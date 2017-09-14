Додано: Сер 01 січ, 2025 20:07

Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: Было несколько попыток объяснить, что такое "израильский вариант", но так и не понятно. Было несколько попыток объяснить, что такое "израильский вариант", но так и не понятно.

Країна-фортеця, Січ... Тобто Україна має все життя готуватись до відновлення війни, посилена пропаганда патріотизму, всі чоловіки і частина жінок регулярно проходити військову службу, щоб бути завжди готовим "взяти зброю до рук", і економіка має спрямовувати кошти на дрони і снаряди, а не на дороги і дешеві тарифи ... Країна-фортеця, Січ... Тобто Україна має все життя готуватись до відновлення війни, посилена пропаганда патріотизму, всі чоловіки і частина жінок регулярно проходити військову службу, щоб бути завжди готовим "взяти зброю до рук", і...

какой будет (должна быть?) Украина

Яким шляхом... може закінчитися

Это в принципе возможно, хотя не уверен, что будет реализовано. Особенно то, что я подчеркнул.Тут постоянно говорят о нищете в Союзе, если сделать то, что вы пишете, нищета будет почище союзной. Захотят ли люди терпеть это? Сильно сомневаюсь.И главное - вы описываете,после окончания войны. А вопрос в голосовалке: "війна?" Т.е. ваше объяснение это ответ на совсем другой вопрос.