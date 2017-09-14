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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1163211633116341163511636>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 50
Повна перемога України на полі бою
4%
2
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
34%
17
Компроміс із росією (територіальні поступки)
20%
10
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
6
Виснаження однієї зі сторін
14%
7
Ізраїльський варіант
4%
2
Інший варіант
12%
6
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 18:56

наша пестня караша-начінай сначала :lol:

Підрозділ ЗСУ на Времівському напрямку отримав неякісні міни: "Вона тупо не влазить". ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/n3527955

Бракований боєприпас не входить у ствол міномета.

"Міни, які не вибухають. Міни, що не долітають до ворожих позицій. Тепер от міни, що просто не входять до ствола. Що далі?" :oops:
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Было несколько попыток объяснить, что такое "израильский вариант", но так и не понятно.

Країна-фортеця, Січ... Тобто Україна має все життя готуватись до відновлення війни, посилена пропаганда патріотизму, всі чоловіки і частина жінок регулярно проходити військову службу, щоб бути завжди готовим "взяти зброю до рук", і економіка має спрямовувати кошти на дрони і снаряди, а не на дороги і дешеві тарифи...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 01 січ, 2025 19:02, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:01

  холява написав:
  Дюрі-бачі написав:холява То розповідайте Ви правду, щоб ми не були спорченим телефоном.


ТИ ОБРАЖЕНИЙ ?

Вам присвоили звание "Товариський користувач".
Вы могли бы не тыкать капсом такие вопросы и не писать об "обісравшихся", а спокойно высказать своё мнение. Мы с интересом прочитали бы как мнение человека, знающего реальную обстановку на фронте лучше многих форумчан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:07

Голосовалка политкорректно не учитывает все варианты, скромно их спрятав за пунктом
"другой вариант".
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:07

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Т.е. 6 человек считают, что при поддержке Запада нам удастся добиться "границ91" или хотя бы "границ22" на мирных переговорах. Можете привести аргументы в пользу такого мнения?

Особисто я розумів 3 варіант як "офіційно визнати якісь території, наприклад Крим, москалськими" із відповідними змінами в конституцію і міжнародним визнанням. А другий варіант передбачає, що ми і весь світ і надалі визнає кордон 91 єдиним офіційним, але при цьому москалі й надалі контролюють якісь окуповані території.

Понятно.
Т.е. вопрос в недостаточной точности п.3 - что понимается под "територіальними поступками". Лично я понимаю, что даже без "офіційного визнання" мы потеряем эти территории, как минимум, надолго с достаточно мутными перспективами их возврата.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

в новом году хочется пожелать всем - отписаться от новостей. отписаться от разных березовцов, ждановых, лаченов, новостных каналов. от тех, кто годами на вас имеет сотни тысяч долларов. для кого, война и горе - источник наживы.
пожелать жить своей единственной жизнью и не выгорать на хайпах дешёвых сплетников.
самый дорогой ресурс - время, его никто не вернёт.
пусть это будет трендом
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

До слова: я тут писав про "зраду", яка полягає в тому, що ФОПам не дали закритися через проблеми з реєстром. І о "чудо" 31.12 - уряд прийняв постанову, яка доволяє закривати ФОП і без роботи реєстру паперовою заявою. І навіть більше - зробили спеціальну форму в Дії
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 01 січ, 2025 19:17, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:17

  Дюрі-бачі написав:холява
Шановний! Я вибачаюсь, але іноді хочеться нормальної дискусії з культурними людьми, а не дешевих наїздів.


Якій наїзд ?

...це коли ти пишеш хвантазії ?

Як ВИ ,культурна людина , то повинні розуміти , що ту розмову про війну, з безшкетником з понівеченною шляпою не треба було починати .
Вам, приклад ... ви викладаєте математику , навіть консультуєте .
.. приходить малюк і каже ,дядя ти дурак ....
...можеш розповісти про латероскопію,...... а ти навіть ніколи не був в оперційній ...
холява
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:17

  Бетон написав:в новом году хочется пожелать всем - отписаться от новостей. отписаться от разных березовцов, ждановых, лаченов, новостных каналов. от тех, кто годами на вас имеет сотни тысяч долларов. для кого, война и горе - источник наживы.
пожелать жить своей единственной жизнью и не выгорать на хайпах дешёвых сплетников.
самый дорогой ресурс - время, его никто не вернёт.
пусть это будет трендом

Зато ты будешь хавать Арестовича, Гордона, Любарского, Балашова и прочих хайпоедов, а также сотни ТГ-каналов
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:21

  Дюрі-бачі написав:холява
Шановний! Я вибачаюсь, але іноді хочеться нормальної дискусії з культурними людьми, а не дешевих наїздів.

"таліб" із арабської "семінарист"
flyman
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