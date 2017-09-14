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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11633116341163511636>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 50
Повна перемога України на полі бою
4%
2
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
34%
17
Компроміс із росією (територіальні поступки)
20%
10
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
6
Виснаження однієї зі сторін
14%
7
Ізраїльський варіант
4%
2
Інший варіант
12%
6
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:21

  Бетон написав:в новом году хочется пожелать всем - отписаться от новостей. отписаться от разных березовцов, ждановых, лаченов, новостных каналов. от тех, кто годами на вас имеет сотни тысяч долларов. для кого, война и горе - источник наживы.
пожелать жить своей единственной жизнью и не выгорать на хайпах дешёвых сплетников.
самый дорогой ресурс - время, его никто не вернёт.
пусть это будет трендом


І ще відписатися НАЗАВЖДИ від тебе !
Бо скілки ти пишеш лайна про УКРАЇНУ не пише ніхто , окрім шмідта ...
холява
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:23

  Hotab написав: Зараз про питання підпорядкування авіації ППО-никам він каже вірно, я теж це раніше згадував.

Скнилівська трагедія визначила вектор і характер отого злиття.
Новий ГК ВПС Скалько канешно гарно розписав, але ... не мішки ворочати.
Оніщенко ж ... став навіть Командувачем ПС.
(Сюр - Стрєльніков звільнився, а К-ч корпусу з таким бекграундом через два роки угору: заступник, командувач).
Помер в жовтні 2023.

На словах у Скалько була просто пісня:
https://web.archive.org/web/20140508030 ... hava/40984
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:23

  Бетон написав:в новом году хочется пожелать всем - отписаться от новостей. отписаться от разных березовцов, ждановых, лаченов, новостных каналов. от тех, кто годами на вас имеет сотни тысяч долларов. для кого, война и горе - источник наживы.
пожелать жить своей единственной жизнью и не выгорать на хайпах дешёвых сплетников.
самый дорогой ресурс - время, его никто не вернёт.
пусть это будет трендом


Красава +777
Я успел ещё в прошлом, даже от Арестовича. Особенно от переможников, замеченных хотя бы в 2022 в :mrgreen: "мы нашу землю на членство в НАТО не променяем, только крым , только перемога"
Фб мы у меня теперь только для котиков, в телеграмме Ютубе есть 2-3 политканала в режиме ридонли. Развивайтесь профессионально, читайте историю, философию, политэкономию, и первоисточники а не перепевы портниковых-арестовичей, и вам будет лучше , и обществу
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:29

  холява написав:
  Бетон написав:в новом году хочется пожелать всем - отписаться от новостей. отписаться от разных березовцов, ждановых, лаченов, новостных каналов. от тех, кто годами на вас имеет сотни тысяч долларов. для кого, война и горе - источник наживы.
пожелать жить своей единственной жизнью и не выгорать на хайпах дешёвых сплетников.
самый дорогой ресурс - время, его никто не вернёт.
пусть это будет трендом


І ще відписатися НАЗАВЖДИ від тебе !
Бо скілки ти пишеш лайна про УКРАЇНУ не пише ніхто , окрім шмідта ...


"Вам, предводитель, пора уже лечиться электричеством".
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:31

  ЛАД написав:Вам присвоили звание "Товариський користувач".
чем больше медалей тем больший идиот форумчанин. к сожалению мне тоже влепили 3й уровень идиотизма...
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 01 січ, 2025 19:32, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:32

  Schmit написав:
  холява написав:
  Бетон написав:в новом году хочется пожелать всем - отписаться от новостей. отписаться от разных березовцов, ждановых, лаченов, новостных каналов. от тех, кто годами на вас имеет сотни тысяч долларов. для кого, война и горе - источник наживы.
пожелать жить своей единственной жизнью и не выгорать на хайпах дешёвых сплетников.
самый дорогой ресурс - время, его никто не вернёт.
пусть это будет трендом


І ще відписатися НАЗАВЖДИ від тебе !
Бо скілки ти пишеш лайна про УКРАЇНУ не пише ніхто , окрім шмідта ...


"Вам, предводитель, пора уже лечиться электричеством".



......значить влучно попав ...
холява
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:33

  Дюрі-бачі написав: То розповідайте Ви правду, щоб ми не були спорченим телефоном.

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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:36

  fox767676 написав:Я успел ещё в прошлом, даже от Арестовича. Особенно от переможников, замеченных хотя бы в 2022 в :mrgreen: "мы нашу землю на членство в НАТО не променяем, только крым , только перемога"



Ну нам понадобилось три года, что бы наш лидер в официальном обращении на НГ таки упомянул о "переговорах"а не о кордонах 91. Теперь это допускается с сильной позиции,естественно.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:43

  ЛАД написав:
  холява написав:
  Дюрі-бачі написав:холява То розповідайте Ви правду, щоб ми не були спорченим телефоном.


ТИ ОБРАЖЕНИЙ ?

Вам присвоили звание "Товариський користувач".
Вы могли бы не тыкать капсом такие вопросы и не писать об "обісравшихся", а спокойно высказать своё мнение. Мы с интересом прочитали бы как мнение человека, знающего реальную обстановку на фронте лучше многих форумчан.


ЛАД .....................

не треба мене дратувати ....
холява
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:45

  холява написав:не треба мене дратувати ....

а то шо (просто интересно) :D :D :D вы его покусаете?
Wirująświatła
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