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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 01 січ, 2025 19:48
Wirująświatła
...а я що , з тобою розмовляв ?
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холява
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Додано: Сер 01 січ, 2025 19:48
холява написав: Бетон написав:
в новом году хочется пожелать всем - отписаться от новостей. отписаться от разных березовцов, ждановых, лаченов, новостных каналов. от тех, кто годами на вас имеет сотни тысяч долларов. для кого, война и горе - источник наживы.
пожелать жить своей единственной жизнью и не выгорать на хайпах дешёвых сплетников.
самый дорогой ресурс - время, его никто не вернёт.
пусть это будет трендом
І ще відписатися НАЗАВЖДИ від тебе !
Бо скілки ти пишеш лайна про УКРАЇНУ не пише ніхто , окрім шмідта ...
звісно відпишись. назавжди. це кращий подарунок на новий рік
не розуміти, що для країни лайно в такому віці - це якийсь позор
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Додано: Сер 01 січ, 2025 19:49
холява написав:Wirująświatła
...а я що , з тобою розмовляв ?
я то другому холяве написал, не вам.
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Додано: Сер 01 січ, 2025 19:50
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Вам присвоили звание "Товариський користувач".
чем больше медалей тем больший идиот форумчанин. к сожалению мне тоже влепили 3й уровень идиотизма...
до 63х років будеш як бровастий Льоня весь в мідалях
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Додано: Сер 01 січ, 2025 19:52
flyman написав: Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Вам присвоили звание "Товариський користувач".
чем больше медалей тем больший идиот форумчанин. к сожалению мне тоже влепили 3й уровень идиотизма...
до 63х років будеш як бровастий Льоня весь в мідалях
удалю аккаунт и заведу новый. хватит нам одного лёни.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 01 січ, 2025 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 01 січ, 2025 19:56
Wirująświatła написав:
удалю аккаунт и заведу новый. хватит нам одного лёни.
реінкранація і коло Сансари
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Додано: Сер 01 січ, 2025 20:00
Wirująświatła написав:
[quote="5805748:е влепили 3й уровень идиотизма...
до 63х років будеш як бровастий Льоня весь в мідалях
удалю аккаунт и заведу новый. хватит нам одного лёни.[/quote]
Ви чого тут ругаєтесь? День народження батьки бандери пересвяткували?)
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Додано: Сер 01 січ, 2025 20:04
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Wirująświatła
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Додано: Сер 01 січ, 2025 20:06
ЛАД написав:
Возможно, ошибаюсь, но скорее всего с тем, что поднять стоимость газа нельзя из-за моратория, а отменить мораторий не приемлемо по политическим причинам. А цена газа реально выросла. Поэтому, чтобы не поднимать цену газа нашли обходной вариант - поднять цену транспортировки. При это и волки сыты, и овцы целы. Ну, не совсем так - и овец слегка пощипали, и волков не совсем накормили, но всё же какой-то компромисс.
Могли учесть в тарифе 1 млрд $ в год, которые перестали капать за транзит российского газа.
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Додано: Сер 01 січ, 2025 20:07
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Было несколько попыток объяснить, что такое "израильский вариант", но так и не понятно.
Країна-фортеця, Січ... Тобто Україна має все життя готуватись до відновлення війни, посилена пропаганда патріотизму, всі чоловіки і частина жінок регулярно проходити військову службу, щоб бути завжди готовим "взяти зброю до рук", і економіка має спрямовувати кошти на дрони і снаряди, а не на дороги і дешеві тарифи
...
Это в принципе возможно, хотя не уверен, что будет реализовано. Особенно то, что я подчеркнул.
Тут постоянно говорят о нищете в Союзе, если сделать то, что вы пишете, нищета будет почище союзной. Захотят ли люди терпеть это? Сильно сомневаюсь.
И главное - вы описываете, какой будет (должна быть?) Украина
после окончания войны. А вопрос в голосовалке: "Яким шляхом... може закінчитися
війна?" Т.е. ваше объяснение это ответ на совсем другой вопрос.
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ЛАД
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