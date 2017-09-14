Бетон написав:в новом году хочется пожелать всем - отписаться от новостей. отписаться от разных березовцов, ждановых, лаченов, новостных каналов. от тех, кто годами на вас имеет сотни тысяч долларов. для кого, война и горе - источник наживы. пожелать жить своей единственной жизнью и не выгорать на хайпах дешёвых сплетников. самый дорогой ресурс - время, его никто не вернёт. пусть это будет трендом
І ще відписатися НАЗАВЖДИ від тебе ! Бо скілки ти пишеш лайна про УКРАЇНУ не пише ніхто , окрім шмідта ...
Hotab написав: Зараз про питання підпорядкування авіації ППО-никам він каже вірно, я теж це раніше згадував.
Скнилівська трагедія визначила вектор і характер отого злиття. Новий ГК ВПС Скалько канешно гарно розписав, але ... не мішки ворочати. Оніщенко ж ... став навіть Командувачем ПС. (Сюр - Стрєльніков звільнився, а К-ч корпусу з таким бекграундом через два роки угору: заступник, командувач). Помер в жовтні 2023.
Бетон написав:в новом году хочется пожелать всем - отписаться от новостей. отписаться от разных березовцов, ждановых, лаченов, новостных каналов. от тех, кто годами на вас имеет сотни тысяч долларов. для кого, война и горе - источник наживы. пожелать жить своей единственной жизнью и не выгорать на хайпах дешёвых сплетников. самый дорогой ресурс - время, его никто не вернёт. пусть это будет трендом
Красава +777 Я успел ещё в прошлом, даже от Арестовича. Особенно от переможников, замеченных хотя бы в 2022 в "мы нашу землю на членство в НАТО не променяем, только крым , только перемога" Фб мы у меня теперь только для котиков, в телеграмме Ютубе есть 2-3 политканала в режиме ридонли. Развивайтесь профессионально, читайте историю, философию, политэкономию, и первоисточники а не перепевы портниковых-арестовичей, и вам будет лучше , и обществу
Бетон написав:в новом году хочется пожелать всем - отписаться от новостей. отписаться от разных березовцов, ждановых, лаченов, новостных каналов. от тех, кто годами на вас имеет сотни тысяч долларов. для кого, война и горе - источник наживы. пожелать жить своей единственной жизнью и не выгорать на хайпах дешёвых сплетников. самый дорогой ресурс - время, его никто не вернёт. пусть это будет трендом
І ще відписатися НАЗАВЖДИ від тебе ! Бо скілки ти пишеш лайна про УКРАЇНУ не пише ніхто , окрім шмідта ...
"Вам, предводитель, пора уже лечиться электричеством".
Бетон написав:в новом году хочется пожелать всем - отписаться от новостей. отписаться от разных березовцов, ждановых, лаченов, новостных каналов. от тех, кто годами на вас имеет сотни тысяч долларов. для кого, война и горе - источник наживы. пожелать жить своей единственной жизнью и не выгорать на хайпах дешёвых сплетников. самый дорогой ресурс - время, его никто не вернёт. пусть это будет трендом
І ще відписатися НАЗАВЖДИ від тебе ! Бо скілки ти пишеш лайна про УКРАЇНУ не пише ніхто , окрім шмідта ...
"Вам, предводитель, пора уже лечиться электричеством".
Дюрі-бачі написав:холява То розповідайте Ви правду, щоб ми не були спорченим телефоном.
ТИ ОБРАЖЕНИЙ ?
Вам присвоили звание "Товариський користувач". Вы могли бы не тыкать капсом такие вопросы и не писать об "обісравшихся", а спокойно высказать своё мнение. Мы с интересом прочитали бы как мнение человека, знающего реальную обстановку на фронте лучше многих форумчан.