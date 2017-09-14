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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 116331163411635116361163711638>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 50
Повна перемога України на полі бою
4%
2
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
34%
17
Компроміс із росією (територіальні поступки)
20%
10
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
6
Виснаження однієї зі сторін
14%
7
Ізраїльський варіант
4%
2
Інший варіант
12%
6
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:21

  Бетон написав:в новом году хочется пожелать всем - отписаться от новостей. отписаться от разных березовцов, ждановых, лаченов, новостных каналов. от тех, кто годами на вас имеет сотни тысяч долларов. для кого, война и горе - источник наживы.
пожелать жить своей единственной жизнью и не выгорать на хайпах дешёвых сплетников.
самый дорогой ресурс - время, его никто не вернёт.
пусть это будет трендом


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Бо скілки ти пишеш лайна про УКРАЇНУ не пише ніхто , окрім шмідта ...
холява
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:23

  Hotab написав: Зараз про питання підпорядкування авіації ППО-никам він каже вірно, я теж це раніше згадував.

Скнилівська трагедія визначила вектор і характер отого злиття.
Новий ГК ВПС Скалько канешно гарно розписав, але ... не мішки ворочати.
Оніщенко ж ... став навіть Командувачем ПС.
(Сюр - Стрєльніков звільнився, а К-ч корпусу з таким бекграундом через два роки угору: заступник, командувач).
Помер в жовтні 2023.

На словах у Скалько була просто пісня:
https://web.archive.org/web/20140508030 ... hava/40984
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:23

  Бетон написав:в новом году хочется пожелать всем - отписаться от новостей. отписаться от разных березовцов, ждановых, лаченов, новостных каналов. от тех, кто годами на вас имеет сотни тысяч долларов. для кого, война и горе - источник наживы.
пожелать жить своей единственной жизнью и не выгорать на хайпах дешёвых сплетников.
самый дорогой ресурс - время, его никто не вернёт.
пусть это будет трендом


Красава +777
Я успел ещё в прошлом, даже от Арестовича. Особенно от переможников, замеченных хотя бы в 2022 в :mrgreen: "мы нашу землю на членство в НАТО не променяем, только крым , только перемога"
Фб мы у меня теперь только для котиков, в телеграмме Ютубе есть 2-3 политканала в режиме ридонли. Развивайтесь профессионально, читайте историю, философию, политэкономию, и первоисточники а не перепевы портниковых-арестовичей, и вам будет лучше , и обществу
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:32

  Schmit написав:
  холява написав:
  Бетон написав:в новом году хочется пожелать всем - отписаться от новостей. отписаться от разных березовцов, ждановых, лаченов, новостных каналов. от тех, кто годами на вас имеет сотни тысяч долларов. для кого, война и горе - источник наживы.
пожелать жить своей единственной жизнью и не выгорать на хайпах дешёвых сплетников.
самый дорогой ресурс - время, его никто не вернёт.
пусть это будет трендом


І ще відписатися НАЗАВЖДИ від тебе !
Бо скілки ти пишеш лайна про УКРАЇНУ не пише ніхто , окрім шмідта ...


"Вам, предводитель, пора уже лечиться электричеством".



......значить влучно попав ...
холява
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:33

  Дюрі-бачі написав: То розповідайте Ви правду, щоб ми не були спорченим телефоном.

+1000500
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:36

  fox767676 написав:Я успел ещё в прошлом, даже от Арестовича. Особенно от переможников, замеченных хотя бы в 2022 в :mrgreen: "мы нашу землю на членство в НАТО не променяем, только крым , только перемога"



Ну нам понадобилось три года, что бы наш лидер в официальном обращении на НГ таки упомянул о "переговорах"а не о кордонах 91. Теперь это допускается с сильной позиции,естественно.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 20:06

  ЛАД написав:Возможно, ошибаюсь, но скорее всего с тем, что поднять стоимость газа нельзя из-за моратория, а отменить мораторий не приемлемо по политическим причинам. А цена газа реально выросла. Поэтому, чтобы не поднимать цену газа нашли обходной вариант - поднять цену транспортировки. При это и волки сыты, и овцы целы. Ну, не совсем так - и овец слегка пощипали, и волков не совсем накормили, но всё же какой-то компромисс.

Могли учесть в тарифе 1 млрд $ в год, которые перестали капать за транзит российского газа.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 20:07

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Было несколько попыток объяснить, что такое "израильский вариант", но так и не понятно.

Країна-фортеця, Січ... Тобто Україна має все життя готуватись до відновлення війни, посилена пропаганда патріотизму, всі чоловіки і частина жінок регулярно проходити військову службу, щоб бути завжди готовим "взяти зброю до рук", і економіка має спрямовувати кошти на дрони і снаряди, а не на дороги і дешеві тарифи...

Это в принципе возможно, хотя не уверен, что будет реализовано. Особенно то, что я подчеркнул.
Тут постоянно говорят о нищете в Союзе, если сделать то, что вы пишете, нищета будет почище союзной. Захотят ли люди терпеть это? Сильно сомневаюсь.
И главное - вы описываете, какой будет (должна быть?) Украина после окончания войны. А вопрос в голосовалке: "Яким шляхом... може закінчитися війна?" Т.е. ваше объяснение это ответ на совсем другой вопрос.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 20:13

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Было несколько попыток объяснить, что такое "израильский вариант", но так и не понятно.

Країна-фортеця, Січ... Тобто Україна має все життя готуватись до відновлення війни, посилена пропаганда патріотизму, всі чоловіки і частина жінок регулярно проходити військову службу, щоб бути завжди готовим "взяти зброю до рук", і економіка має спрямовувати кошти на дрони і снаряди, а не на дороги і дешеві тарифи...

Это в принципе возможно, хотя не уверен, что будет реализовано. Особенно то, что я подчеркнул.
Тут постоянно говорят о нищете в Союзе, если сделать то, что вы пишете, нищета будет почище союзной. Захотят ли люди терпеть это? Сильно сомневаюсь.
И главное - вы описываете, какой будет (должна быть?) Украина после окончания войны. А вопрос в голосовалке: "Яким шляхом... може закінчитися війна?" Т.е. ваше объяснение это ответ на совсем другой вопрос.

вас мало турбують закриті кордони М1860, але преживаєте за убогих та сірих ... партквиток в схроні чекає коли "комісари вернуться"
Востаннє редагувалось flyman в Сер 01 січ, 2025 20:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 20:16

  flyman написав:вас мало турбують закриті кордони М1860,


Я вам искренне завидую, если вы знаете шо там таки делать. :(
Те кто знал- давно там. Вариантов-вагон и тележка. И это я исключительно про законные.
Господар Вельзевула
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