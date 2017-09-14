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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11633116341163511636

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 50
Повна перемога України на полі бою
4%
2
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
34%
17
Компроміс із росією (територіальні поступки)
20%
10
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
6
Виснаження однієї зі сторін
14%
7
Ізраїльський варіант
4%
2
Інший варіант
12%
6
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:48

Wirująświatła

...а я що , з тобою розмовляв ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:48

  холява написав:
  Бетон написав:в новом году хочется пожелать всем - отписаться от новостей. отписаться от разных березовцов, ждановых, лаченов, новостных каналов. от тех, кто годами на вас имеет сотни тысяч долларов. для кого, война и горе - источник наживы.
пожелать жить своей единственной жизнью и не выгорать на хайпах дешёвых сплетников.
самый дорогой ресурс - время, его никто не вернёт.
пусть это будет трендом


І ще відписатися НАЗАВЖДИ від тебе !
Бо скілки ти пишеш лайна про УКРАЇНУ не пише ніхто , окрім шмідта ...

звісно відпишись. назавжди. це кращий подарунок на новий рік
не розуміти, що для країни лайно в такому віці - це якийсь позор
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:49

  холява написав:Wirująświatła

...а я що , з тобою розмовляв ?

я то другому холяве написал, не вам. :D
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:50

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Вам присвоили звание "Товариський користувач".
чем больше медалей тем больший идиот форумчанин. к сожалению мне тоже влепили 3й уровень идиотизма...

до 63х років будеш як бровастий Льоня весь в мідалях
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:52

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Вам присвоили звание "Товариський користувач".
чем больше медалей тем больший идиот форумчанин. к сожалению мне тоже влепили 3й уровень идиотизма...

до 63х років будеш як бровастий Льоня весь в мідалях

удалю аккаунт и заведу новый. хватит нам одного лёни.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 01 січ, 2025 20:08, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:56

  Wirująświatła написав:удалю аккаунт и заведу новый. хватит нам одного лёни.

реінкранація і коло Сансари
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 20:00

  Wirująświatła написав:[quote="5805748:е влепили 3й уровень идиотизма...
до 63х років будеш як бровастий Льоня весь в мідалях

удалю аккаунт и заведу новый. хватит нам одного лёни.[/quote]
Ви чого тут ругаєтесь? День народження батьки бандери пересвяткували?)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 20:04

Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 20:06

  ЛАД написав:Возможно, ошибаюсь, но скорее всего с тем, что поднять стоимость газа нельзя из-за моратория, а отменить мораторий не приемлемо по политическим причинам. А цена газа реально выросла. Поэтому, чтобы не поднимать цену газа нашли обходной вариант - поднять цену транспортировки. При это и волки сыты, и овцы целы. Ну, не совсем так - и овец слегка пощипали, и волков не совсем накормили, но всё же какой-то компромисс.

Могли учесть в тарифе 1 млрд $ в год, которые перестали капать за транзит российского газа.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 20:07

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Было несколько попыток объяснить, что такое "израильский вариант", но так и не понятно.

Країна-фортеця, Січ... Тобто Україна має все життя готуватись до відновлення війни, посилена пропаганда патріотизму, всі чоловіки і частина жінок регулярно проходити військову службу, щоб бути завжди готовим "взяти зброю до рук", і економіка має спрямовувати кошти на дрони і снаряди, а не на дороги і дешеві тарифи...

Это в принципе возможно, хотя не уверен, что будет реализовано. Особенно то, что я подчеркнул.
Тут постоянно говорят о нищете в Союзе, если сделать то, что вы пишете, нищета будет почище союзной. Захотят ли люди терпеть это? Сильно сомневаюсь.
И главное - вы описываете, какой будет (должна быть?) Украина после окончания войны. А вопрос в голосовалке: "Яким шляхом... може закінчитися війна?" Т.е. ваше объяснение это ответ на совсем другой вопрос.
ЛАД
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