ЛАД написав:Было несколько попыток объяснить, что такое "израильский вариант", но так и не понятно.
Країна-фортеця, Січ... Тобто Україна має все життя готуватись до відновлення війни, посилена пропаганда патріотизму, всі чоловіки і частина жінок регулярно проходити військову службу, щоб бути завжди готовим "взяти зброю до рук", і економіка має спрямовувати кошти на дрони і снаряди, а не на дороги і дешеві тарифи...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 01 січ, 2025 19:02, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:холява То розповідайте Ви правду, щоб ми не були спорченим телефоном.
ТИ ОБРАЖЕНИЙ ?
Вам присвоили звание "Товариський користувач". Вы могли бы не тыкать капсом такие вопросы и не писать об "обісравшихся", а спокойно высказать своё мнение. Мы с интересом прочитали бы как мнение человека, знающего реальную обстановку на фронте лучше многих форумчан.
ЛАД написав:Т.е. 6 человек считают, что при поддержке Запада нам удастся добиться "границ91" или хотя бы "границ22" на мирных переговорах. Можете привести аргументы в пользу такого мнения?
Особисто я розумів 3 варіант як "офіційно визнати якісь території, наприклад Крим, москалськими" із відповідними змінами в конституцію і міжнародним визнанням. А другий варіант передбачає, що ми і весь світ і надалі визнає кордон 91 єдиним офіційним, але при цьому москалі й надалі контролюють якісь окуповані території.
Понятно. Т.е. вопрос в недостаточной точности п.3 - что понимается под "територіальними поступками". Лично я понимаю, что даже без "офіційного визнання" мы потеряем эти территории, как минимум, надолго с достаточно мутными перспективами их возврата.
в новом году хочется пожелать всем - отписаться от новостей. отписаться от разных березовцов, ждановых, лаченов, новостных каналов. от тех, кто годами на вас имеет сотни тысяч долларов. для кого, война и горе - источник наживы. пожелать жить своей единственной жизнью и не выгорать на хайпах дешёвых сплетников. самый дорогой ресурс - время, его никто не вернёт. пусть это будет трендом
До слова: я тут писав про "зраду", яка полягає в тому, що ФОПам не дали закритися через проблеми з реєстром. І о "чудо" 31.12 - уряд прийняв постанову, яка доволяє закривати ФОП і без роботи реєстру паперовою заявою. І навіть більше - зробили спеціальну форму в Дії
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 01 січ, 2025 19:17, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:холява Шановний! Я вибачаюсь, але іноді хочеться нормальної дискусії з культурними людьми, а не дешевих наїздів.
Якій наїзд ?
...це коли ти пишеш хвантазії ?
Як ВИ ,культурна людина , то повинні розуміти , що ту розмову про війну, з безшкетником з понівеченною шляпою не треба було починати . Вам, приклад ... ви викладаєте математику , навіть консультуєте . .. приходить малюк і каже ,дядя ти дурак .... ...можеш розповісти про латероскопію,...... а ти навіть ніколи не був в оперційній ...
Бетон написав:в новом году хочется пожелать всем - отписаться от новостей. отписаться от разных березовцов, ждановых, лаченов, новостных каналов. от тех, кто годами на вас имеет сотни тысяч долларов. для кого, война и горе - источник наживы. пожелать жить своей единственной жизнью и не выгорать на хайпах дешёвых сплетников. самый дорогой ресурс - время, его никто не вернёт. пусть это будет трендом
Зато ты будешь хавать Арестовича, Гордона, Любарского, Балашова и прочих хайпоедов, а также сотни ТГ-каналов