике солдат вполне может перейти из ЗСУ в ВС РФ - там больше платят. Можно предложить Путину платить по 1 млн. руб. не российским призывникам, а нашим солдатам за переход в росс. армию и проблема будет решена, ЗСУ почти полностью перейдёт на сторону врага, останутся отдельные "дураки", которые ещё не поняли суть капитализма - "деньги - это главное (или даже единственное), что важно".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 18:35

  prodigy написав:Hotab Роман Світан про свою карьеру -(Ми24 і Ми8)


Він мабуть давно не літає, йому 60+.
Коли я літав в ЧВВАУЛ, я так зрозумів з його слів він вже був у Конотопі (окрема частина в підпорядкуванні ЧВВАУЛу, тому я таке прізвище не чув. На Конотопі я сідав аж в 2016, коли там лише авіаремонтний завод вже був
Загалом я його жодного відео не дивився . Зараз про питання підпорядкування авіації ППО-никам він каже вірно, я теж це раніше згадував.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 18:36

  Дюрі-бачі написав:
  Господар Вельзевула написав:Ветераны осуществляли моральную поддержку,мотивировали или выполняли функцию заградотряда?

Своїм прикладом показувли як треба служити, на всі позиції "водили за ручку". А після переведення командири: "йдіть туди, займіть позиції, а ми тут в бліндажі посидимо"


От мені до вподоби на Новий Рік, читати як дві ДУЖЕ навчані особи, ніколи не перебувавших на бойових діях , обісравшихся при перших пострілах ,розповідають про війну .
вам по " дині "ніхто не настучав , йо ?
Бо логіка дуже лячна .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 18:39

холява То розповідайте Ви правду, щоб ми не були спорченим телефоном.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 18:42

  Дюрі-бачі написав:холява То розповідайте Ви правду, щоб ми не були спорченим телефоном.


ТИ ОБРАЖЕНИЙ ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 18:50

холява
Шановний! Я вибачаюсь, але іноді хочеться нормальної дискусії з культурними людьми, а не дешевих наїздів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 18:51

  Denik написав:придістровським підстихкам хуйла як я й прогнозував відключили газ. Для них почалася холодна смерть, багато хто з совкових пенсіонерів виїде на московію.
нічо шо там половина українців по національності?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 18:52

Было несколько попыток объяснить, что такое "израильский вариант", но так и не понятно.
А ведь кто-то же предложил этот вариант, ведь у Ірина_ его не было.
Bobua?
И уже даже 2 человека выбрали этот вариант ответа.
Объясните, пожалуйста, что вы понимаете под этим.

И ещё вопрос. Уже писал, по-моему, если не выбираются 1, 4-7-й варианты ответа, то 2 и 3-й идут в связке. Тем не менее, за 2-й вариант - 16 голосов, за 3-й 10 голосов.
Т.е. 6 человек считают, что при поддержке Запада нам удастся добиться "границ91" или хотя бы "границ22" на мирных переговорах. Можете привести аргументы в пользу такого мнения?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 18:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Т.е. 6 человек считают, что при поддержке Запада нам удастся добиться "границ91" или хотя бы "границ22" на мирных переговорах. Можете привести аргументы в пользу такого мнения?

Особисто я розумів 3 варіант як "офіційно визнати якісь території, наприклад Крим, москалськими" із відповідними змінами в конституцію і міжнародним визнанням. А другий варіант передбачає, що ми і весь світ і надалі визнає кордон 91 єдиним офіційним, але при цьому москалі й надалі контролюють якісь окуповані території.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 01 січ, 2025 18:56, всього редагувалось 1 раз.
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