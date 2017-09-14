Бетон написав:в новом году хочется пожелать всем - отписаться от новостей. отписаться от разных березовцов, ждановых, лаченов, новостных каналов. от тех, кто годами на вас имеет сотни тысяч долларов. для кого, война и горе - источник наживы. пожелать жить своей единственной жизнью и не выгорать на хайпах дешёвых сплетников. самый дорогой ресурс - время, его никто не вернёт. пусть это будет трендом
І ще відписатися НАЗАВЖДИ від тебе ! Бо скілки ти пишеш лайна про УКРАЇНУ не пише ніхто , окрім шмідта ...
Hotab написав: Зараз про питання підпорядкування авіації ППО-никам він каже вірно, я теж це раніше згадував.
Скнилівська трагедія визначила вектор і характер отого злиття. Новий ГК ВПС Скалько канешно гарно розписав, але ... не мішки ворочати. Оніщенко ж ... став навіть Командувачем ПС. (Сюр - Стрєльніков звільнився, а К-ч корпусу з таким бекграундом через два роки угору: заступник, командувач). Помер в жовтні 2023.
Бетон написав:в новом году хочется пожелать всем - отписаться от новостей. отписаться от разных березовцов, ждановых, лаченов, новостных каналов. от тех, кто годами на вас имеет сотни тысяч долларов. для кого, война и горе - источник наживы. пожелать жить своей единственной жизнью и не выгорать на хайпах дешёвых сплетников. самый дорогой ресурс - время, его никто не вернёт. пусть это будет трендом
Красава +777 Я успел ещё в прошлом, даже от Арестовича. Особенно от переможников, замеченных хотя бы в 2022 в "мы нашу землю на членство в НАТО не променяем, только крым , только перемога" Фб мы у меня теперь только для котиков, в телеграмме Ютубе есть 2-3 политканала в режиме ридонли. Развивайтесь профессионально, читайте историю, философию, политэкономию, и первоисточники а не перепевы портниковых-арестовичей, и вам будет лучше , и обществу
Бетон написав:в новом году хочется пожелать всем - отписаться от новостей. отписаться от разных березовцов, ждановых, лаченов, новостных каналов. от тех, кто годами на вас имеет сотни тысяч долларов. для кого, война и горе - источник наживы. пожелать жить своей единственной жизнью и не выгорать на хайпах дешёвых сплетников. самый дорогой ресурс - время, его никто не вернёт. пусть это будет трендом
І ще відписатися НАЗАВЖДИ від тебе ! Бо скілки ти пишеш лайна про УКРАЇНУ не пише ніхто , окрім шмідта ...
"Вам, предводитель, пора уже лечиться электричеством".
ЛАД написав:Возможно, ошибаюсь, но скорее всего с тем, что поднять стоимость газа нельзя из-за моратория, а отменить мораторий не приемлемо по политическим причинам. А цена газа реально выросла. Поэтому, чтобы не поднимать цену газа нашли обходной вариант - поднять цену транспортировки. При это и волки сыты, и овцы целы. Ну, не совсем так - и овец слегка пощипали, и волков не совсем накормили, но всё же какой-то компромисс.
Могли учесть в тарифе 1 млрд $ в год, которые перестали капать за транзит российского газа.
ЛАД написав:Было несколько попыток объяснить, что такое "израильский вариант", но так и не понятно.
Країна-фортеця, Січ... Тобто Україна має все життя готуватись до відновлення війни, посилена пропаганда патріотизму, всі чоловіки і частина жінок регулярно проходити військову службу, щоб бути завжди готовим "взяти зброю до рук", і економіка має спрямовувати кошти на дрони і снаряди, а не на дороги і дешеві тарифи...
Это в принципе возможно, хотя не уверен, что будет реализовано. Особенно то, что я подчеркнул. Тут постоянно говорят о нищете в Союзе, если сделать то, что вы пишете, нищета будет почище союзной. Захотят ли люди терпеть это? Сильно сомневаюсь. И главное - вы описываете, какой будет (должна быть?) Украина после окончания войны. А вопрос в голосовалке: "Яким шляхом... може закінчитися війна?" Т.е. ваше объяснение это ответ на совсем другой вопрос.
ЛАД написав:Было несколько попыток объяснить, что такое "израильский вариант", но так и не понятно.
Країна-фортеця, Січ... Тобто Україна має все життя готуватись до відновлення війни, посилена пропаганда патріотизму, всі чоловіки і частина жінок регулярно проходити військову службу, щоб бути завжди готовим "взяти зброю до рук", і економіка має спрямовувати кошти на дрони і снаряди, а не на дороги і дешеві тарифи...
Это в принципе возможно, хотя не уверен, что будет реализовано. Особенно то, что я подчеркнул. Тут постоянно говорят о нищете в Союзе, если сделать то, что вы пишете, нищета будет почище союзной. Захотят ли люди терпеть это? Сильно сомневаюсь. И главное - вы описываете, какой будет (должна быть?) Украина после окончания войны. А вопрос в голосовалке: "Яким шляхом... може закінчитися війна?" Т.е. ваше объяснение это ответ на совсем другой вопрос.
вас мало турбують закриті кордони М1860, але преживаєте за убогих та сірих ... партквиток в схроні чекає коли "комісари вернуться"
Востаннє редагувалось flyman в Сер 01 січ, 2025 20:16, всього редагувалось 2 разів.